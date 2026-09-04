Fostul premier Victor Ponta a fost invitat la „Interviurile Adevărul”, unde a vorbit despre principalele probleme aflate în acest moment pe agenda politică și despre situația guvernamentală. Acesta a fost întrebat și despre varianta ca Alexandru Nazare să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru.

Ponta: „Viitorul guvern poate fi votat de toată lumea, mai puțin USR”

Întrebat despre posibilitatea formării unei majorități parlamentare pentru un viitor guvern, Ponta a susținut că, în opinia sa, există posibilitatea ca un premier să obțină voturile necesare fără susținerea USR.

„În afară de USR, absolut toți ceilalți”, a răspuns Ponta, întrebat de unde ar putea fi strânse voturile pentru viitorul guvern.

El a dat ca exemplu voturile din Senat pentru anumite proiecte legislative, unde, potrivit fostului premier, USR ar fi rămas izolat față de celelalte formațiuni politice.

„Eu cred că viitorul guvern, viitorul prim-ministru, e important, e foarte important cine-i desemnat prim-ministru, să înțeleagă, să-și facă o echipă bună, să vorbească cu grupurile. Poate fi votat de toată lumea, mai puțin USR-ul”, a afirmat Victor Ponta.

În ceea ce privește relația cu AUR, Ponta consideră că PSD trebuie să discute cu formațiunea condusă de George Simion, indiferent de diferențele politice dintre cele două partide.

Ponta a criticat și formula guvernamentală anterioară, în care PSD și USR au fost nevoite să colaboreze, susținând că era previzibil ca cele două formațiuni să intre în conflict.

„Dacă bagi câinele și pisica în cameră și nu te gândești că se vor omorî, înseamnă că n-ai minte, înseamnă că nu înțelegi”, a spus Ponta.

În opinia sa, viitorul premier trebuie să fie persoana capabilă să negocieze cu formațiunile parlamentare și să construiască o majoritate funcțională, într-un moment în care România are nevoie de un guvern stabil și de decizii rapide.

„Cât putem să o mai ținem pe perfuzii?”

Victor Ponta a criticat și modul în care este gestionată actuala criză politică și a susținut că președintele Nicușor Dan este afectat politic de lipsa unor decizii.

„E clar că pe președinte faptul că nu ia decizii, nici cu SRI, nici cu guvernul, nici cu politica, sigur că îl afectează grav”, a declarat Ponta.

Fostul premier a precizat însă că, dincolo de impactul politic asupra șefului statului, important este efectul pe care blocajul îl are asupra României.

„Ce mă interesează pe mine este: ce facem cu România? Cât putem să o mai ținem pe perfuzii, pe masa de operație, chiar tăiată pe burtă. Așa e România și doctorul nu se apucă de operație”, a afirmat Victor Ponta.

Ponta: „Cel mai important lucru pentru agențiile de rating este să ai un guvern stabil”

Victor Ponta a vorbit și despre efectele lipsei unui guvern stabil asupra economiei și asupra percepției agențiilor internaționale de rating.

Fostul premier consideră că România are nevoie urgentă de un Executiv stabil, susținând că aceasta este una dintre condițiile esențiale pentru recâștigarea încrederii investitorilor și a piețelor financiare.

„Pentru ratingul de țară, cel mai important lucru este să ai un guvern stabil. Nu există nimic mai bun de atât”, a afirmat Ponta.

El a atras atenția asupra costurilor ridicate la care România se împrumută în prezent și a susținut că situația este una extrem de dificilă.

„Noi suntem în genunchi, în realitate. Ne împrumutăm pe piețele internaționale cu o dobândă atât de mare, încât practic suntem în genunchi”, a spus fostul premier. Desemnarea unui premier ar putea reprezenta primul pas pentru ieșirea din actualul blocaj, zice Ponta.

Despre polarizarea politică din România: „Toți depindem de un singur om care trebuie să ia o decizie”

Ponta susține că societatea este tot mai polarizată, iar conflictul dintre USR și AUR contribuie la accentuarea tensiunilor.

„Eu asist în Parlament, sunt unul dintre cei mai vechi în Parlament, la această bătălie între useriști și AUR, nu prea se bagă PSD-ul și PNL-ul, care este o bătălie pe viață și pe moarte”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier consideră că polarizarea politică este alimentată și de problemele economice cu care se confruntă populația, într-un context în care oamenii sunt nemulțumiți de creșterea costurilor și de situația economică.

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„E o societate care nu e liniștită, care nu e calmă, care nu este tolerantă. Polarizarea, extremele. Dom'le, să-i omorâm pe-ăilalți”, a afirmat Ponta.

„Cred că e un subiect asupra căruia absolut toți românii, AUR, PSD, USR, neinteresați de politică, în singurul subiect cu care suntem toți de acord: că președintele ar trebui să numească un prim-ministru”, a spus Ponta. Potrivit acestuia, prelungirea perioadei de incertitudine riscă să amplifice tensiunile din societate.

Ponta, despre viitorul premier: „Depinde de persoana premierului”

Ponta a comentat și scenariile privind desemnarea viitorului prim-ministru. El consideră că persoana desemnată pentru funcția de premier trebuie să aibă capacitatea de a negocia cu partidele parlamentare și de a-și construi o majoritate.

„Depinde de persoana premierului și depinde de capacitatea politică, abilitatea premierului de a înțelege și de a discuta cu grupurile politice”, a afirmat Ponta.

El a dat ca exemplu situația unui premier care ar veni în Parlament fără să prezinte o echipă guvernamentală și fără să fi purtat negocieri pentru obținerea voturilor necesare.

„Vii așa singur și zici: «Aș vrea să mă votați». De ce să te votez?”, a spus Ponta, declarând că parlamentarii vor să știe cine ar urma să ocupe portofolii importante, precum Externele, Apărarea, Economia sau Finanțele.

Victor Ponta a susținut că, în opinia sa, viitorul premier ar trebui să fie cel care negociază formarea majorității parlamentare, nu președintele.

„Premierul își face majoritate, nu președintele”, a declarat fostul premier.

Ponta a criticat astfel implicarea șefului statului în calculele privind formarea unei majorități, susținând că România nu este o republică prezidențială.

„Ideea cu președintele la Cotroceni, eventual cu consilierii săi, și calculează majorități este absurdă. Nu e treaba președintelui să facă chestia asta. Nu va reuși niciodată”, a spus Ponta.

În ceea ce privește numele vehiculate pentru funcția de premier, Ponta a afirmat că Alexandru Nazare ar putea avea capacitatea de a negocia în Parlament, alături de alte persoane despre care s-a discutat în spațiul public.

Totuși, fostul premier a atras atenția că, în acest moment, există foarte multă incertitudine în privința deciziei președintelui.

„Nimeni nu știe ce se întâmplă. De fapt, cred că nici consilierii nu știu ce idee are președintele, la cine se gândește președintele”, a afirmat Victor Ponta.

Fostul premier, despre blocajul politic și formarea viitorului guvern

Ponta a susținut că lipsa unui guvern cu puteri depline afectează inclusiv capacitatea statului de a gestiona probleme importante, precum criza din energie sau deficitul de forță de muncă. Potrivit fostului premier, incertitudinea politică îi determină pe funcționarii din ministere să aștepte instalarea unor noi conduceri.

„Avem o mare problemă legată de energie. Avem o mare problemă legată de forța de muncă. Nu se ocupă nimeni de chestia asta și nu se poate ocupa”, a afirmat Victor Ponta.

El a explicat că un ministru interimar are dificultăți în a mobiliza aparatul administrativ, în condițiile în care angajații nu știu cât timp va rămâne în funcție actuala conducere.

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„Dacă subordonații mei știu că eu sunt interimar și că o să plec peste o săptămână, două, o lună, să nu credeți că se bulucește cineva să... Toată lumea așteaptă să vedem când o veni nou șef, când o veni nou ministru, când o veni nou prim-ministru”, a spus fostul premier.

În opinia lui Ponta, această situație contribuie la o lipsă de încredere în proiectele publice. „Fiecare din această țară are un proiect personal”, a spus el, explicând că oamenii sunt preocupați în primul rând de propriile probleme, în timp ce statul nu reușește să ofere un proiect public în care cetățenii să creadă.

„Nimeni nu are un proiect și nimeni nu are nicio încredere într-un proiect public. Dom'le, noi, România, și toți depindem de un singur om care trebuie doar să ia o decizie, să semneze o hârtie”, a declarat Ponta, cu referire la președintele Nicușor Dan.

„Statul român este în paralizie totală”

Victor Ponta susține că statul român se află într-o situație de blocaj și afirmă că instituțiile funcționează cu dificultate.

„Statul român este în paralizie totală”, a declarat fostul premier.

Întrebat despre varianta ca Alexandru Nazare să fie desemnat pentru funcția de prim-ministru, Ponta a spus că orice soluție poate fi una bună, atât timp cât premierul este desemnat de președintele României.

„Orice variantă este bună atâta timp cât este desemnată de președintele României”, a afirmat Victor Ponta.

Totodată, fostul premier a criticat lipsa unei decizii privind viitorul Executivului și a susținut că întreaga situație depinde de decizia președintelui Nicușor Dan.

„Nimeni nu știe ce se întâmplă și toți depindem de un singur om care, doar atât, trebuie să ia o decizie”, a spus Ponta, referindu-se la președintele Nicușor Dan.