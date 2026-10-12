 Victor Ponta anunță că UPR susține Guvernul Niculescu: „Ultima șansă înainte de a ne sinucide ca țară” | adevarul.ro
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Victor Ponta anunță că UPR susține Guvernul Niculescu: „Ultima șansă înainte de a ne sinucide ca țară”

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Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) este dispus să susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu și nu condiționează votul de obținerea unor funcții în Executiv. Anunțul a fost făcut luni de deputatul Victor Ponta, după consultările cu premierul desemnat.

Victor Ponta.
Victor Ponta. Foto: Mediafax

„Dacă depinde votul la Guvernul Luca Niculescu de voturile UPR, le va avea”, a declarat Victor Ponta, potrivit Agerpres.

Ponta a avertizat că respingerea noului Cabinet ar putea avea consecințe grave pentru România, atât din punct de vedere fiscal, cât și economic și social.

„Suntem în ceasul al 13-lea, nu al 12-lea, că dacă pică și acest Guvern, va fi un dezastru național pe care nimeni nu-l controlează din punct de vedere fiscal, social, economic, că nu suntem așa de mulți, dar suntem serioși, ceea ce e important. Nu am pus condiția 'dacă nu e cineva de la UPR, nu o să votăm'. Nici vorbă de așa ceva, dar dacă vreunul dintre noi este util în Guvern, evident facem politică și vrem să ne implicăm. Ceea ce vreau eu să spun este următorul lucru: cred că e cam ultima șansă cea cu Luca Niculescu, înainte de a ne sinucide în grup, ca țară, ca și clasă politică”, a afirmat Ponta.

Ponta critică blocajul politic și cere implicarea președintelui

Victor Ponta a criticat negocierile dintre partide, pe care le-a descris drept „absolut aberante și inexplicabile”, în condițiile dificultăților economice cu care se confruntă România. El a apreciat poziția liderului PNL, Ilie Bolojan, despre care a spus că a avut o abordare „extrem de rațională” în privința susținerii unui nou Guvern.

Deputatul a susținut că premierul desemnat Luca Niculescu are nevoie de sprijinul direct al președintelui Nicușor Dan pentru a obține susținerea partidelor parlamentare. În opinia sa, șeful statului ar trebui să îi aducă la aceeași masă pe liderii PSD, PNL și UDMR pentru a debloca negocierile.

Ponta a avertizat și că partidele care ar provoca alegeri anticipate ar putea pierde electoral. El a susținut că PSD, PNL, USR și UDMR ar avea de suferit în urma unui asemenea scenariu, în timp ce a criticat strategia social-democraților, despre care a spus că nu o mai înțelege.

Victor Ponta ar putea deveni ministru în Guvernul Niculescu

Liderul grupului parlamentar UPR, Răzvan Chiriță, a declarat că Victor Ponta ar putea face parte din viitorul Cabinet, având în vedere experiența sa guvernamentală. Potrivit acestuia, discuțiile cu premierul desemnat nu au ajuns încă la împărțirea portofoliilor, iar o eventuală nominalizare va depinde de programul de guvernare și de evaluarea lui Luca Niculescu.

„Dacă va aprecia util sprijinul domnului Ponta în viitorul Cabinet, cu siguranță domnul Ponta se va regăsi printre numele de miniștri”, a afirmat Răzvan Chiriță.

Luni, Luca Niculescu a continuat consultările pentru formarea viitorului Guvern, întâlnindu-se cu reprezentanții USR, ai Grupului parlamentar al minorităților naționale, ai grupului PACE – Întâi România și ai UPR. Premierul desemnat discutase anterior și cu liderii PSD, PNL și UDMR, în încercarea de a obține sprijinul necesar pentru învestirea noului Executiv.

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