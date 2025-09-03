Dăncilă oferă explicaţii după ce a fost la parada de la Beijing. „Nu am vorbit cu nimeni”

Fostul premier Viorica Dăncilă a explicat, într-o declaraţie pentru observator News.ro, că a fost prezentă la parada de la Beijing la invitaţia preşedintelui Chinei Xi Jinpig şi că a participat în nume personal.

"Am fost invitată de preşedintele Xi Jinping pentru a participa la comemorarea celor 80 de ani de la terminarea războiului împotriva agresiunii japoneze şi împotriva fascismului. Şi pe urmă tot de preşedintele Xi Jinping am fost invitată la o recepţie. Consider că este foarte important, este foarte important pentru mine, pentru că am fоst invitată aici, unde au fost foarte mulţi foşti prim-miniştri din Europa, au fost foarte multe personalităţi şi cred că este un pas important în prietenia România-China. Fotografia a fost o fotografie de grup. Gazda, vă daţi seama că invită pe cine consideră. Eu am venit la acest eveniment invitată de preşedintele Xi Jinping. Nu pot să îi fac eu lista de invitaţi preşedintelui. Nu poate fi vorba de vreo asociere. Eu nu am vorbit cu Vladimir Putin, nu am vorbit cu nimeni. Singura interacţiune a fost cu preşedintele Xi Jinping şi soţia domniei sale”, a spus Dăncilă, conform observatornews.ro.

Ea a subliniat că nu poate să reprezinte România pentru că nu are nicio funcţie în România.

”Eu sunt, în numele meu personal, este o invitaţie în calitatea mea de fost premier şi un om care a avut relaţii bune şi cu China, şi cu Statele Unite şi cu celelalte state ale lumi”, a declarat Viorica Dăncilă, scrie News.

Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase - acesta fiind însoţit de soţia sa - apar în fotografiile oficiale făcute la Beijing, unde miercuri a avut loc o paradă militară pentru a marca sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. La grandiosul eveniment organizat de preşedintele chinez Xi Jinping au participat preşedintele rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un.

Într-una dintre fotografii, Dăncilă şi soţii Năstase apar în spatele lui Xi, Putin şi Kim.

Prezenţa Vioricăi Dăncilă şi a lui Adrian Năstase la ceremoniile de la Beijing a fost criticată de politicienii români, iar ministrul de Externe Oana Ţoiu a spus că că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.