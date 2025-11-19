Protest, vineri, în Piața Victoriei: „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”

Comunitatea Declic, alături de „Corupția Ucide” și „Inițiativa România”, organizează, vineri, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, un protest sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”. Acțiuni similare vor fi și în alte orașe din țară.

„Ieșim în stradă, vineri, 21 noiembrie 2025, în Piața Victoriei, de la ora 18:00. Vino alături de noi, să cerem o reformă reală a pensiilor speciale. Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de 70% din ultimul salariu și o reformă întinsă pe 10-15 ani. Dar vocea cetățenilor nu e auzită. Așa că mergem să strigăm Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!În timp ce noi strângem cureaua și suportăm măsuri anti-criză, Guvernul propune o reformă slabă a pensiilor magistraților. Chiar și dacă reforma va trece, pensiile magistraților vor rămâne cele mai mari din UE”, se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Organizatorii anunță:

„Vrem pensii pe principiul contributivității, fără excepții. Hai vineri, de la 18:00, în Piața Victoriei. Ia cu tine prietenii, colegii și rudele. Dacă nu ieșim acum, nu vom avea niciodată o reformă reală a pensiilor speciale”.

„Executivul are răbdare cu magistrații, în timp pensionarii obișnuiți au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii„

Vor fi organizate proteste și de inițiativele locale din Timișoara, Iași, Pitești și Arad, potrivit unui comunicat transmis Agerpres.

Principala solicitarea e o o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivității pentru toate pensiile din România, potrivit

„Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de 'doar' 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obișnuiți au fost nevoiți să suporte măsurile 'anticriză' de îndată. Executivul are răbdare cu magistrații cărora le acordă o tranziție de 10 - 15 ani până la implementarea legii, în timp pensionarii obișnuiți au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic pentru declanșarea unui referendum pentru eliminarea pensiilor speciale, potrivit comunicatului.

„Echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață”

Potrivit inițiatorilor protestului, în timp ce privilegiile rămân protejate, restul cetățenilor sunt nevoiți să suporte măsurile anticriză: creșterea taxelor, tăieri de venituri pentru pensionarii obișnuiți, impozitare suplimentară pentru mamele în concediu de creștere copil și burse reduse pentru studenți.

Una dintre soluțiile propuse de cetățeni este introducerea un principiu simplu și corect: fiecare primește după cât a contribuit, a menționat sursa citată.

„Ieșim în stradă pentru că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață, plătite de toți ceilalți. Cerem un sistem de pensii pentru magistrați construit pe responsabilitate și echilibru, nu pe excepții care rup încrederea dintre societate și justiție”, a declarat Diana Voicu de la Inițiativa România.