Anunț-șoc în PSD: „Să ne pregătim de anticipate!” SURSE

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, le-a cerut liderilor de filiale luni, 12 octombrie, să se pregătească de alegeri anticipate, în cazul în care Luca Niculescu nu va reuși să treacă de votul Parlamentului, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Claudiu Manda Foto: Facebook/Claudiu Manda

PSD ia în calcul scenariul alegerilor anticipate, pe fondul negocierilor complicate pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu. În cadrul ședinței conducerii partidului, secretarul general al PSD Claudiu Manda a estimat că șansele de trecere a viitorului Cabinet sunt de 50% și a cerut pregătiri concrete pentru un nou scrutin, propunând formarea unei echipe care să analizeze legislația electorală și lansarea unei inventarieri a problemelor economice din teritoriu.

La această oră, conducerea PSD s-a reunit pentru a decide dacă va susține în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Liderul PSD Sorin Grindeanu își dorește un guvern politic, format din PSD, PNL și UDMR, condus de Luca Niculescu. Practic, un astfel de guvern ar însemna refacerea coaliției de guvernare. Însă liberalii se opun. Ilie Bolojan i-a transmis premierului desemnat Luca Niculescu că va vota Guvernul în parlament, fără să aibă miniștri în Executiv. La fel și USR.

În aceste condiții, liderii PSD sunt indeciși.

O parte sunt de părere că PSD trebuie să voteze un guvern tehnocrat, astfel încât partidul să nu deconteze la viitoarele alegeri parlamentare. Însă sunt și lideri care cer intrarea PSD la guvernare în orice condiții, susțin sursele citate.

Între timp, Luca Niculescu a declarat, la Radio România Actualități, că negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, însă a refuzat să precizeze ce partide și-au asumat deja susținerea Executivului, invocând caracterul confidențial al discuțiilor.

„Toate opțiunile rămân pe masă, voi continua discuțiile (...). România nu-și mai permite să prelungească această perioadă de incertitudine politică” a afirmat premierul desemnat.

Luca Niculescu a discutat deja cu reprezentanții PSD, PNL și UDMR, însă negocierile nu au dus până acum la conturarea unei majorități parlamentare clare care să susțină viitorul Executiv.

Premierul desemnat intenționează să depună joi, 15 octombrie, în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Pentru învestirea Guvernului este necesară susținerea majorității deputaților și senatorilor, respectiv cel puțin 233 de voturi.