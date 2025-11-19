Guvernul stabilește pensia magistraților la 70% din salariul net și extinde tranziția la 15 ani. Anunțul premierului Bolojan

Coaliția de guvernare a decis ca pensia magistraților să fie 70% din salariul net și a mărit perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani.

Premierul Ilie Bolojan a confirmat într-un interviu pentru Pro TV că proiectul de lege privind pensiile magistraților e terminat și e pe circuitul de avizare.

Astfel, pensia magistraților va fi de 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani se va face treptat în 15 ani, față de 10 ani în proiectul anterior.

”Vom cere CSM să ne emită un aviz într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile dacă se poate, astfel încât să putem angaja răspunderea guvernului pe proiect și să respectăm termenul din PNRR”, a mai spus Ilie Bolojan.

”Există un risc destul de mare să pierdem banii din PNRR dacă nu e respectat termenul”, a adăugat el.

Guvernul stabilește pensia magistraților la 70% din salariul net și extinde tranziția la 15 ani

Premierul Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu i-au cerut președintelui să discute încă o dată cu reprezentanții magistraților. Coaliția ar fi de acord să amâne cu cinci ani momentul de la care vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, însă nu și să mărească pensiile.

Vicepreşedintele CSM, Claudiu Sandu, a respins varianta Guvernului și a spus despre noua variantă a pensiilor speciale că aceştia au cerut 65% din salariul brut, la fel ca toate celelalte categorii de functionari care au pensii de serviciu, adică „undeva în jur de 85 % după impozitare”.

„A fost o discuţie cu 17 ani pe care noi am acceptat-o, n-ar fi asta o chestiune, deşi ea trebuia să vină la pachet şi cu consens şi cu celelalte chestiuni in discuţie, mai ales cu privire la cuantumul acestui principiu. (...) Noi nu acceptăm această chestiune care devine de-a dreptul neserioasă, şi anume nerespectarea principiului echitabilităţii. Adică avem câteva mii de pensii mult mai mari decât salariul împotriva cărora nu se face nicio intervenţie legislativă, însă ţinteşte magistratul care este în activitate şi care va duce greul în următorii 20 de ani până la vârsta de 65 de ani, pe care am acceptat-o şi nu am avut nimic de comentat, însă la 65 de ani se va pensiona cu o pensie mai puţin de jumătate faţă de cel care s-a pensionat la 48 de ani cu o pensie mai mare decât salariul”, a explicat vicepreşedintele CSM.