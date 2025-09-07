Viorica Dăncilă încearcă să își justifice prezența la parada militară de la Beijing: „Știam că va participa și președintele Donald Trump”

Fostul premier al României, Viorica Dăncilă a vorbit despre vizita sa la Beijing, dezvăluind cine a invitat-o și oferind detalii neașteptate despre motivele prezenței sale la parada militară care a stârnit controverse de proporții la București.

Viorica Dăncilă s-a întors din China

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a vorbit, sâmbătă, la Antena 3 CNN, despre vizita sa la Beijing, care a stârnit controverse în țară.

Sâmbătă, Viorica Dăncilă a spus, comentând pe marginea vizitei sale, că s-a simțit onorată de faptul că „încă există oameni care se bucură de aprecierea Chinei”. Întrebată dacă vizita sa în China a făcut bine României, Dăncilă a spus „categoric da”

„Invitația a fost făcută de președintele Xi Jinping. Am primit invitația din partea președintelui Chinei, o invitație care m-a onorat. Având în vedere faptul că îmi doresc ca România să aibă legături economice cu China, această invitație, pentru mine, a arătat faptul că există oameni pe care partea chineză îi respectă. Așa cum am spus, invitația a fost din partea președintelui Republicii Populare Chineze. România amintesc că are un parteneriat amplu de prietenie și cooperare cu China, iar Uniunea Europeană are parteneriat strategic extins cu China. Deci, prezența mea și a domnului Năstase în China nu a fost nicio manifestare împotriva Uniunii Europene. Cei care vorbesc nu cunosc legislația europeană" a declarat fostul premier.

Dăncilă spune că nu știa că se va întâlni cu fostul premier Adrian Năstase

„Ne-am întâlnit la vizită. Nici măcar nu am mers cu același avion. Ne-am întâlnit la Beijing. Legat de prezența președintelui Rusiei, președintelui Coreei de Nord și a celorlalți președinți, când cineva te invită, nu tu stabilești lista de invitați.

Știam că va participa și președintele Donald Trump. Și președintele Donald Trump trebuia să participe la această acest eveniment. Și știți foarte bine că la un moment dat se confirma participarea președintelui Statelor Unite. Dar, indiferent cine a participat, a participat la invitația președintelui Xi Jinping. A invitat persoane pentru care dânsul are sentimente de apreciere, de prietenie, de relații comerciale, de cooperare între țările respective.

Indiferent cine era invitat, eu, în calitate de fost prim-ministru, de persoană privată, primind o asemenea invitație, mă simt onorată.

Mă simt onorată că la nivelul unei mari puteri există încă oameni care se bucură de aprecierea Chinei. Noi, dacă vom închide toate porțile, nu vom sta niciodată la masa deciziilor. Eu consider că România trebuie să aibă relații foarte bune cu China, trebuie să aibă relații foarte bune cu Statele Unite, să avem relații cu Uniunea Europeană, dar să învățăm arta negocierii și arta demnității, pe care încă nu avem." a precizat Viorica Dăncilă.

Fostul premier critică abordarea „izolării României în relațiile externe”

„Președintele Franței gândiți-vă că îl numea pe președintele Jinping un bun prieten. Și atunci când Germania, Franța, alte țări mari participă la o întâlnire cu Xi Jinping se spune 'foarte bine, dezvoltă relații comerciale'. Dacă participă cineva din partea României, vai de mine, e o imagine negativă pentru țară. Eu cred că această abordare face rău României. Și dacă vrem, într-adevăr, să avem o atitudine care să facă din România o țară care este ermetică, închisă, nu cred că este un lucru bun și nu voi fi niciodată de acord." a precizat fostul prim-ministru.