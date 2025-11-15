search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Exclusiv CSM neagă legătura dintre pensiile speciale și PNRR. Ce spune decizia Comisiei Europene

0
0
Publicat:

CSM interpretează un răspuns al Comisiei Europene (CE) ca fiind un argument conform căruia Europa cere României doar să crească impozitarea pensiilor magistraților, celelalte privilegii fiind în regulă. Reprezentanța CE din România și mai mulți specialiști au explcat care este adevărul.

Președinta CSM, Elena Costache, spune că UE nu are o problemă cu pensia la 48 de ani. FOTO: captura
Președinta CSM, Elena Costache, spune că UE nu are o problemă cu pensia la 48 de ani. FOTO: captura

Depinde sau nu accesarea sumei de 230 de milioane de euro din PNRR de realizarea reformei pensiilor magistraților sau, în limbaj de lemn euro-birocratic, jalonul 215? Jalonul 215 este definit în cadrul PNRR ca „Intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat,  pe 9 octombrie, după amânările succesive ale deciziei Curții Constituționale a României (CCR) privind reforma pensiilor magistraților, că: „rezolvarea pensiilor magistraților este un jalon, deci o obligație pe care România și-a asumat-o în anii trecuți de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro pe care România nu a primit-o în momentul de față”.

În ziua următoarea, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a afirmat că proiectul de lege cu reforma pensiilor magistraților propus de Guvernul Bolojan nu are nicio legătură cu obligațiile României din PNRR.

În comunicatul de presă transmis atunci, CSM face un istoric al legislației adoptate:

Astfel, se arată că odată cu adoptarea Legii nr. 282/2023 – pe care o vom numim reforma pensiilor din 2023 - care a modificat substanțial regimul pensionării magistraților, Comisia Europeană a considerat jalonul 215 ca fiind îndeplinit, conform unei evaluări din octombrie 2024.

Legea din 2023 prevedea că magistrații se pot pensiona la împlinirea vârstei de 60 de ani şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media salariilor brute de încadrare şi a sporurilor avute în ultimele 48 de luni de activitate. În plus, se mai stabilea că cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 100% din venitul net avut. De asemenea, se stabilea un impozit suplimentar între 10% și 20% pe pensiile magistraților, în funcție de cuantumul acestora.

Decizia Curții Constituționale nr. 724/2024 a dinamitat reforma pensiilor magistraților din 2023, considerând-o neconstituțională. Astfel, Legea nu a mai putut să fie aplicată. Luând act de această decizie a CCR, Comisia Europeană a decis, în martie 2025, să considere jalonul 215 ca fiind neîndeplinit, astfel că s-a decis blocarea celor 230 de milioane de euro din PNRR.

CSM: Comisia a criticat doar faptul că pensiile magistraților nu au fost impozitate suplimentar

CSM arată că, de fapt, Comisia Europeană a considerat că singurul aspect care a determinat-o să considere că jalonul 2015 nu mai e îndeplinit este declararea ca neconstituțională a impozitării suplimentare cu procente între 10% și 20% a pensiilor magistraților. Astfel, Comisia Europeană nu ar fi avut o problemă cu declararea ca neconstituționale a celorlalte prevederi ale reformei pensiilor magistraților din 2023, cum ar fi cele referitoare la vârsta pensionării și schimbarea modului de calcul a pensiei. Simplu spus, Comisia ar fi considerat că dacă se revine la chestiunea impozitării pensiilor, celelalte condiții de pensionare pot rămâne neschimbate.

„În consecință, Comisia Europeană a constatat că, în privința impozitării pensiilor, nu mai este îndeplinit jalonul 215, afirmând că, în urma Deciziei nr. 724/2024 a Curții Constituționale a României, adoptată la 19 decembrie 2024, Comisia înțelege că prevederile relevante ale Legii nr. 282/2023 care introduce impozitarea mai mare a pensiilor nu pot fi puse în aplicare de guvern. Așadar, celelalte aspecte care privesc regimul de pensionare a magistraților (condiții de pensionare, mod de calcul al pensiei, etapizare etc.) nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, a arătat CSM în comunicatul de presă din luna octombrie.

Ministrul proiectelor europene acuză CSM că dezinformează: „Jalonul 215 va fi îndeplinit atunci când guvernul finalizează modificările asumate prin PNRR”

Punctul de vedere exprimat de CSM a fost criticat dur de către ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, care a susținut că „este inacceptabil ca o instituție a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică, în mod direct, realitatea confirmată de Comisia Europeană”.

„Din perspectiva Comisiei, jalonul privind reforma sistemului de pensii nu este îndeplinit, motiv pentru care fondurile europene aferente — 231 de milioane de euro — au fost suspendate până la clarificarea situației”, a subliniat Pîslaru.

El a mai arătat că a discutat cu Céline Gauer, coordonatoarea implementării PNRR la nivel european, care a confirmat că jalonul 215 va fi îndeplinit atunci când guvernul finalizează modificările asumate prin PNRR.

„Prin urmare, afirmațiile CSM sunt nu doar nefondate, ci și periculoase — ele afectează credibilitatea României în relația cu Comisia Europeană și alimentează o percepție falsă că statul român nu respectă angajamentele asumate”, spune Dragoș Pîslaru.

Teza CSM reluată cu puțin timp înainte de retrimiterea Legii la CCR

Aceeași teză a CSM a fost reluată în comunicatul de presă al instituției din 13 noiembrie 2025: „Așa cum rezultă din scrisoarea Comisiei Europene din data de 25 martie 2025, redeschiderea evaluării pe acest jalon nu a fost determinată de aspecte privind condițiile de pensionare a magistraților, ci de invalidarea de către Curtea Constituțională a soluției fiscale referitoare la impozitarea progresivă a tuturor pensiilor.”

Ce spune Comisia Europeană

„Adevărul” a cerut un punct de vedere de la Reprezentanța Comisiei Europene în România.

„România a transmis cea de-a treia cerere de plată la data de 15 decembrie 2023. Aceasta a fost plătită parțial la 10 iunie 2025, în valoare de 1,3 miliarde EUR. În decizia de suspendare, Comisia Europeană a constatat că șase jaloane incluse în cea de-a treia cerere de plată nu au fost îndeplinite.

Citește și: Liderul deputaților UDMR critică cererea „exagerată” a magistraților privind pensiile speciale. „Nu este echitabil”

Printre acestea, jalonul 215 vizează intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (inclusiv pensiile magistraților și judecătorilor)”, arată instituția europeană.

În răspuns se mai arată că membrii Comisiei au luat act de decizia Curții Constituționale referitoare la pensiile speciale. „Conform Regulamentului Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR), România are termen până la 28 noiembrie 2025 (șase luni) pentru a finaliza măsurile aferente celor șase jaloane suspendate din a treia cerere de plată. La finalul acestei perioade, Comisia va evalua dacă aceste jaloane au fost îndeplinite în mod satisfăcător. Dacă evaluarea va fi pozitivă, suspendarea va fi ridicată, iar Comisia va continua plata sumei suspendate”, se concluzionează în răspuns.

Ce prevede decizia Comisiei Europene de suspendare a fondurilor: ajunge impozitarea pensiilor sau e nevoie de reformă?

Oficialii au amintit de decizia din 28 mai 2025 a Comisiei cu privire la suspendarea fondurilor PNRR pentru România.

Astfel, cităm din document paragrafele legate de jalonul 215, „Reforma sistemului public de pensii”:

„Reforma presupune adoptarea unei noi legi privind sistemul public de pensii, cu sprijin de asistență tehnică, care va înlocui Legea nr. 127/2019. Noua legislație trebuie să mențină cheltuielile totale cu pensiile publice (inclusiv toate schemele de pensii publice existente) pe termen mediu și lung (2024–2070) la un nivel care să asigure sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensii. Legea trebuie să includă un mecanism automat de ajustare („frână automată”) pentru a garanta acest obiectiv”.

Comisia arată punctual ce trebuie să conțină noua legislație:

- să introducă o nouă formulă de calcul pentru pensiile noi și pentru pensiile aflate în plată. Parametrii formulei trebuie aleși în acord cu obiectivul de a asigura sustenabilitatea fiscală și nu trebuie să permită creșteri ad-hoc ale nivelului pensiilor, decât dacă sunt însoțite de măsuri care compensează impactul lor fiscal;

- să introducă o nouă regulă de indexare a pensiilor și un mecanism care să prevină creșterile ad-hoc (adică orice creștere care depășește regulile legale de indexare);

- să reducă semnificativ posibilitățile de pensionare anticipată, să introducă stimulente pentru prelungirea vieții active și pentru creșterea voluntară a vârstei standard de pensionare până la 70 de ani, în concordanță cu creșterea speranței de viață, și să egalizeze vârsta legală de pensionare pentru bărbați și femei la 65 de ani până în 2035;

-să introducă stimulente pentru amânarea pensionării;

- să revizuiască pensiile speciale pentru a le aduce în linie cu principiul contributivității;

-să întărească principiul contributivității în sistem;

- să crească nivelul pensiilor minime și al pensiilor mici, în special pentru cei aflați sub pragul de sărăcie;

- să asigure viabilitatea financiară a Pilonului II prin creșterea contribuțiilor la acest pilon.”

Documentul citat mai prevede ca:

„Noul cadru legislativ să revizuiască pensiile speciale și să le aducă în conformitate cu principiul contributivității.

Nu vor fi create categorii noi de pensii speciale, iar cele existente vor fi simplificate.

Pensiile speciale actuale vor fi calculate pe baza principiului contributivității, a vechimii în profesie și a reajustării procentului raportat la venitul obținut.

Perioada minimă de contribuție va fi similară celei aplicate în sistemul public de pensii.

Protecția deciziilor Curții Constituționale se va aplica doar pensiilor magistraților și numai în limitele explicite din argumentele Curții.

Nicio pensie specială nu va depăși venitul obținut în perioada de contribuție.

Îndeplinirea jalonului este condiționată de „Prevederea în lege a intrării în vigoare a cadrului legislativ pentru reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale”.

În concluzie, documentul Comisiei Europene arată: „România nu a furnizat Comisiei justificări suficiente care să demonstreze că acest jalon a fost îndeplinit satisfăcător.”

Din acest document, datat 5 mai 2025, deci după răspunsul invocat de CSM către ministrul Boloș (datat martie 2025), se arată clar că jalonul 215 prevede o reformare profundă a pensionării magistraților, nu doar chestiunile legate de impozitare.

Citește și: „Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție

Ce spun specialiștii

Gabriela Ciot, profesor universitar de Relații internaționale și studii europene la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, a explicat pentru „Adevărul” că „de principiu, măsurile asumate în PNRR trebuie să fie implementate așa cum au fost prevăzute. Dacă în perioada aceea de consultare publică nu au fost formulate opinii și propuneri de modificări, de principiu, măsurile vor fi implementate în forma în care au fost aprobate”.

Politologul Sergiu Mișcoiu, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai la Cluj și la Universitatea Paris-Est Créteil, a explicat pentru „Adevărul” că „asocierea între jaloanele PNRR și ideea generală că ar trebui să existe principii etice care ghidează nivelul pensionării și vârsta de pensionare, omogene și proporționate la nivelul întregii societăți, corelația dintre aceste două elemente este una desigur artificială. Nu fiindcă ar exista o constrângere din partea Uniunii Europene ar trebui noi să acționăm în vederea construirii unei societăți mai etice din perspectiva accesului la resurse și a distribuirii beneficiilor în societate, ci fiindcă așa este corect, într-o societate democratică și liberală”.

Pe de altă parte, a precizat profesorul, acolo unde statele nu reușesc să respecte măsurile asumate pentru obținerea finanțării europene, există aceste jaloane introduse în PNRR și în alte programe. „Aceste jaloane sunt concepute tocmai pentru a exista un control față de tipul de derivă a unor state care se abat de la principiile care trebuie să fie principiile de bun simț într-o democrație funcțională.”

Mișcoiu crede că acest argument al CSM face parte dintr-o serie de găselnițe ale sistemului de justiție. „Toate acestea sunt, de fapt, tertipuri pentru a-și menține o sumedenie de privilegii care, din perspectiva celei mai mari părți a societății românești sunt o anomalie totală, o anomalie în raport cu practicile internaționale și europene, o anomalie din punct de vedere al bunului simț care ar trebui să ghideze întreaga noastră societate, cu atât mai mult ar trebui să-i ghideze pe cei care împart dreptatea”, a concluzionat profesorul.

„Nu cred că e altceva aici decât un mijloc de justificare a menținerii unor privilegii care cred că nu sunt justificate conform unei mari, mari părți a populației României”, a mai precizat Mișcoiu.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc
stirileprotv.ro
image
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
gandul.ro
image
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
mediafax.ro
image
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa
fanatik.ro
image
Condamnări grele în dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: un avocat a primit 10 ani și 4 luni de închisoare. Hoteluri renumite, confiscate și întoarse în patrimoniul statului român
libertatea.ro
image
Medic ATI, despre cazul fetiței moarte la dentist: Avea risc anestezic ridicat. Mai trebuie să lucrăm la pregătirea personalului
digi24.ro
image
Cunoscuții vloggeri români au ajuns la câțiva pași de stadionul INTERZIS din cel mai misterios oraș al lumii: „Teoretic, trebuia să îl vizităm... nu se poate”
gsp.ro
image
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Un om de afaceri din Canada dezvăluie de ce a ales să investească în imobiliare în Bucureşti
observatornews.ro
image
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
prosport.ro
image
Cum îți dai seama că moarea e bună. Semnul care arată că varza e reușită
playtech.ro
image
Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a antrenat
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
El este Leon, nepotul lui Horia Moculescu! Tânărul trăiește în Germania și și-a construit o carieră total diferită de cea a celebrului său bunic
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Primele rezultate ale autopsiei în cazul Sarei, fetița de 2 ani moartă pe scaunul stomatologic! Ceea ce s-a aflat acum e de-a dreptul șocant
wowbiz.ro
image
Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea lui Horia Moculescu. Reacția CIUDATĂ a fostei soții a marelui compozitor: Fiica defunctului deține dreptul exclusiv!
romaniatv.net
image
Dispar ouăle din magazine! Anunțul Ministerului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Misterul tricourilor purtate de Gabi Tamaș și Dan Alexa în finala Asia Express! Cum au intrat în posesia echipamentului naționalei României
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Rezultatele autopsiei în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul stomatologului, arată probleme grave. Se schimbă datele problemei
actualitate.net
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
click.ro
image
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare”
click.ro
image
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
image
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
„Nu-i cunosc!”. Fiica lui Mariah Carey iese la atac împotriva celor 10 frați vitregi ai ei!

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor