AUR a prezentat luni seară propriul raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024, în care califică hotărârea Curții Constituționale drept „uzurpare de putere” și anunță sesizarea Parchetului General. Documentul este semnat de deputata Laura Gherasim, președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților și neagă existența unei ingerințe rusești.

Laura Gherasim și George Simion Foto: captură video

Raportul AUR referitor la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 pune sub semnul întrebării legalitatea deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie și solicită procurorilor să verifice activitatea reprezentanților Curții Constituționale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv Direcției Generale de Protecție Internă, și Serviciului de Telecomunicații Speciale. Raportul cere și verificarea rolului fostului președinte Klaus Iohannis, de la convocarea ședinței CSAT din 28 noiembrie 2024 până la punerea în aplicare a hotărârii de anulare a alegerilor.

Motivul invocat de George Simion pentru prezentarea propriului raport este că președintele Nicușor Dan nu și-a publicat până acum raportul promis. Simion a mai susținut că nu există garanții că scenariul din 2024 nu se va repeta la prezidențialele din 2028.

Deși poartă antetul comisiei parlamentare, raportul intitulat „Cum a fost anulat votul a 9,4 milioane de cetățeni” nu a fost votat de membrii acesteia. Autoarea precizează că documentul de 432 de pagini este „asumat în calitatea mea de președinte al Comisiei, fără să substituie deliberarea acesteia ori să anticipeze pozițiile membrilor săi”. Mai mult, datele consemnate în document arată că, la 4 februarie 2026, membrii comisiei au respins prin vot înființarea unei subcomisii de anchetă pe această temă, cu 11 voturi împotrivă și doar 3 pentru.

Poziția prezentată drept o cercetare parlamentară vine însă după ce, chiar la 6 decembrie 2024, în ziua anulării scrutinului, Laura Gherasim cataloga public hotărârea Curții Constituționale drept „o lovitură de stat împotriva voinței suverane a poporului român”.

Gherasim anunță că va trimite raportul la Parchetul General și cere cercetarea pentru abuz în serviciu și împiedicarea exercitării drepturilor electorale a judecătorilor CCR, a fostului președinte Klaus Iohannis și a angajaților SRI, SIE, MAI și STS. Lista include și presa: deputata le cere procurorilor să stabilească „cine a transmis informațiile către presă” și dacă au existat presiuni „menite să influențeze relatările presei”.

Laura Gherasim Foto: Inquam / George Călin

Liderul AUR George Simion i-a îndemnat pe români să depună plângeri penale la Parchetul General, unde, potrivit lui, a fost deschisă deja o anchetă in rem. Simion spune că a depus el însuși o astfel de plângere.

Principalele acuzații

În document, Laura Gherasim susține că anularea primului tur al alegerilor prezidențiale a depășit atribuțiile prevăzute de art. 146 lit. f) din Constituție și a încălcat principiul securității juridice, după ce CCR validase inițial rezultatul.

Concluzia este gravă și mi-o asum. Prin anularea întregului proces electoral prezidențial din 2024, Curtea Constituțională a exercitat, potrivit analizei prezentate, o putere pe care și-a atribuit-o prin propria interpretare, chiar în hotărârea prin care a exercitat-o, în afara condițiilor stabilite de lege. La 6 decembrie 2024 a desființat un rezultat pe care îl confirmase definitiv cu patru zile înainte. Aceasta este uzurpare de putere.

Raportul extinde criticile asupra Consiliului Suprem de Apărare a Țării, serviciilor de informații, Biroului Electoral Central și Comisiei Europene, contestând existența unei ingerințe externe rusești:

Niciun document analizat nu demonstrează că Federația Rusă a intervenit în campania electorală și în procesul electoral prezidențial din România din 2024. (...) Notele informative analizate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării nu puteau ține locul constatării fraudei la votare și la stabilirea rezultatelor, cerută de articolul 52 din Legea nr. 370/2004, și nu puteau înlocui controlul Autorității Electorale Permanente asupra finanțării campaniei.

În ceea ce privește răspunderea penală a judecătorilor constituționali solicitată în raport, Legea privind organizarea și funcționarea CCR prevede că nicio autoritate publică nu poate contesta competența Curții, iar judecătorii nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile și voturile exprimate în adoptarea soluțiilor, putând fi urmăriți penal doar cu încuviințarea plenului Curții.

Rețeaua de 25.000 de conturi asociate campaniei lui Călin Georgescu

Documentul invocă o comunicare transmisă la 7 decembrie 2024 de TikTok Comisiei Europene. Potrivit autorului raportului, compania a precizat că nu identificase și nu îi fusese prezentată nicio dovadă a unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate campaniei lui Călin Georgescu. De asemenea, platforma ar fi transmis că nota SRI nu prezenta dovezi privind filtrarea masivă a postărilor celorlalți candidați și că sistemele sale de recomandare nu favorizau niciun candidat.

Raportul face referire și la campania online #EchilibruSiVerticalitate, desfășurată prin intermediul platformei FameUp. Deși nota MAI-DGPI ar fi comparat această operațiune cu una rusească, documentul susține că finanțarea provenea de la Partidul Național Liberal, prin Kensington Communication.

Autorul raportului afirmă că documentele analizate nu demonstrează intervenția Federației Ruse în campania electorală și în procesul prezidențial din România din 2024.

Documentul contestă și acuzația de finanțare netransparentă a campaniei lui Georgescu. Într-o relatare publicată de Adevărul la 26 februarie 2025, se arăta că Georgescu i-ar fi cerut lui Horațiu Potra, la 27 aprilie 2022, să-l abordeze pe omul de afaceri Frank Timiș pentru o susținere financiară a campaniei de 20–35 de milioane de dolari. Articolul reproducea mesajul atribuit lui Potra către Timiș; solicitarea unei sume nu dovedește că aceasta a fost și primită.

„Lovitură de stat”, încă din prima zi

Pe 6 decembrie 2024, în ziua anulării, Laura Gherasim a numit hotărârea CCR „o lovitură de stat împotriva voinței suverane a poporului român”. Două zile mai târziu, scria că „România s-a întors în Evul Mediu, pentru că președintele Klaus Iohannis și întregul sistem care a furat România timp de 34 de ani nu vor să renunțe la putere”.

În septembrie 2026, când anunța finalizarea raportului, Gherasim descria anularea drept un „asasinat al democrației”. O parte din raport se sprijină pe audierile publice „Democrația la judecată”, organizate în ianuarie 2026, la care a invitat-o și pe Diana Șoșoacă.

Contextul ignorat: poziția CCR, respingerea la CEDO și dosarul Georgescu–Potra

Concluziile raportului AUR contrazic atât pozițiile oficiale ale reprezentanților Curții Constituționale, cât și evoluțiile judiciare ulterioare anulării scrutinului.

În motivarea publicată la 6 decembrie 2024 și relatată de Adevărul, CCR susținea că procesul electoral fusese afectat de nereguli care au distorsionat libertatea votului și egalitatea de șanse a candidaților. Curtea invoca utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale și finanțarea campaniei din surse nedeclarate, precum și discrepanța dintre amploarea promovării online și cheltuielile declarate de candidat. Acestea sunt argumentele formulate de CCR, contestate în raportul AUR.

Președinta CCR spune că anularea alegerilor din România a atras atenția întregii lumi

Președinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat public decizia de anulare a alegerilor în aprilie 2026. Anularea s-a întemeiat pe „încălcarea drepturilor electorale ale alegătorilor, încălcarea dreptului de a fi ales al candidaților și nerespectarea flagrantă a regulilor de finanțare a campaniei electorale”. Potrivit ei, motivele țin de competența CCR, iar hotărârea „a trecut destul de multe teste juridice, și testul Comisiei de la Veneția și testul Comisiei Europene”.

În plus, instanțele au respins toate încercările lui Călin Georgescu de a răsturna decizia.

La 6 martie 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a declarat cererea inadmisibilă, în unanimitate, printr-o decizie definitivă. În privința dreptului la alegeri libere, judecătorii au constatat că atribuțiile președintelui României nu îl fac parte a „corpului legislativ”, la alegerea căruia se referă articolul 3 din Protocolul nr. 1 la Convenție. Această soluție de inadmisibilitate nu trebuie confundată cu o validare pe fond a tuturor motivelor invocate de CCR. În țară, un judecător de la Curtea de Apel Ploiești a suspendat hotărârea CCR, dar Înalta Curte de Casație și Justiție i-a anulat decizia.

În paralel, în dosarul Georgescu–Potra, procurorii au invocat un plan de deturnare violentă a protestelor de după anularea alegerilor. Adevărul a publicat, la 16 septembrie 2025, fragmente din rechizitoriu, inclusiv discuții și mesaje ale membrilor grupării Potra.

Potrivit rechizitoriului citat de Adevărul, Dărăbanț Matei folosea în discuții îndemnuri precum:

„Și clar, dacă e de ieșit, ori ca la revoluție, ieșit să rupi tot ori deloc” (...) „Legați de stâlp”, „Împușcați în cap”.

În discuțiile din 6 decembrie 2024 de pe grupul WhatsApp „RALF”, același rechizitoriu consemnează întrebarea lui Aniței Iulian și răspunsul lui Horațiu Potra:

Aniței Iulian: „Ce facem, șeful, dacă e așa? Ieșim?” Horațiu Potra: „Așteptăm să vedem ce declară CG!”

Dosarul a trecut și prin verificarea legalității probelor în camera preliminară. Potrivit motivării deciziei Curții de Apel București din 9 martie 2026, prezentate de Adevărul la 24 martie, judecătorul a respins mai multe cereri și excepții, dar a exclus declarații date inițial ca martori de persoane devenite ulterior inculpați, care nu beneficiaseră de asistență juridică. La data relatării, decizia era contestată. Această etapă privea legalitatea probelor și a sesizării instanței, nu stabilirea vinovăției inculpaților.

Sesizare la Parchetul General și propuneri de revizuire a Constituției

În finalul documentului, Laura Gherasim anunță că va transmite raportul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru cercetarea faptelor sub aspectul infracțiunilor de abuz în serviciu (art. 297 Cod penal) și împiedicare a exercitării drepturilor electorale (art. 385 Cod penal), vizând instituțiile implicate și inclusiv pe fostul președinte Klaus Iohannis:

„Solicit ca cercetarea să privească și actele, deciziile și omisiunile lui Klaus Werner Iohannis, fostul președinte al României, începând cu convocarea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie 2024 și până la punerea în aplicare a hotărârii de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024.”

Foto: captură video

SNSPA și rectorul Pricopie, în centrul acuzațiilor

Un capitol întreg vizează SNSPA, parteneră în consorțiul BROD finanțat din fonduri europene, și pe rectorul Remus Pricopie. Raportul îl acuză că „nu s-a limitat la analiza academică a evenimentelor” și îi pune pe hârtie veniturile declarate.

Schimb dur de replici între Dominic Fritz și George Simion pe tema alegerilor anulate. Ce-i reproșează liderul USR lui Nicușor Dan

SNSPA a transmis CCR o sesizare la 5 decembrie 2024. După anularea scrutinului, Remus Pricopie a declarat: „Este o decizie istorică, dar este o decizie legală”, potrivit articolului publicat de Adevărul la 6 decembrie 2024.

Raportul invocă declarațiile lui J.D. Vance și contestă temeiul anulării alegerilor

În concluziile documentului este amintită și declarația vicepreședintelui american J.D. Vance de la Conferința de Securitate de la München, din 14 februarie 2025. Acesta a susținut că alegerile prezidențiale din România au fost anulate pe baza unor suspiciuni slabe ale unui serviciu de informații și sub presiunea statelor europene.

Autorul raportului consideră că Vance a avut parțial dreptate, argumentând că suspiciunile invocate de serviciile de informații nu demonstrau frauda cerută de lege pentru anularea întregului proces electoral. În același timp, documentul susține că presiunea europeană s-a exercitat prin mecanisme voluntare, în paralel cu procedurile prevăzute de legislația europeană și românească.

Raportul insistă asupra faptului că atribuția Curții Constituționale de a veghea la respectarea procedurii de alegere a președintelui și de a confirma rezultatele scrutinului nu echivala cu o competență nelimitată de anulare a întregului proces electoral.

„Votul nu este o concesie făcută cetățeanului de stat”

În încheiere, autorul raportului susține că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a afectat încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în respectarea regulilor electorale. Acesta afirmă că scrutinul din 24 noiembrie a fost organizat în condițiile stabilite de autoritățile române, iar rezultatul primului tur a fost confirmat de Curtea Constituțională înainte ca aceeași instituție să anuleze întregul proces electoral, patru zile mai târziu.

Documentul susține că această succesiune de decizii ridică probleme privind securitatea juridică și limitele competențelor instituțiilor publice.

„Votul nu este o concesie făcută cetățeanului de stat, este sursa din care statul își primește legitimitatea”, se arată în raport.

Autorul precizează că demersul său nu urmărește să stabilească cine ar fi trebuit să câștige alegerile, ci să clarifice dacă autoritățile au respectat Constituția și legea atunci când au decis anularea scrutinului.

În final, acesta cere ca toate instituțiile implicate să explice, prin documente și argumente juridice verificabile, cum a fost posibil ca rezultatul unui scrutin confirmat oficial să fie ulterior desființat.

Raportul prezentat de Laura Gherasim urmează să fie supus dezbaterii şi votului în comisia de specialitate din Camera Deputaţilor şi transmis instituţiilor competente, inclusiv Parchetului General, pentru analizarea faptelor prezentate şi stabilirea eventualelor răspunderi.