Alertă în Europa. Șapte avioane, vizate de amenințări cu bombă în aceeași zi

Șapte avioane care efectuau curse internaționale în Europa au fost vizate marți de amenințări cu bombă, autoritățile apreciind că este vorba despre o „farsă răuvoitoare”. Toate aeronavele au aterizat în siguranță, iar în urma verificărilor, nu au descoperit dispozitive explozive la bord.

În urma verificărilor, nu au fost identificate probleme de securitate Foto: FOTO Shutterstock

Printre zborurile afectate s-a numărat și cursa LO286 a companiei LOT Polish Airlines, care a decolat de pe aeroportul London Heathrow cu destinația Varșovia. Aeronava a fost redirecționată către aeroportul Warsaw Modlin, unde a fost supusă unor controale de securitate amănunțite.

Potrivit autorităților britanice, cele două zboruri plecate din Regatul Unit și afectate de incidente au aterizat în siguranță în Polonia și Spania. Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Londra a declarat că Marea Britanie dispune de „unul dintre cele mai solide sisteme de securitate aviatică din lume”, capabil să răspundă inclusiv unor „farse răuvoitoare” precum cele înregistrate marți.

Nu au fost identificate probleme de securitate

Poliția Metropolitană din Londra a precizat că nu au fost identificate probleme de securitate după amenințările formulate în privința aeronavelor aflate deja în aer. De asemenea, structura britanică de combatere a terorismului a anunțat că este la curent cu incidentele, însă nu desfășoară „nicio investigație activă” în legătură cu aceste cazuri.

Amenințări similare au fost raportate și în Polonia, Spania, Italia și Bulgaria. La aeroportul din Murcia, un avion Ryanair plecat din Manchester și având la bord 121 de pasageri a efectuat o aterizare de urgență.

Autoritățile spaniole au activat protocolul de securitate după o „amenințare cu bombă”, însă verificările ulterioare au exclus existența unui exploziv.

În Polonia, o cursă a companiei SAS care zbura între Copenhaga și Varșovia a fost de asemenea inspectată după primirea unei amenințări, în timp ce mai multe aeronave Ryanair care decolaseră din Dublin și Lisabona au fost controlate după informații anonime privind posibile bombe la bord.

Seria incidentelor a avut loc la doar o zi după ce un avion Wizz Air care zbura de la Londra la Sofia a fost escortat de un avion de vânătoare ungar și obligat să aterizeze de urgență la Budapesta, în urma unei amenințări similare. Și în acel caz, verificările au confirmat că alarma a fost falsă.

După finalizarea controalelor, toate aeroporturile vizate și-au reluat activitatea normală, iar autoritățile au precizat că nu au fost descoperite obiecte suspecte în niciuna dintre aeronave.

Amintim că, luna trecută, un avion al companiei Austrian Airlines, care efectua o cursă între Tel Aviv și Viena, a fost nevoit să aterizeze de urgență în capitala Bulgariei, Sofia, după o amenințare cu bombă.