Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Vicepreședintele CSM a criticat modul în care Guvernul gestionează proiectul de reformă a pensiilor magistraților. Când ar putea fi emis avizul

Publicat:

Claudiu Sandu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistratului, a criticat modul în care Guvernul gestionează proiectul de reformă a pensiilor magistraților, susținând că modificările propuse sunt minore și că responsabilitatea întârzierii nu poate fi pusă în seama CSM.

Vicepreședintele CSM critică proiectul Guvernului privind pensiile magistraților FOTO: Arhivă
Vicepreședintele CSM critică proiectul Guvernului privind pensiile magistraților FOTO: Arhivă

Întrebat dacă susține propunerile din proiect, printre care creșterea perioadei de tranziție la 15 ani și stabilirea pensiei la 70% din ultimul venit net, Claudiu Sandu a respins ideea că proiectul ar reprezenta o reformă reală. „După cum am mai spus, aceste prevederi din acest proiect de lege nu sunt compatibile cu propunerile pe care le avem noi. (…) În realitate nu există nicio mare diferență între vechiul proiect și noul proiect. (…) Este doar o altă formă a proiectului”, a declarat Sandu la B1 TV.

Acesta a admis că extinderea perioadei de etapizare „este un lucru bun”, dar a subliniat că nu s-a ajuns la nicio înțelegere cu Guvernul privind cuantumul pensiei: „Nu am găsit o metodă să ne punem de acord cu Guvernul României”.

Despre termenul-limită și fondurile PNRR: „O chestie neserioasă”

Întrebat despre presiunea termenului de 28 noiembrie, după care România ar risca să piardă 238 de milioane de euro din PNRR, Sandu a respins categoric ideea că CSM ar fi responsabil pentru eventuale întârzieri.

Eu cred că este o chestie neserioasă să spui că se vor pierde 238 de milioane din PNRR din cauza magistraților, în condițiile în care, până la acest moment, proiectul nu este intrat în CSM”, a afirmat acesta.

El a precizat că instituția are nevoie „de 2-3 zile” pentru consultări interne și că un aviz ar putea fi emis săptămâna viitoare: „Un posibil aviz va fi dat săptămâna viitoare”.

„Avizul trebuie să fie în acord cu opinia magistraților”

Sandu a subliniat că CSM trebuie să respecte procedurile administrative, iar decizia finală nu poate fi luată fără consultarea corpului profesional.

Este absolut normal să-i întrebăm pe colegii noștri ce opinie au despre acest nou proiect. Iar avizul trebuie să fie în acord cu opinia pe care o vor exprima magistrații”, a explicat el.

Vicepreședintele CSM a precizat că speră ca avizul să fie emis înainte de termenul-limită, dar a avertizat că oricum Guvernul va mai avea nevoie de timp pentru a-și asuma răspunderea în Parlament.

Citește și: CSM neagă legătura dintre pensiile speciale și PNRR. Ce spune decizia Comisiei Europene

De ce sunt magistrații nemulțumiți

Întrebat ce ar mulțumi magistrații, Sandu a explicat că CSM a propus o variantă mai apropiată de cea a altor categorii de funcționari publici cu pensii de serviciu.

„Noi am avansat o propunere (…) de a obține, la fel ca și ceilalți funcționari publici care au pensie de serviciu, o pensie de 65% din brut. Pe proiectul avansat de Guvern, această pensie este de 55% din brut”, a spus el.

Sandu a avertizat că forma actuală va crea situații absurde: „Vor exista situații (…) în care lucrători de poliție detașați din cadrul DNA vor avea pensii mai mari decât procurori din DNA și la o vârstă mai tânără”.

„Nervozitatea societății vine din activitatea justiției, nu din valoarea pensiilor”

Întrebat ce ar satisface revendicările magistraților, Sandu a explicat propunerea înaintată Guvernului: „Am avansat o propunere rezonabilă (…) de a obține o pensie de 65% din brut. (…) Pe proiectul avansat de Guvern, această pensie este de 55% din brut”.

El consideră injust ca magistrații, „singura profesie care are protecție constituțională”, să aibă cel mai mic procent raportat la alte categorii cu pensii de serviciu. Sandu a dat și un exemplu de anomalie care ar apărea: „Vor exista situații neplăcute în care lucrători de poliție detașați din cadrul DNA vor avea pensii mai mari decât procurori din DNA și la o vârstă mai tânără”.

„Se creează o discriminare între aceeași categorie profesională”

Vicepreședintele CSM a insistat că nemulțumirea magistraților nu are legătură cu situația pensiilor deja aflate în plată, ci cu efectele pe termen lung ale reformei asupra celor care rămân activi: „Guvernul se răzbună într-un fel pe magistrați, pe cei care rămân în activitate, înjumătățindu-le pensiile”.

El a avertizat că reforma va crea două categorii profund inechitabile: „Vom avea o categorie de pensionari care vor avea pensii mai mari decât salariile (…) și o categorie de magistrați în activitate, care se vor pensiona mult mai târziu, la 65 ani, cu jumătate din pensia pe care deja o au magistrați pensionați la 48 ani”.

Sandu a concluzionat că, dincolo de emoția publică, orice om pus într-o astfel de situație ar fi „cel puțin nemulțumit”: „Dacă am trece de această campanie de ură împotriva magistraților, am putea concluziona că orice cetățean aflat în aceeași situație ar fi cel puțin nemulțumit”.

