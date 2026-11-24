Premierul israelian susține că reluarea loviturilor militare împotriva Iranului este o chestiune de securitate națională. Analiști militari și lideri ai opoziției îl acuză însă că își prioritizează supraviețuirea politică și menținerea puterii.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului Foto: AFP

Insistența premierului israelian Benjamin Netanyahu de a declanșa o nouă operațiune militară împotriva Iranului este tot mai contestată de criticii săi, care susțin că inițiativa nu poate fi separată de eforturile acestuia de a rămâne la conducerea țării.

Liderul israelian, aflat într-o poziție politică fragilă și care exercită în prezent atribuțiile unui guvern interimar, a făcut personal demersuri pe lângă președintele american Donald Trump și a trimis emisari la Washington pentru a convinge oficiali de la Casa Albă, CIA și Comandamentul Central al SUA de necesitatea unei noi intervenții militare împotriva Iranului, potrivit unor oficiali informați cu privire la discuții.

Cu toate acestea, Netanyahu nu le-a explicat încă propriilor cetățeni de ce ar fi necesar un nou atac în acest moment, ce obiective ar putea fi atinse și cum ar putea fi evitată transformarea operațiunii într-un conflict regional de amploare, scrie The New York Times.

Chiar și analiștii care tind să acorde credibilitate avertismentelor venite din partea serviciilor de informații și a structurilor militare israeliene consideră că nu este clar dacă o nouă rundă de atacuri ar servi intereselor Israelului sau, mai degrabă, celor personale ale lui Netanyahu.

„Este foarte dificil să faci o distincție între considerentele politice și caracterul urgent al amenințărilor”, a declarat Raz Zimmt, directorul departamentului de cercetare privind Iranul din cadrul Institutului pentru Studii de Securitate Națională din Tel Aviv.

Potrivit acestuia, discuțiile din interiorul structurilor de securitate israeliene indică formarea unui consens tot mai larg potrivit căruia o intervenție militară preventivă ar putea deveni necesară în viitorul apropiat, pe măsură ce capacitățile ofensive ale Iranului se transformă într-o amenințare tot mai serioasă.

Nu există însă un acord în privința momentului în care o asemenea operațiune ar trebui declanșată.

„Dacă este cu adevărat nevoie de o acțiune imediată? Mă îndoiesc”, a spus Zimmt.

Netanyahu ar fi dispus să facă aproape orice pentru a-și păstra puterea

Convingerea tot mai răspândită în Israel că Netanyahu ar fi dispus să facă aproape orice pentru a-și păstra puterea îi determină pe mulți israelieni să privească cu neîncredere declarațiile sale privind necesitatea unui atac, cu atât mai mult cu cât acesta insistă că operațiunea trebuie desfășurată imediat.

„Pentru a-și asigura supraviețuirea politică, Netanyahu împinge Israelul într-un nou război”, a declarat Yair Golan, liderul partidului de stânga Democrații și fost adjunct al șefului Statului Major al armatei israeliene.

„Un guvern responsabil pentru cel mai grav eșec de securitate din istoria țării și pentru o serie de greșeli strategice în domeniul securității nu are absolut nicio legitimitate să lanseze o nouă campanie militară.”

Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene, care încearcă să formeze un nou guvern, le-a transmis vineri cetățenilor că Netanyahu le pune în pericol securitatea.

„Faptul că interesele și calendarul operațional sunt amestecate cu interesele și agendele politice, iar această practică a devenit complet normală, este inacceptabil”, a scris Eisenkot într-o postare pe rețelele sociale. „Este o nebunie și o sursă de pericol.”

Un purtător de cuvânt al premierului, Doron Spielman, a respins acuzațiile potrivit cărora deciziile lui Netanyahu privind Iranul ar fi influențate de calcule politice.

„Deciziile premierului în privința Iranului sunt ghidate de un singur criteriu: securitatea Israelului și a cetățenilor săi”, a declarat Spielman.

„Regimul iranian amenință în mod deschis Israelul, Statele Unite, Europa și lumea occidentală și încearcă să obțină mijloacele necesare pentru a-și pune în aplicare amenințările. Această amenințare nu ține cont de calendarul politic.”

Israelul așteaptă sprijinul Statelor Unite

Nu este clar dacă Israelul ar fi dispus să atace Iranul pe cont propriu sau dacă ar lua în calcul o asemenea operațiune numai cu aprobarea Washingtonului și cu garanții privind sprijinul american în cazul unei riposte iraniene.

Trei oficiali israelieni din domeniul securității au declarat că poziția armatei, exprimată în cadrul unor discuții interne la care a participat și premierul, este că Israelul ar trebui să profite de orice oportunitate de a ataca Iranul împreună cu Statele Unite.

Oficialii israelieni sunt conștienți că această fereastră de oportunitate s-ar putea închide în ianuarie, când democrații ar urma să preia controlul asupra Congresului american.

Totuși, cei trei oficiali, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza sensibilității subiectului, au precizat că numeroși comandanți militari israelieni consideră că țara nu trebuie să lanseze, cel puțin în viitorul apropiat, un atac unilateral.

O asemenea decizie ar putea compromite șansa unei operațiuni comune cu Statele Unite.

Potrivit acelorași surse, în rândul conducerii militare există un consens că nu este nevoie de o intervenție imediată și că Israelul nu are motive să atace singur Iranul.

O eventuală acțiune militară imediată i-ar putea aduce însă beneficii politice lui Netanyahu. Aceasta ar putea întrerupe eforturile lui Eisenkot de a forma un nou guvern înainte de termenul-limită din 6 decembrie și ar putea genera presiuni publice pentru constituirea unui guvern de uniune națională din care să facă parte și actualul premier.

Mai mult, o operațiune militară comună americano-israeliană împotriva Iranului l-ar putea determina pe Donald Trump să susțină un eventual guvern de uniune națională, au speculat unii analiști israelieni.

Netanyahu încearcă să revină la putere printr-un guvern de uniune națională

Chiar înaintea alegerilor din 27 octombrie, când sondajele anticipau o înfrângere a premierului, publicația The New York Times relata că Netanyahu spera să reia confruntările militare cu Iranul pentru a exercita presiuni asupra lui Eisenkot și a-l determina să accepte formarea unui guvern de uniune națională, notează NYT.

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Acum, după ce a exclus categoric o asemenea formulă în timpul campaniei electorale, Netanyahu promovează de aproape două săptămâni ideea unui guvern de uniune națională în aparițiile sale publice.

Coaliția premierului a obținut un rezultat slab la alegeri. Partidele de opoziție au câștigat 67 dintre cele 120 de mandate ale Parlamentului israelian.

În zilele care au urmat scrutinului, Netanyahu a încercat mai întâi să pună sub semnul întrebării corectitudinea votului, apoi a încercat să împiedice opoziția să formeze un guvern cu sprijinul partidelor predominant arabe, care au obținut un număr record de 19 mandate.

Pe 7 noiembrie însă, premierul și aliații săi au început brusc să promoveze intens ideea unui guvern de uniune națională.

Argumentul lor era că partidele politice evreiești din Israel, de la formațiunile de centru și de stânga până la blocul de dreapta condus de Netanyahu, ar trebui să se unească pentru a „înlătura amenințarea nucleară iraniană, a păstra Israelul ca stat evreiesc și a aduce unitate între noi”, după cum a declarat premierul.

Două zile mai târziu, Netanyahu a adăugat un detaliu esențial:„În mod firesc, partidul cel mai mare ar trebui să conducă acest guvern”, a afirmat el.

Partidul respectiv este Likud, formațiunea premierului, care a obținut 27 de mandate în Parlament.

Opoziția, condusă de Eisenkot, nu a dat însă curs propunerii. Partidul său, Yashar, a câștigat 21 de locuri.

Una dintre cele mai ferme promisiuni electorale ale lui Eisenkot a fost tocmai înlăturarea lui Netanyahu din funcția de prim-ministru.

Reluarea confruntărilor cu Iranul ar putea însă crea o situație de urgență națională, punând la încercare hotărârea lui Eisenkot și a aliaților săi de a respinge ofertele premierului.

Există și un precedent recent: Eisenkot a acceptat să intre într-un guvern de uniune națională condus de Netanyahu după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Deja miercuri și joi, Netanyahu a organizat informări privind situația de securitate pentru doi dintre principalii aliați ai lui Eisenkot: Naftali Bennett, fost premier și lider al partidului Beyachad (Împreună), și Avigdor Liberman, liderul formațiunii Yisrael Beiteinu (Israel, casa noastră).

Bennett a declarat că susține formarea unui guvern de uniune națională, dar consideră că acesta ar trebui condus inițial de Eisenkot.

Liberman a respins însă categoric orice formulă de guvernare care l-ar include pe Netanyahu, calificând propunerea drept o „capcană”.

„Chiar dacă lumea s-ar răsturna, nu voi sta alături de Netanyahu”, a declarat acesta.

Analiștii consideră că aceste divergențe arată că strategia premierului începe să dea rezultate, alimentând tensiunile din interiorul blocului condus de Eisenkot.

Dacă Eisenkot și aliații săi nu vor reuși să formeze un guvern, cel mai probabil scenariu va fi organizarea unor noi alegeri. Într-un asemenea scrutin, Netanyahu ar putea obține un rezultat mai bun decât cel înregistrat luna trecută.

Ce urmărește Israelul printr-un nou atac asupra Iranului?

Suspiciunile privind motivele lui Netanyahu în luarea deciziilor de securitate națională au planat asupra actualului său mandat de patru ani și au revenit în prim-plan atunci când premierul a început să promoveze ideea unui atac asupra Iranului înaintea alegerilor.

La momentul respectiv, inițiativa sa s-a lovit de opoziție chiar în interiorul armatei, inclusiv din partea șefului Statului Major, general-locotenentul Eyal Zamir.

Acesta s-a opus unei lovituri militare în perioada premergătoare scrutinului, invocând sensibilitățile politice și dificultatea de a explica populației de ce atacul trebuia declanșat tocmai atunci.

Netanyahu nu a prezentat public obiectivele concrete ale unei eventuale noi operațiuni împotriva Iranului. Oficialii din domeniul securității și analiștii indică însă mai multe posibile ținte.

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Potrivit a doi oficiali israelieni din domeniul securității, armata consideră că informațiile privind programul iranian de arme chimice reprezintă cea mai îngrijorătoare amenințare pe termen scurt. Nu este însă clar dacă asemenea arme ar putea fi utilizate în viitorul apropiat.

Alte posibile justificări pentru o intervenție militară ar putea fi noi atacuri asupra programului nuclear iranian sau asupra arsenalului de rachete balistice și drone al Teheranului, pe care Iranul încearcă să îl refacă, potrivit experților.

O altă posibilitate ar fi atacarea infrastructurii energetice iraniene, dacă Statele Unite și Israelul ar decide să încerce din nou să provoace schimbarea regimului de la Teheran, au declarat oficialii din domeniul securității.

În perioada de intensitate maximă a războiului, Statele Unite și Israelul au atacat infrastructură civilă din Iran. Autoritățile iraniene au susținut că printre obiectivele lovite s-au numărat drumuri, poduri, linii feroviare și școli.

Israelul a atacat, de asemenea, instalații petrochimice și depozite de combustibil iraniene.

Iranul a ripostat prin atacuri asupra aliaților Statelor Unite din zona Golfului Persic. Aceste state au anunțat că au fost vizate de mii de rachete și drone care au lovit infrastructura energetică, aeroporturi, instalații de alimentare cu apă și centrale electrice.

Autoritățile israeliene au raportat, la rândul lor, că rachete iraniene au lovit blocuri de locuințe și cel puțin o gară.

Israelul pregătise însă o operațiune mult mai amplă, care viza infrastructura petrolieră a Iranului, inclusiv instalațiile de producție, rafinare și export internațional, precum și alte obiective esențiale ale țării. Planul făcea parte dintr-o strategie menită să ducă la răsturnarea regimului de la Teheran.

Donald Trump a intervenit și a oprit operațiunea.

Ulterior, președintele american a amenințat că ar putea autoriza atacuri similare, afirmând că acestea ar conduce la „distrugerea civilizației iraniene”.

Distrugerea infrastructurii civile de asemenea amploare ar provoca suferințe uriașe într-o țară cu aproximativ 93 de milioane de locuitori și, în majoritatea situațiilor, ar putea constitui o crimă de război în conformitate cu dreptul internațional.

Potrivit celor trei oficiali israelieni din domeniul securității, planurile respective au revenit acum în discuție.

Iranul a avertizat că va răspunde unui asemenea atac prin lovituri asupra instalațiilor petroliere, uzinelor de desalinizare a apei, centrelor de date și altor obiective de infrastructură civilă din întreaga regiune.

O asemenea ripostă ar putea transforma rapid o nouă confruntare într-un conflict regional de amploare, contrar speranțelor că escaladarea ar putea fi limitată, conchide NYT.