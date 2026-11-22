Bacșișul poate deveni o veritabilă dilemă, mai ales pentru clienții care nu vor să pară zgârciți, dar nici nu își permit să fie generoși. Răspunsul la această problemă nu este unul universal valabil, pentru că suma oferită depinde de valoarea consumației, de calitatea serviciului, de efortul depus de angajat și de contextul concret al interacțiunii.

Cât se lasă bacșiș, în funcție de situație Foto: Shutterstock

În România, bacșișul este perceput în primul rând ca o formă de apreciere, nu ca o obligație contractuală, iar acest principiu ar trebui să ghideze orice decizie financiară suplimentară. Practica este întâlnită cu precădere în restaurante, cafenele, saloane de înfrumusețare, servicii de livrare sau hoteluri, însă intensitatea cu care este așteptată diferă semnificativ de la un domeniu la altul.

Nu există un procent impus prin lege sau prin regulamente profesionale, ci doar repere informale, construite în timp, care ajută clientul să își formeze o expectativă rezonabilă. De altfel, cadrul legal românesc clarifică faptul că bacșișul reprezintă o sumă oferită voluntar, ceea ce înseamnă că refuzul de a lăsa bani în plus nu poate atrage niciun fel de consecință pentru client.

Cât se lasă bacșiș în funcție de situație

La restaurant, bacșișul se calculează cel mai frecvent ca procent din valoarea notei de plată, iar reperul cel mai des invocat este de aproximativ 10%. Pentru o consumație de 100 de lei, un bacșiș de 10 lei este considerat rezonabil, în timp ce la o notă de 250 de lei suma ajunge la 25 de lei. În cazul unei experiențe obișnuite, 5-10% poate fi suficient, iar pentru o servire foarte bună, cu atenție la detalii și o atmosferă plăcută, bacșișul poate urca la 15%. Sumele de 20% apar mai rar și reprezintă mai degrabă un gest de generozitate decât o normă socială. Este important ca bacșișul să nu fie confundat cu eventuala taxă de serviciu inclusă deja în notă, pentru că în acest caz clientul ar plăti de două ori pentru același lucru.

În saloanele de înfrumusețare, frizerii și coaforuri, un bacșiș de circa 10% din valoarea serviciului este frecvent întâlnit. Pentru o tunsoare de 80 de lei, clientul poate lăsa 8-10 lei în plus, iar pentru un serviciu mai complex, precum vopsitul sau o coafură de eveniment, suma crește proporțional. Dacă specialistul a acordat timp suplimentar, a oferit recomandări utile sau a obținut exact rezultatul dorit, un bacșiș de 15% poate fi o formă firească de recunoaștere a efortului. În lipsa unei reguli care să impună plata suplimentară, clientul poate alege să rotunjească nota sau să nu ofere nimic, fără ca această decizie să fie interpretată ca o lipsă de respect.

Pentru curierii care livrează mâncare sau colete, bacșișul este de regulă mai mic și se corelează cu dificultatea livrării. La o comandă obișnuită, 5 lei pot reprezenta un gest suficient de apreciere, în timp ce pentru o comandă voluminoasă, o livrare pe vreme nefavorabilă sau un traseu complicat, suma poate urca la 10-20 de lei. Dacă livratorul trebuie să urce mai multe etaje, să transporte produse grele sau să depună un efort suplimentar pentru a ajunge la adresă, un bacșiș mai consistent este justificat. Plata taxei de livrare nu presupune însă automat că trebuie oferiți bani în plus, iar bacșișul rămâne facultativ și în acest caz.

În cafenele și baruri, bacșișul este adesea mai modest decât în restaurantele cu servire la masă. Pentru o cafea de 14 lei, plata a 15 lei poate fi o modalitate simplă de a recompensa serviciul, iar în cazul unei consumații mai consistente clienții aleg frecvent 5-10% din valoarea notei. Un bartender care pregătește cocktailuri elaborate, oferă recomandări sau acordă o atenție deosebită clientului poate primi un bacșiș mai generos, însă la comenzile preluate direct de la tejghea așteptarea socială este mult mai redusă. În taxiuri și în serviciile de ride-sharing, cea mai simplă variantă este rotunjirea tarifului, de exemplu de la 27 de lei la 30 de lei, iar un bacșiș mai mare se justifică doar atunci când șoferul ajută la transportul bagajelor sau facilitează o călătorie dificilă.

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La hotel, bacșișul poate fi acordat mai multor categorii de angajați, în funcție de serviciile primite. Cameristele pot primi câțiva lei pe zi, mai ales dacă au făcut curățenie atentă sau au răspuns unor solicitări suplimentare, iar pentru hamalii care transportă bagajele câțiva lei pentru fiecare bagaj reprezintă un reper orientativ. Personalul de concierge merită un bacșiș atunci când rezolvă o solicitare complexă, precum obținerea unei rezervări dificile sau organizarea unui serviciu special. Înainte de a lăsa bani suplimentari, este recomandat să verificați dacă nota de plată include deja o taxă de serviciu, pentru că practicile diferă semnificativ de la o țară la alta.

În alte situații, precum tururile ghidate, serviciile de curățenie, reparații sau mutări, bacșișul depinde în principal de complexitatea activității și de satisfacția clientului. Pentru un ghid turistic, aproximativ 10% din costul turului poate fi un reper, mai ales dacă acesta oferă explicații detaliate și o experiență memorabilă. În cazul unui instalator, electrician sau mecanic, bacșișul nu este obligatoriu, însă clientul poate rotunji factura sau oferi o sumă suplimentară dacă intervenția a fost rapidă și eficientă. Pentru persoanele care ajută la mutarea mobilierului, câțiva zeci de lei pot reprezenta o formă de apreciere pentru munca fizică depusă, fără a exista însă un tarif standard.

Dincolo de recomandările informale, bacșișul rămâne voluntar și nu trebuie confundat cu o obligație contractuală. Legea nr. 376/2022 a reglementat evidențierea bacșișului în restaurante și baruri, stabilind că acesta este suma oferită voluntar de client, în plus față de contravaloarea consumației. Operatorii economici trebuie să ofere clienților posibilitatea de a alege un bacșiș cuprins între 0% și 15% din valoarea consumației sau de a înscrie o sumă fixă, iar banii încasați astfel se distribuie integral salariaților, conform procedurilor interne. Legea interzice totodată condiționarea prestării serviciilor sau a livrării produselor de acordarea bacșișului, ceea ce înseamnă că clientul poate alege să nu lase nimic, indiferent de situație.

De unde vine obiceiul de a lăsa bacșiș

Obiceiul de a lăsa bacșiș are rădăcini mai vechi decât restaurantele moderne, iar istoricii nu au stabilit cu certitudine momentul exact în care practica a apărut. Una dintre explicațiile frecvent întâlnite o plasează în Europa medievală, iar în Anglia secolului al XVI-lea există mărturii despre persoanele înstăite care, găzduite fiind în casele unor cunoscuți, ofereau bani servitorilor gazdelor pentru a-i recompensa pentru munca suplimentară depusă în timpul vizitei. Aceste sume erau cunoscute sub numele de „vails”, iar treptat obiceiul s-a extins către cafenele, hanuri și alte spații comerciale, unde banii oferiți de clienți au ajuns să reprezinte o componentă importantă a veniturilor angajaților din servicii.

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Cuvântul „tip”, folosit în limba engleză pentru bacșiș, are la rândul său o origine controversată. Una dintre cele mai populare teorii susține că termenul ar proveni din expresia „To Insure Promptitude”, care ar fi fost înscrisă pe recipiente în cafenelele britanice pentru a încuraja clienții să ofere bani în schimbul unei serviri rapide. Lingviștii consideră însă această explicație mai degrabă o etimologie populară, fără suficiente dovezi istorice, și propun o altă ipoteză, care leagă termenul de cuvântul olandez „tippen”, ce înseamnă a atinge sau a lovi ușor. În limba engleză, cuvântul a început să fie folosit cu sensul de a oferi bani pentru un serviciu încă de la începutul secolului al XVIII-lea.

În timp, bacșișul a devenit o practică socială răspândită în numeroase țări, însă semnificația și valoarea sa diferă în funcție de cultură, de sistemul de salarizare și de normele sociale acceptate. În statele în care angajații din servicii se bazează masiv pe bacșiș pentru a-și completa veniturile, procentele așteptate sunt mai mari, iar refuzul de a lăsa bani poate fi perceput ca un gest nepotrivit. În România, practica este mai relaxată, iar un bacșiș de aproximativ 10% la restaurant rămâne un reper orientativ, nu o regulă rigidă. Indiferent de suma aleasă, criteriul esențial rămâne același: bacșișul este un gest voluntar de apreciere, iar decizia de a-l acorda sau nu aparține în totalitate clientului.