Trei proiecte cu miză politică și socială majoră au trecut de prima Cameră a Parlamentului fără să fie dezbătute și votate: unirea României cu Republica Moldova, interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani și sancționarea cetățenilor considerați recalcitranți. Deși procedura este constituțională, adoptarea tacită poate deveni o modalitate de evitare a răspunderii politice. Un analist politic explică de ce se întâmplă acest lucru și ce schimbări ar putea obliga parlamentarii să dezbată proiectele controversate.

Cum trec proiecte controversate prin Parlament fără vot Foto: Shutterstock

Adoptarea tacită intervine atunci când prima Cameră sesizată nu se pronunță asupra unei inițiative în termenul prevăzut de Constituție. Proiectul merge mai departe la Camera decizională, care îl poate adopta, modifica sau respinge. „Adoptarea tacită este o procedură prevăzută de Constituția României, dar existența ei nu trebuie confundată cu o justificare pentru absența dezbaterii parlamentare”, declară, pentru „Adevărul”, analistul politic Cătălin Done.

Întârzierile pot apărea din cauza agendei legislative aglomerate, a activității comisiilor sau a avizelor care nu sosesc la timp. Aici, Cătălin Done nu exclude însă nici interesele de partid.

„Uneori, un partid poate prefera ca un proiect sensibil să treacă de prima Cameră fără o dezbatere vizibilă, păstrându-și astfel libertatea de a se delimita ulterior de conținutul său sau de a evita costul politic al unui vot explicit”, spune el.

Un precedent invocat de Cătălin Done este cel din aprilie 2020, când proiectul privind autonomia Ținutului Secuiesc, inițiat de parlamentari UDMR, a trecut tacit de Camera Deputaților, deși primise avize negative și un raport de respingere în comisia de specialitate. Inițiativa prevedea transformarea zonei într-o regiune autonomă, cu personalitate juridică și instituții proprii. Adoptarea tacită a provocat un scandal politic, iar Senatul, în calitate de Cameră decizională, a respins definitiv proiectul pe 29 aprilie 2020. Dintre cei 135 de senatori care au votat, 126 s-au pronunțat împotriva inițiativei și nouă au susținut-o.

„În politică există întotdeauna o diferență între a identifica o problemă reală și a construi o soluție legislativă viabilă. Prima poate aduce vizibilitate și capital electoral. A doua presupune documentare, consultări, expertiză, evaluarea impactului și disponibilitatea de a răspunde la întrebări incomode”, subliniază acesta.

Trei proiecte, trei controverse

În iunie 2026, Camera Deputaților a adoptat tacit inițiativa parlamentarilor S.O.S. România privind unirea cu Republica Moldova. Proiectul a provocat reacții inclusiv la Chișinău, iar Senatul l-a respins definitiv în septembrie.

Cătălin Done susține că unirea nu poate fi decisă unilateral de Parlamentul României. Un asemenea proces presupune voința democratică a cetățenilor ambelor state, dialog instituțional între București și Chișinău, respectarea dreptului internațional și evaluarea consecințelor politice, economice și de securitate.

În noiembrie, proiectul privind interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la rețelele sociale a ajuns la Camera Deputaților după adoptarea tacită în Senat. Inițiativa ridică probleme privind verificarea vârstei utilizatorilor și protejarea datelor personale.

Un alt proiect, trecut tacit de Senat în decembrie 2025, propune amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru comportamente considerate agresive, intimidante, recalcitrante sau lipsite de respect față de angajații instituțiilor publice.

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„Este legitim ca angajații instituțiilor publice să fie protejați împotriva amenințărilor, agresiunilor și intimidării. Dar formulări precum «lipsit de respect» sau «recalcitrant» trebuie definite cu foarte mare precizie. În caz contrar, există riscul ca o normă destinată protejării funcționarilor să fie folosită pentru descurajarea criticii, a reclamațiilor sau a solicitărilor legitime de informații publice”, avertizează Cătălin Done.

Cele trei inițiative indică teme care au o puternică încărcătură emoțională și simbolică în societate: identitatea națională, protecția copiilor și autoritatea statului, adaugă el. „Toate sunt teme legitime. Problema apare atunci când încărcătura lor publică este mai mare decât seriozitatea pregătirii legislative.”

Cine răspunde pentru lipsa dezbaterilor

Responsabilitatea pentru gestionarea proiectelor aparține conducerii Camerelor, comisiilor parlamentare și liderilor grupurilor politice. Totuși, simpla adoptare tacită nu demonstrează că un partid a urmărit deliberat evitarea votului.

„Nu putem atribui unui partid o asemenea intenție doar pentru că un proiect a trecut tacit. Ar fi necesare dovezi privind deciziile conducerii parlamentare, modul în care a fost gestionată agenda sau eventualele instrucțiuni politice”, precizează analistul. „Cetățenii trebuie să poată identifica nu numai cine a inițiat o lege, ci și cine a susținut-o, cine a respins-o și cine a împiedicat dezbaterea ei. Votul parlamentar este o formă de transparență și de răspundere publică. Absența lui, atunci când devine un fenomen repetat, slăbește această relație dintre alegător și ales.”

Ce poate învăța România de la Suedia și Norvegia

În Suedia, proiectele legislative sunt analizate în comisiile Parlamentului înainte de votul în plen. Acestea pot organiza audieri publice, pot invita experți și reprezentanți ai societății civile și întocmesc rapoarte pe baza cărora parlamentarii dezbat și decid. În plus, consultarea publică începe încă din etapa pregătirii inițiativelor, iar autoritățile și organizațiile interesate au, de regulă, cel puțin trei luni pentru a transmite observații asupra rapoartelor de fundamentare, potrivit declarațiilor lui Cătălin Done.

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În Norvegia, există mecanisme prin care Parlamentul poate examina calitatea evaluărilor de impact ale proiectelor legislative și poate solicita completarea fundamentării atunci când aceasta este insuficientă. Astfel, nu contează doar susținerea politică a unei legi, ci și justificarea sa, inclusiv costurile și efectele asupra societății, explică analistul.

Pentru România, Cătălin Done propune ca proiectele privind drepturile fundamentale, securitatea națională, politica externă sau sancțiunile importante să aibă un calendar de dezbatere publică și parlamentară care să împiedice trecerea lor tacită. Comisiile ar trebui să publice periodic lista inițiativelor aflate în lucru, motivele întârzierilor și cine răspunde pentru nerespectarea termenelor.

Analistul susține și extinderea audierilor publice, introducerea unor evaluări de impact juridic, economic și social, precum și facilitarea accesului cetățenilor la voturile nominale și rapoartele comisiilor.

O altă propunere vizează responsabilitatea conducerii Parlamentului: atunci când un proiect cu impact major riscă să treacă tacit, conducerea Camerei și comisia de specialitate ar trebui să explice public de ce nu a fost posibilă dezbaterea în termen.

„Nu este necesar să eliminăm mecanismul adoptării tacite, care are o rațiune constituțională, ci să împiedicăm transformarea lui într-o practică obișnuită de evitare a deliberării”, conchide Cătălin Done.