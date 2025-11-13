search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Foto Viorica Dăncilă, a doua vizită în China: s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a participat la un târg de inovație din Beijing, unde s-a pozat alături de roboți umanoizi. Vizita marchează a doua deplasare a sa în China în ultimele luni.

Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Imaginea 1/5: Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă
Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a anunțat pe Facebook că a vizitat ZhongGuanCun (Z-Park), cunoscut drept „Silicon Valley-ul” Beijingului. Fosta șefă a Guvernului a fost însoțită de Laurențiu Dumitru, vicepreședintele Casei Româno-Chineze, și a vorbit despre importanța cooperării internaționale în domeniul tehnologiei. 

Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Dăncilă pe Facebook, postând și mai multe fotografii în care apare alături de roboți umanoizi expuși la eveniment. 

A mai fost recent la Beijing, alături de Adrian Năstase 

Viorica dancila in china jpeg

Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă vizitează China. În septembrie, fosta prim-ministră a participat la Beijing, împreună cu Adrian Năstase, la ceremonia de comemorare a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Atunci, cei doi foști premieri PSD au apărut într-o fotografie de grup alături de lideri mondiali precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, imagine care a stârnit numeroase reacții în spațiul public românesc.

Viorica Dăncilă a declarat ulterior că a fost onorată să participe la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen, precizând că s-a aflat acolo în calitate de fost prim-ministru al României.

Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a explicat Dăncilă, justificând astfel prezența sa la evenimentul internațional.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
digi24.ro
image
O vatmaniță a fost filmată dormind în timp ce mergea cu tramvaiul prin San Francisco. Pasagerii au intrat în panică. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Cum ajunge România în urna a doua valorică pentru CM 2026. Care sunt condițiile, cum poate să joace barajul acasă cu o echipă mai slab cotată
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
De ce schimbă supermarketurile mereu locul produselor pe rafturi. Ce urmăresc, de fapt, retailerii
playtech.ro
image
Ungaria – România 9-0, cea mai dură înfrângere din istoria fotbalului românesc. „7 dintre jucătorii noștri erau maghiari!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Zeci de persoane au fost evacuate de urgență dintr-un bloc din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată! Primele declarații făcute de ISU
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
SE ÎNTÂMPLĂ ACUM cu Dr. Flavia Groșan. Este adevărat. Medicii au confirmat, în urmă cu puțin timp
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Meteorologii ANM anunță cum va fi iarna 2025-2026. Elena Mateescu: „Nu vor lipsi gerul, viscolul și zăpada”
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
Jack Osbourne, Kelly Osbourne, Sharon Osbourne la înmormântarea lui Ozzy Osbourne foto Profimedia jpg
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Meghan, din nou pe tocuri amețitoare! Apariția neașteptată a Ducesei. Adio balerini, parcă vrea să-și amintească de tinerețe

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor