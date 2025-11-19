„Ar trebui să le fie rușine”. Dragoș Pîslaru, reacție dură la adresa CSM pe tema pensiilor magistraților

Ministrul Investitiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, critică public CSM după acuzațiile privind reforma pensiilor speciale. El afirmă că instituția depășește limitele rolului său și că nu poate cunoaște poziția Comisiei Europene mai bine decât Guvernul, care gestionează PNRR.

Reacția ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, la criticile formulate de vicepreședintele Consiliuluii Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, a avut loc în cadrul unei mese rotunde organizate la sediul ministerului. Ministrul spune că CSM intervine în teme care țin exclusiv de competența Guvernului și că afirmațiile privind PNRR nu au fundament.

Dragoș Pîslaru a comentat miercuri declarațiile vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu, în cadrul unei mese rotunde desfășurate la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. Sandu a afirmat că politicienii mint în legătură cu jaloanele din PNRR și că reforma pensiilor speciale nu poate primi avizul CSM în opt zile.

Ministrul a respins ferm aceste acuzații. El a spus că CSM se pronunță pe teme care țin strict de responsabilitatea Executivului și că instituția nu are atribuții în stabilirea politicii salariale. Pîslaru afirmă că ministerul de resort este singura instituție în contact direct cu Comisia Europeană pe jaloanele din PNRR și că magistrații nu pot cunoaște poziția Bruxelles-ului mai bine decât ministerul care gestionează întregul program.

El a adăugat că, în ultima perioadă, CSM a intervenit frecvent în spațiul public pe subiecte ce depășesc separația puterilor. Ministrul consideră că mesajele în care Consiliul acuză Guvernul că ar minți opinia publică nu sunt compatibile cu rolul constituțional al instituției.

Pîslaru a afirmat că asemenea declarații nu ajută la menținerea încrederii în sistemul judiciar și că discursul CSM nu reflectă responsabilitatea pe care instituția o are în societate.

Discuțiile au loc în contextul negocierilor privind reforma pensiilor speciale. Coaliția propune un cuantum de 70% din venitul net și o perioadă de tranziție de 15 ani. Reprezentanții CSM cer 65% din salariul brut, aproximativ 85 la sută din venitul net, precum și o tranziție mai lungă.