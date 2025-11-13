Foto Viorica Dăncilă, a doua vizită în China: s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing

Fosta prim-ministră a României, Viorica Dăncilă, a participat la un târg de inovație din Beijing, unde s-a pozat alături de roboți umanoizi. Vizita marchează a doua deplasare a sa în China în ultimele luni.

→ Imaginea 1/5: Viorica Dăncilă s-a fotografiat cu roboți la un târg tehnologic din Beijing FOTO: Facebook/ Viorica Dăncilă

Viorica Dăncilă a anunțat pe Facebook că a vizitat ZhongGuanCun (Z-Park), cunoscut drept „Silicon Valley-ul” Beijingului. Fosta șefă a Guvernului a fost însoțită de Laurențiu Dumitru, vicepreședintele Casei Româno-Chineze, și a vorbit despre importanța cooperării internaționale în domeniul tehnologiei.

„Am avut plăcerea să vizitez ZhongGuanCun (Z-Park), centrul tehnologic al Beijingului, împreună cu vicepreședintele Casei Româno-Chineze, Laurențiu Dumitru. Inovația, spiritul antreprenorial și cooperarea internațională pe care le-am descoperit aici reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic din România”, a scris Dăncilă pe Facebook, postând și mai multe fotografii în care apare alături de roboți umanoizi expuși la eveniment.

A mai fost recent la Beijing, alături de Adrian Năstase

Este a doua oară în ultimele luni când Viorica Dăncilă vizitează China. În septembrie, fosta prim-ministră a participat la Beijing, împreună cu Adrian Năstase, la ceremonia de comemorare a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Atunci, cei doi foști premieri PSD au apărut într-o fotografie de grup alături de lideri mondiali precum Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, imagine care a stârnit numeroase reacții în spațiul public românesc.

Viorica Dăncilă a declarat ulterior că a fost onorată să participe la Parada Victoriei de la Beijing, în Piața Tiananmen, precizând că s-a aflat acolo în calitate de fost prim-ministru al României.

„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a explicat Dăncilă, justificând astfel prezența sa la evenimentul internațional.