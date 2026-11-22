Piața imobiliară pare mai aglomerată decât este în realitate: zeci de mii de anunțuri publicate pe site-urile de profil descriu, de fapt, aceleași locuințe, promovate de proprietari sau de mai multe agenții. În București, Cluj-Napoca și Iași, la fiecare 100 de oferte apar doar 38-43 de apartamente distincte, potrivit unei analize realizate pe baza datelor din 86 de orașe.

Același apartament poate apărea în mai multe anunțuri de vânzare. Foto: Shutterstock

La 100 de anunțuri de vânzare reveneau, în medie, 40 de apartamente distincte, arată o analiză Adevărul Financiar realizată pe baza datelor apartamente.org din 86 de orașe. În București, la 100 de anunțuri reveneau aproximativ 38 de locuințe, în Cluj-Napoca 39, iar în Iași 43.

În cartierul clujean Mănăștur, cine căuta un apartament cu două camere pe 18 noiembrie 2026 putea găsi 1.353 de anunțuri de vânzare pe portalurile urmărite de apartamente.org. După ce a grupat anunțurile care descriau aceeași locuință, platforma a identificat 536 de apartamente distincte.

Cum se ajunge la o asemenea diferență? Un proprietar își poate publica oferta pe mai multe site-uri, iar două agenții pot promova la rândul lor același apartament. Pentru cumpărător, toate aceste anunțuri pot duce la aceeași vizionare.

Ce arată anunțurile din București, Cluj-Napoca și Iași

În București, cele peste 101.000 de anunțuri descriau aproximativ 38.500 de apartamente. În Cluj-Napoca erau cu aproape 56% mai multe anunțuri decât în Iași. Când fiecare locuință identificată de platformă este numărată o singură dată, diferența dintre cele două orașe scade la aproximativ 40%.

Zona urmărită Anunțuri de vânzare Apartamente distincte Locuințe la 100 de anunțuri București 101.039 38.506 38,1 Cluj-Napoca 30.161 11.718 38,9 Iași 19.386 8.385 43,3 Toate cele 86 de orașe 369.236 148.414 40,2

Date: apartamente.org, 18 noiembrie 2026. Tabel și calcule: Adevărul Financiar.

Cât se cerea pentru două camere în Mănăștur

În Mănăștur, prețul median cerut pentru un apartament cu două camere era de 135.000 de euro. Jumătate dintre apartamente aveau prețuri între 119.990 și 155.000 de euro. La 160.000 de euro, un apartament ar fi fost mai scump decât cel puțin trei sferturi dintre ofertele distincte din cartier. Comparația include locuințe de vechimi și suprafețe diferite, la prețurile cerute de vânzători.

Un anunț poate rămâne online și după vânzare

Platforma urmărește 16 portaluri și compară fotografiile, descrierile, suprafața, etajul și prețul. Două apartamente asemănătoare dintr-un bloc nou pot fi grupate din greșeală. Invers, dacă două agenții trec suprafețe diferite pentru aceeași locuință, ea poate fi numărată de două ori.

Cele 40 de apartamente la 100 de anunțuri sunt media pentru ofertele urmărite în acea zi. Chiar și un apartament identificat corect poate apărea în căutări după ce a fost vândut. Înainte de a programa o vizionare, cumpărătorul poate verifica direct cu proprietarul sau cu agenția dacă oferta mai este valabilă.