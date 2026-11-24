Statele Unite încearcă să mențină presiunea asupra Iranului fără să reia operațiunile militare de amploare. Atacurile asupra a două petroliere, pe 21 noiembrie, în apropierea portului Khasab din Oman, la intrarea în Strâmtoarea Ormuz, arată însă cât de dificilă este această strategie. Deși Donald Trump susține că obiectivele militare americane au fost îndeplinite și că Washingtonul nu mai are nevoie de un acord cu Teheranul, blocada navală și presiunea economică continuă. „Adevărul” a discutat cu expertul în securitate Emanuel Cernat despre interesele administrației americane, riscul unei noi escaladări și motivele pentru care Statele Unite nu pot abandona confruntarea.

Presiunea economică și navală continuă Foto: AI

Schimbarea de ton a președintelui american vine după rezultatele slabe obținute de republicani la alegerile intermediare din noiembrie, în urma cărora democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului. Vicepreședintele JD Vance a indicat explicit războiul din Iran printre principalele motive ale înfrângerii, în condițiile în care conflictul a contribuit și la creșterea costurilor suportate de populația americană.

Pe 9 noiembrie, Donald Trump a declarat că Iranul este „practic învins” din punct de vedere militar și că nu vede necesitatea reluării unor operațiuni de amploare. Trei zile mai târziu, liderul de la Casa Albă a afirmat că Statele Unite nu mai au nevoie de un acord cu Teheranul. Mesajul transmis de administrația americană este că Washingtonul consideră că și-a atins principalele obiective militare și preferă să continue presiunea economică și navală, în loc să reia atacurile la scară largă.

Emanuel Cernat spune că rezultatul alegerilor a contribuit la această repoziționare. Trump încearcă să reducă efectele politice și economice ale conflictului, fără să renunțe însă la obiectivul de a pune presiune asupra regimului iranian.

„Am văzut o repoziționare a lui Donald Trump. Practic, Donald Trump a declarat că și-au îndeplinit în mare măsură obiectivele militare și, în acest context, nu ar mai avea nevoie să continue acțiunea militară, dar nici nu ar mai avea nevoie de un acord cu Iranul. Washingtonul încearcă, în contrapondere, să exercite anumite presiuni economice prin intermediul acestei blocade”, explică expertul.

Prin urmare, strategia americană mizează pe constrângerea economică a Teheranului, fără costurile unei noi campanii militare. Blocada porturilor iraniene și sancțiunile rămân instrumentele prin care Washingtonul încearcă să obțină concesii, în timp ce administrația Trump evită, cel puțin deocamdată, o escaladare de amploare.

Iranul nu trebuie să învingă flota americană pentru a bloca traficul din Strâmtoarea Ormuz

Atacurile asupra celor două petroliere din apropierea portului Khasab - sâmbătă două petroliere au fost atacate de proiectile neidentificate la ieșirea din Strâmtoarea Ormuz - scot însă în evidență vulnerabilitatea acestei strategii. Statele Unite au o superioritate navală considerabilă în regiune, dar acest avantaj nu înseamnă că pot garanta securitatea fiecărei nave comerciale care traversează Strâmtoarea Ormuz.

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Potrivit lui Emanuel Cernat, diferența esențială este între capacitatea militară a Washingtonului și posibilitatea de a proteja permanent un coridor maritim atât de important pentru comerțul internațional.

„Chiar dacă superioritatea navală este una incontestabilă în favoarea americanilor, această superioritate militară nu garantează securitatea absolută a navigației comerciale. Statele Unite ar trebui să asigure securitatea unui întreg coridor maritim, iar Iranul, care se poziționează ca un actor care urmărește perturbarea traficului, nu ar avea nevoie de foarte multe incidente pentru a genera incertitudine”, explică expertul.

Efectele nu depind neapărat de o confruntare militară directă. Atacurile repetate sau simpla incertitudine privind siguranța navigației pot determina companiile de transport să evite ruta, pot duce la creșterea costurilor asigurărilor maritime și pot obliga navele să aleagă trasee alternative.

Astfel, Teheranul poate provoca perturbări economice importante fără să fie nevoit să înfrunte direct superioritatea navală americană. Câteva incidente pot fi suficiente pentru a afecta încrederea transportatorilor și pentru a menține presiunea asupra piețelor internaționale.

De ce nu poate Trump nici să continue războiul, nici să se retragă

Administrația americană se află într-o poziție dificilă. Reluarea operațiunilor militare de amploare ar presupune costuri economice și politice suplimentare, dar retragerea completă ar putea fi interpretată drept o slăbiciune a Washingtonului și o victorie strategică pentru Teheran.

„America nu își permite să proiecteze o imagine de slăbiciune. Din această perspectivă, există această dilemă: Washingtonul nu poate nici să accelereze intervenția militară directă împotriva Iranului, dar nici nu se poate retrage”, afirmă expertul.

Emanuel Cernat atrage atenția că succesul militar nu trebuie confundat cu atingerea obiectivelor strategice. Distrugerea unei părți importante din capacitățile militare iraniene nu înseamnă automat că Statele Unite au obținut rezultatul politic pe care îl urmăreau.

Expertul amintește de experiențele americane din Irak și Afganistan, unde succesul inițial al operațiunilor militare nu a fost urmat de o încheiere clară și stabilă a conflictelor. Washingtonul riscă să se confrunte cu o problemă asemănătoare: poate obține victorii militare, dar îi este mult mai greu să construiască o pace care să îi asigure interesele pe termen lung.

În acest context, blocada navală și presiunea economică îi permit lui Trump să evite, cel puțin pentru moment, reluarea războiului. Dar această strategie nu garantează că Iranul va accepta condițiile americane.

Washingtonul trebuie astfel să găsească un echilibru între evitarea unui conflict prelungit și nevoia de a demonstra că și-a atins obiectivele. Atacurile asupra petrolierelor arată cât de fragil este acest echilibru și cât de dificilă poate deveni ieșirea din confruntare.