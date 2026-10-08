Victor Ponta îl îndeamnă pe Ilie Bolojan să voteze guvernul Luca Niculescu: „Să se delimiteze de fanatismul distructiv al USR”

Fostul premier Victor Ponta i-a transmis lui Ilie Bolojan că PNL ar trebui să voteze viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Ponta susține că premierul interimar caută o „ieșire diplomatică” din actualul blocaj politic.

Victor Ponta Foto: Mediafax

Victor Ponta consideră că Ilie Bolojan înțelege situația și că „așteaptă de la Luca Niculescu o «ieșire diplomatică»”.

„Dacă nu trece nici Guvernul „Luca Niculescu” din cauza PNL, iar el rămâne blocat, fără puteri, la Palatul Victoria, situația țării va fi catastrofală. El va fi identificat drept principalul vinovat și responsabil, cel care «se ține de scaun» în timp ce totul în jur se prăbușește. Sunt convins că Ilie Bolojan NU își dorește acest lucru”, a afirmat Ponta într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.

Ponta: „Este absolut neserios să afirmi că «pesediștii vor distruge bugetul»”

Fostul premier a făcut referire și la componența viitorului Executiv, susținând că Alexandru Nazare ar urma să rămână la Ministerul Finanțelor, în timp ce Luca Niculescu ar fi premier.

„Când la Ministerul de Finanțe rămâne Alexandru Nazare - adică ministrul din guvernul tău -, iar premier este Luca Niculescu, este absolut neserios să afirmi că «pesediștii vor distruge bugetul pentru baronii și primarii lor»”, a declarat Ponta.

„Ilie Bolojan știe la fel de bine ca mine că niciun leu nu iese din Guvernul României fără semnăturile ministrului de Finanțe și ale premierului”, a mai spus el.

Ponta a susținut că mesajul transmis de Ilie Bolojan despre necesitatea disciplinei bugetare contrazice afirmațiile USR privind folosirea banilor publici de către PSD.

„Mesajul de azi al lui Ilie Bolojan contrazice tocmai această lozincă cretină a USR”, a afirmat fostul premier.

Ponta: „Guvernul Boloja a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză”

Victor Ponta a susținut că actuala situație politică este legată și de modul în care a funcționat coaliția de guvernare.

„Guvernul „Bolojan” a fost demis de Parlament dintr-o singură cauză: aroganța, agresivitatea și ticăloșia miniștrilor USR, care au reușit să coalizeze toate celelalte forțe împotriva sa!”, a transmis Ponta.

El a susținut că „Ilie Bolojan și peneliștii știu acest adevăr brutal” și a invocat experiența Guvernului „Mureșan”.

„Iar experiența cu Guvernul „Mureșan”, care a luat și mai puține voturi decât Guvernul „Veștea”, este ultima demonstrație în acest sens”, a afirmat Ponta.

Potrivit fostului premier, PNL nu ar mai putea participa la guvernare fără să se delimiteze de USR în anumite momente.

„Chiar dacă au nevoie de mașinăria de propagandă a USR, Bolojan și PNL sunt conștienți că nu vor mai putea participa niciodată la guvernarea țării cât timp nu se delimitează, în momente importante, de fanatismul distructiv al USR. Votul pentru Guvernul „Luca Niculescu” este un astfel de moment”, a spus Ponta.

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„Cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o «ieșire» onorabilă”

Victor Ponta a comentat și reacțiile unor reprezentanți USR pe fondul schimbării formulei de guvernare.

„Sigur că isteria agresivă și jelaniile lui Fritz, Țoiu, Buzăianu & Co., care se văd rămași fără funcții, birouri, secretare, șoferi, SPP, consilieri și deplasări în străinătate pe bani publici, i-au blocat până acum pe Ilie Bolojan și pe cei din PNL și, implicit, au blocat toată țara”, a afirmat el.

Ponta a continuat criticând relația dintre PNL și USR: „Dar să fii aliat cu niște nebuni scandalagii, care te țin numai în conflicte cu toată lumea, înseamnă să duci o viață obositoare”.

„Și cred că Ilie Bolojan și cei din PNL sunt cam sătui și caută o «ieșire» onorabilă. Sper ca Luca Niculescu să le ofere, diplomatic, această soluție”, a conchis Victor Ponta.

Mesajul lui Ponta vine după ce premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.

„Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare”, a transmis Bolojan.

El a enumerat între aceste urgențe „funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară”, „măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an” și pregătirea bugetului pentru anul viitor.

„Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă”, a transmis premierul interimar.

Luca Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, după respingerea în Parlament a Cabinetului propus anterior de Siegfried Mureșan. Premierul desemnat a început joi consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului Executiv și a programului de guvernare, având la dispoziție 10 zile pentru a prezenta Parlamentului lista Guvernului și programul de guvernare.

După întâlnirea de joi cu Luca Niculescu, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii nu vor participa la viitorul Executiv, dar sunt dispuși să voteze instalarea acestuia în Parlament. Bolojan a explicat că PNL are o decizie de a nu mai participa la guvernări alături de PSD, iar dacă social-democrații vor face parte din noul Guvern, liberalii vor intra în opoziție.