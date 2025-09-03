Un alt fost premier al României a participat, alături de Adrian Năstase, la parada militară de la Beijing. Imaginea care îi surprinde lângă Putin și Kim Jong Un

Pe lângă Adrian Năstase, a participat și fostul premier Viorica Dăncilă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei. Au fost prezenți și președintele Vladimir Putin, liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Fostul premier Adrian Năstase a dezvăluit faptul că a fost invitat la eveniment în calitate de fost demnitar.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o recepție oferită de liderii chinezi” a dezvăluit Adrian Năstase pe blogul său.

Pe lângă participarea la ceremonii, fostul prim-ministru a avut și o întrevedere cu reprezentanți din departamentul internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, discutând despre relațiile bilaterale și despre contextul geopolitic actual.

Pe podiumul central de la Tiananmen s-au aflat liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Cei trei au fost însoțiți de delegații din peste 26 de state – o demonstrație simbolică de unitate între regimuri autocratice și state care contestă ordinea globală actuală, relatează CNN.

Parada a avut loc în timp ce Rusia intensifica atacurile asupra Ucrainei – o coincidență greu de ignorat. De asemenea, prezența tandemului Putin–Kim în centrul Beijingului semnalează o realiniere geopolitică în curs, în care regimuri autoritare își reafirmă sprijinul reciproc, în fața sancțiunilor și a izolării internaționale.

În discursul său, Xi Jinping a transmis un mesaj cu două tăișuri: „Umanitatea se află din nou în fața unei alegeri – pace sau război, dialog sau confruntare.”

Pe fundalul miilor de soldați în uniforme impecabile, a vehiculelor blindate și a tehnologiei futuriste, alegerea sugerată de liderul chinez pare mai degrabă o avertizare.