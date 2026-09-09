Fostul premier Victor Ponta a participat alături de delegația României la deschiderea Jocurilor Mondiale ale Nomazilor din Bișkek, Kârgâzstan. Jocurile au fost organizate concomitent cu un important summit politic, la care a participat, printre alții, și Vladimir Putin.

Victor Ponta, în delegația României Foto: Captură video Youtube WORLD NOMAD GAMES 2026

Peste 70 de sportivi, antrenori și copii calificați prin Federația Română de Arc Istoric au participat la începutul lunii septembrie la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, care s-a desfășurat în Kârgâzstan.

În delegația română, la festivitatea de deschidere a Jocurilor a fost prezent și Victor Ponta, deputat în grupul partidului suveranist Uniți pentru România.

În tribunele oficiale s-a aflat și Vladimir Putin, președintele Rusiei, despre care Ponta a declarat că nu știa că va fi acolo.

„Nu am știut ce șefi de stat sau de Guvern vor participa, dar nici nu am fost interesat. Eu am fost să-i susțin pe sportivii români”, a declarat Victor Ponta pentru Digi24.

El a mai spus că nu a avut nicio întâlnire cu oficiali ruși de la declanșarea invaziei în Ucraina și că „a fost în calitate de român și de admirator și susținător al sportivilor români participanți”.

De altfel, Jocurile Nomade au fost organizate concomitent cu găzduirea unui summit la care au participat mai mulți lideri mondiali, printre care președintele chinez Xi Jinping, prim-ministrul indian Narendra Modi, dar și președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Victor Ponta este în prezent subiectul unui nou scandal care zguduie scena politică după ce au apărut informații despre un zbor privat spre Mykonos, la bordul căruia s-a aflat și fostul premier român, alături de judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul ministru Florin Manole și omul de afaceri Gruia Stoica.

El a explicat faptul că zborul avea ca scop întâlnirea cu un grup de afacerişti, pentru a-i convinge să investească în România.