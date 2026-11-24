Summitul trilateral desfășurat săptămâna trecută la Shenzhen, între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, a produs puține rezultate concrete. Simbolistica întâlnirii a evidențiat însă un lucru mult mai important: pierderea influenței diplomatice a Europei și marginalizarea acesteia în deciziile care modelează ordinea mondială, scrie politico.eu.

Trilaterala Putin-Xi-Trump, la Shenzhen Foto: X@areamilitarof

Winston Churchill avea o perspectivă sumbră asupra unui summit desfășurat în 1943, la Teheran, unde premierul britanic, președintele american Franklin D. Roosevelt și liderul sovietic Iosif Stalin au discutat strategia militară din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și viitorul Europei după încheierea conflictului.

„Stăteam acolo, cu marele urs rusesc într-o parte, cu labele întinse, iar de cealaltă parte se afla marele bizon american. Între cei doi stătea bietul măgăruș englez”, povestea premierul britanic.

Cel puțin acel „biet măgăruș” fusese invitat în încăpere.

Prima întâlnire trilaterală din istorie dintre liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei, desfășurată săptămâna trecută la Shenzhen, a fost comparată de unii observatori cu o altă reuniune istorică, cea de la Ialta. Acolo, Churchill, Stalin și Roosevelt au negociat arhitectura ordinii mondiale de după război, un sistem care abia mai reușește astăzi să supraviețuiască.

De această dată însă, influența diplomatică a Europei a fost practic inexistentă.

Înaintea summitului din august 2025, desfășurat în Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin, președintele american consultase cel puțin câțiva dintre principalii lideri europeni.

Înaintea reuniunii de la Shenzhen nu a existat însă nicio consultare amplă și nici măcar o videoconferință comună cu aliații europeni, potrivit declarațiilor a doi oficiali europeni de rang înalt, care au solicitat anonimatul deoarece nu erau autorizați să discute cu presa.

Cu alte cuvinte, în timp ce Trump se întâlnea cu președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific, Europa a fost lăsată pe dinafară.

Desigur, reuniunea de la Shenzhen nu a fost o nouă Ialta. Europa nu s-a aflat pe masa negocierilor pentru a fi împărțită între bizonul american, ursul rusesc și panda chinez.

„La Ialta, Europa a fost împărțită. A fost parcelată. Nu vom permite să se mai întâmple vreodată așa ceva”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, în cadrul unei conferințe de presă ample organizate la Berlin, alături de alți lideri europeni, la doar câteva ore după încheierea discuțiilor.

„Întâlnirea de la Shenzhen a fost, aparent, o oportunitate pentru o fotografie”, a adăugat el.

La prima vedere, evaluarea ar putea fi corectă.

Întrebat de postul Fox News ce mesaj și-ar dori să transmită summitul, Donald Trump a insistat asupra fastului ceremoniei și asupra faptului că Xi Jinping l-a întâmpinat personal la aeroport, un gest neobișnuit pentru liderul chinez.

„A fost o dovadă de mare respect și apreciez acest lucru. Este o mare victorie pentru noi. Este o mare victorie și pentru China. Ne înțelegem bine”, a declarat președintele american.

„Summitul trilateral a fost numai imagine, fără substanță”, a apreciat și Melanie Hart, fost consilier principal pentru China în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în prezent analist la Atlantic Council.

Ce au câștigat Trump, Putin și Xi Jinping

Într-adevăr, summitul a produs puține rezultate concrete.

Cei trei lideri s-au angajat să susțină reformarea Organizației Națiunilor Unite și să „crească producția și aprovizionarea cu produse petroliere rafinate, în beneficiul tuturor națiunilor”.

Această ultimă promisiune reprezintă o victorie importantă pentru Vladimir Putin, deoarece sugerează că Trump nu intenționează să aplice cu strictețe sancțiunile energetice împotriva Rusiei.

Cei trei au mai declarat că „Curtea Penală Internațională și alte organisme similare nu trebuie să abuzeze de jurisdicția lor”.

În practică, această poziție reafirmă ideea că oficialii statelor ar trebui protejați împotriva intervențiilor instanțelor și instituțiilor internaționale. Este un alt avantaj pentru Putin, pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare.

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Liderii au convenit, de asemenea, că un război nuclear nu trebuie să aibă loc niciodată.

Pentru Natia Seskuria, de la institutul de analiză RUSI din Londra, ceea ce unii au numit „noua Ialta” nu s-a produs la Shenzhen, deoarece cei trei lideri au venit la întâlnire cu obiective foarte diferite.

„Trump a vrut să fie perceput drept un mare negociator. Putin a vrut să demonstreze că Rusia este din nou o mare putere, revenită pe scena internațională, de pe poziții de egalitate. Xi a obținut avantajul de a-i găzdui pe amândoi, fără să se angajeze în susținerea agendei niciunuia dintre ei”, a explicat experta.

Cu toate acestea, ar fi o greșeală să considerăm că reuniunea de la Shenzhen nu are nicio importanță sau că nu va produce consecințe pe termen lung.

Summitul ar putea fi privit în viitor drept încă un pas în îndepărtarea de ordinea internațională liberală construită după încheierea Războiului Rece și revenirea la o politică a marilor puteri mult mai directă și mai lipsită de constrângeri.

Este o lume în care statele puternice își impun voința asupra celor mai mici, ignorând normele internaționale și eforturile de a pune capăt impunității liderilor acuzați de crime de război.

Pe scurt, reuniunea a indicat direcția în care s-ar putea îndrepta noua ordine mondială. Iar această evoluție riscă să adâncească și mai mult divergențele dintre Washington și aliații săi europeni.

Trump ar putea decide viitorul Ucrainei fără participarea Europei

Un alt indiciu privind conturarea noii ordini mondiale a apărut la doar câteva ore după încheierea summitului.

Trump a intervenit telefonic, din avionul prezidențial Air Force One, la reuniunea de la Berlin a aliaților europeni ai Ucrainei. Președintele american și-a exprimat scepticismul față de ideea ca Europa să continue să aloce miliarde de dolari pentru sprijinirea Kievului, după ce Putin îi spusese că își dorește cu adevărat un acord de pace.

„Trump nu ar avea nicio ezitare să decidă soarta Ucrainei fără ca Ucraina să fie prezentă la masa negocierilor”, a declarat Fredrik Wesslau, fost diplomat al ONU și al Uniunii Europene, în prezent membru al Consiliului European pentru Relații Externe.

„El a demonstrat că nu îi pasă de securitatea europeană sau de Ucraina, ci mai degrabă de normalizarea relațiilor cu Rusia, astfel încât cercurile apropiate lui, cu interese financiare restrânse, să poată face bani”, a adăugat Wesslau.

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Diplomatul speră totuși că o lume multipolară, dominată de marile puteri, sfere de influență și zone-tampon, se va lovi de rezistența statelor mai mici.

Rusia a descoperit deja această realitate în Ucraina, unde rezistența militară a Kievului a demonstrat că statele mai mici nu sunt neapărat dispuse să accepte voința marilor puteri.

Rămâne însă de văzut dacă această lecție va fi suficientă pentru a împiedica revenirea la o ordine internațională în care statele puternice își împart influența fără să țină cont de interesele celor mai mici.

Europa, de la masa negocierilor la periferia puterii

La Ialta, Churchill a reușit totuși să obțină câteva concesii importante. Una dintre ele a fost asigurarea unui loc permanent pentru Franța în Consiliul de Securitate al ONU, alături de Marea Britanie.

Premierul britanic considera că această decizie va contribui la consolidarea influenței diplomatice a Europei.

Pentru o perioadă, așa s-a și întâmplat.

Însă lumea s-a schimbat. Iar reuniunea de la Shenzhen sugerează că Europa riscă să nu mai fie printre actorii care stabilesc regulile jocului internațional, ci doar printre cei nevoiți să se adapteze deciziilor luate de alții, conchide politico.eu.