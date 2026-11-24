Chiria estimată pentru un apartament cu două camere din blocurile vechi din București a urcat de la 310 euro în 2015 la 595 de euro în 2026. În același timp, randamentul brut estimat al închirierii variază între 5,8% și 6,5%, în funcție de tipul locuinței.

Chiriile locuințelor din București au crescut semnificativ în ultimii 11 ani. Foto: Shutterstock

Piața închirierilor din București a trecut prin schimbări importante în ultimul deceniu. O analiză publicată de Adevărul Financiar, pe baza datelor Fără Agenți, a evidențiat diferențele mari dintre cartiere: chiria pentru două camere pornește de la 400 de euro în Giurgiului și ajunge la 1.200 de euro în Herăstrău.

Dincolo de aceste diferențe de preț, seria istorică publicată de aceeași platformă arată că chiria solicitată pentru un apartament cu două camere dintr-un bloc vechi este estimată la 595 de euro pe lună în 2026, față de 310 euro în 2015.

Diferența reprezintă o creștere de aproximativ 92% în 11 ani. Evoluția ridică însă o întrebare importantă pentru piața imobiliară: în ce măsură scumpirea chiriilor a fost compensată de creșterea veniturilor și cât de atractivă a rămas închirierea locuințelor pentru proprietari?

Chiriile au crescut cu aproape 92% față de 2015

În 2015, chiria lunară estimată pentru un apartament cu două camere dintr-un bloc vechi din București era de 310 euro. În 2021, valoarea ajunsese la 375 de euro, iar în 2026 a urcat la 595 de euro.

Astfel, în ultimii 11 ani, chiria estimată a crescut cu 285 de euro lunar. La nivel anual, diferența ajunge la 3.420 de euro pentru o locuință comparabilă.

Creșterea nu a fost însă uniformă. Între 2015 și 2021, chiria a avansat cu 65 de euro pe lună, iar în următorii cinci ani diferența a ajuns la 220 de euro.

Evoluția estimată a chiriilor pentru două camere în București

An Chirie lunară 2015 310 euro 2021 375 euro 2026 595 euro

Sursa: Fără Agenți, seria istorică pentru apartamente cu două camere din blocuri vechi.

Cât din salariul net reprezintă chiria

Scumpirea locuințelor închiriate nu s-a reflectat în aceeași măsură în raportul dintre chirie și veniturile salariale. Calculele publicate de Fără Agenți arată că, în 2015, chiria reprezenta 51% din salariul net mediu, față de 39% în 2021 și 42% în prezent.

Deși valoarea nominală a chiriei a crescut considerabil, ponderea acesteia în venitul mediu net este mai redusă decât în 2015. Totuși, față de 2021, indicatorul a crescut cu trei puncte procentuale.

Pentru estimarea actuală, platforma utilizează salariul din 2025, ultimul an disponibil în metodologia sa, și chiria medie calculată pentru lunile iulie, august și septembrie 2026.

Cât costă în prezent un apartament de închiriat în București

Datele actuale ale platformei arată o chirie mediană de 590 de euro pe lună pentru toate categoriile de apartamente din București. Jumătate dintre ofertele analizate se încadrează între 450 și 850 de euro lunar.

Diferențele sunt importante și în funcție de numărul de camere. Pentru o garsonieră, chiria mediană este de 380 de euro, în timp ce pentru un apartament cu trei camere ajunge la 850 de euro.

Chiriile solicitate în București, în funcție de numărul de camere

Tipul locuinței Chirie mediană Chirie/mp/lună Suprafață medie Garsonieră 380 euro 10,9 euro 36 mp Două camere 550 euro 10,2 euro 55 mp Trei camere 850 euro 10,6 euro 80 mp Patru camere sau mai multe 2.000 euro - 138 mp

Pentru apartamentele cu două camere, mediana este de 550 de euro, iar jumătate dintre ofertele analizate au prețuri cuprinse între 480 și 699 de euro. În cazul locuințelor cu trei camere, intervalul este mai larg, între 610 și 1.350 de euro.

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Cei 595 de euro din seria istorică nu trebuie confundați cu mediana actuală de 550 de euro. Prima valoare este o estimare pentru apartamente din blocuri vechi, construită pe baza unei suprafețe de referință, în timp ce a doua este mediana ofertelor actuale pentru toate apartamentele cu două camere din baza de date.

Diferențe de sute de euro între cartierele Bucureștiului

Amplasarea locuinței continuă să fie unul dintre factorii care influențează cel mai mult chiria solicitată. Pentru apartamentele cu două camere, Giurgiului este zona cu cel mai redus preț median dintre cele evidențiate de platformă, respectiv 400 de euro pe lună.

La polul opus, în Herăstrău chiria ajunge la 1.200 de euro lunar. Diferența dintre cele două zone este de 800 de euro pe lună sau 9.600 de euro într-un an.

În Berceni și Drumul Taberei, chiria mediană este de 450 de euro, în timp ce în Rahova și Apărătorii Patriei ajunge la 499 de euro.

Diferențele se observă și la nivelul sectoarelor. Pentru două camere, Sectorul 1 are cea mai ridicată chirie mediană, de 699 de euro, în timp ce Sectorul 4 are cea mai redusă valoare, de 499 de euro.

Diferența dintre cele două sectoare este de 200 de euro lunar, respectiv 2.400 de euro anual.

Ce randament poate obține un proprietar din închirierea unui apartament

Din perspectiva proprietarilor care cumpără locuințe pentru a le închiria, comparația dintre chiria solicitată și prețul de achiziție oferă o imagine asupra rentabilității investiției.

Datele Fără Agenți indică un randament brut anual de 6,2% pentru garsoniere, 5,8% pentru apartamentele cu două camere și 6,5% pentru cele cu trei camere.

Apartamentele cu trei camere au cel mai ridicat randament dintre categoriile analizate, în timp ce locuințele cu două camere înregistrează cea mai redusă valoare.

Randamentul brut estimat al locuințelor închiriate în București

Tipul locuinței Chirie lunară Preț mediu solicitat la vânzare Randament brut Recuperarea investiției Garsonieră 380 euro 74.000 euro 6,2% 16 ani Două camere 550 euro 113.000 euro 5,8% 17 ani Trei camere 850 euro 156.090 euro 6,5% 15 ani

Pentru o garsonieră, chiria mediană este de 380 de euro pe lună, iar prețul mediu solicitat la vânzare ajunge la 74.000 de euro. La aceste valori, randamentul brut anual este de 6,2%, iar recuperarea prețului de achiziție ar dura aproximativ 16 ani.

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În cazul unui apartament cu două camere, chiria de 550 de euro și prețul de achiziție de 113.000 de euro conduc la un randament brut de 5,8%. Perioada estimată de recuperare a investiției este de 17 ani.

Pentru apartamentele cu trei camere, randamentul brut ajunge la 6,5%, la o chirie de 850 de euro și un preț mediu solicitat la vânzare de 156.090 de euro. Recuperarea prețului de achiziție ar dura aproximativ 15 ani.

Ce arată evoluția pieței chiriilor din București

Datele indică două evoluții importante pentru piața imobiliară din Capitală. Pe de o parte, chiria solicitată pentru apartamentele cu două camere din blocuri vechi a crescut cu aproape 92% față de 2015. Pe de altă parte, randamentele brute estimate pentru locuințele închiriate se situează între 5,8% și 6,5%, în funcție de numărul de camere.

Pentru chiriași, creșterea prețurilor înseamnă o cheltuială lunară mai ridicată, chiar dacă raportul dintre chirie și salariul mediu net este mai favorabil decât în 2015.

Pentru proprietari, randamentul depinde nu doar de chiria pe care o pot solicita, ci și de prețul la care cumpără locuința și de cheltuielile necesare pentru menținerea acesteia închiriate.