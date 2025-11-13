CSM, după întâlnirea de la Cotroceni, pe tema pensiilor magistraților: Discuțiile „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”

Discuțiile purtate la Cotroceni, la inițiativa președintelui Nicușor Dan, pentru a identifica soluții privind pensiile magistraților, „nu au condus la o soluție agreată de toți participanții”, a transmis CSM într-un comunicat.

Președintele a purtat joi discuții cu vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prim-ministrul României și cu liderii coaliției de guvernare. Potrivit CSM, întâlnirea nu s-a încheiat cu soluții optime care să asigure „o abordare echilibrată și care să corespundă exigențelor subliniate constant de Curtea Constituțională”.

Reprezentanții CSM au propus ca, pentru magistrați, ale căror pensii reprezintă 8,35% din totalul pensiilor de serviciu, să fie aplicată aceeași soluție ca în cazul celorlalți beneficiari de pensii speciale. Asta ar însemna ca pensiile nete ale magistraților să fie mai mici decât ultimul salariu net din perioada de activitate. Reprezentanții CSM au subliniat că nu cer pensii mai mari decât veniturile din muncă, iar situațiile de acest fel au fost deja corectate prin Legea nr. 282/2023.

CSM a mai transmis că măsurile propuse pentru magistrații activi nu presupun bani suplimentari de la buget, ci doar o redistribuire a resurselor existente, pentru a acoperi lipsa de personal și volumul mare de muncă.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), CSM a precizat că România și-a îndeplinit obligațiile privind pensiile de serviciu, iar Comisia Europeană a confirmat acest lucru încă din 2024.

CSM subliniază acest lucru, deși reprezentanții coaliției de guvernare au afirmat de mai multe ori că, dacă legea nu va fi adoptată până pe 28 noiembrie, România va pierde 231 de milioane de euro din PNRR.

Miercuri, Nicușor Dan a participat la o întâlnire de peste trei ore la Palatul Cotroceni cu liderii Coaliției și reprezentanții magistraților, care s-a încheiat fără o concluzie clară, în ciuda încercărilor de a ajunge la un consens privind pensiile speciale.

Magistrații au cerut ca pensia să reprezinte 65% din salariul brut, un procent care ar duce la venituri mai mari decât cele prevăzute în varianta propusă de Guvern. În plus, aceștia solicită o perioadă de tranziție mai lungă, în care să se aplice gradual noile reguli.

În timpul discuțiilor, liderii Coaliției s-au arătat dispuși să negocieze perioada de tranziție, care ar putea ajunge între 15 și 17 ani, însă nu au acceptat modificarea cuantumului pensiei. Executivul insistă ca nivelul acesteia să rămână la 70% din salariul net. Negocierile s-au blocat aici.

Reprezentanții magistraților au venit cu exemple din alte state europene, unde pensiile pentru judecători și procurori ar fi mai mari, pentru a-și susține poziția.

De asemenea, în cadrul discuției, premierul Ilie Bolojan a întrebat reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii dacă vor emite într-un termen rezonabil avizul necesar pentru proiectul de lege, însă CSM nu a oferit garanții, precizând că va analiza situația după ce actul normativ va fi transmis.