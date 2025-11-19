search
Miercuri, 19 Noiembrie 2025
Ministrul Justiției, despre termenul-limită pentru reforma pensiilor speciale: „Nu depinde doar de guvern cât de repede se va materializa proiectul”

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a comentat declarațiile vicepreședintelui CSM, care a acuzat politicienii că mint în legătură cu termenul-limită de 28 noiembrie privind reforma pensiilor de serviciu. Marinescu a explicat cadrul legal al avizului CSM, importanța reformei pentru fondurile europene și diferențele de opinie dintre instituții.

Ministrul Justiției a explicat cadrul legal al avizului CSM FOTO: Adevărul / Daniel Guță
Ministrul Justiției a explicat cadrul legal al avizului CSM FOTO: Adevărul / Daniel Guță

Întrebat dacă CSM are sau nu posibilitatea de a emite un aviz în trei zile, așa cum prevede procedura, ministrul Justiției a subliniat că regulile sunt deja stabilite: „Este cunoscută legea și este cunoscută și decizia Curții Constituționale, care a lămurit în ce condiții trebuie dat acest aviz și care este termenul pe care CSM-ul îl are pentru a formula un aviz. Aceste chestiuni sunt clare”, a spus Radu Marinescu la Digi24.

El a precizat că responsabilitatea aparține exclusiv Consiliului: „Depinde de Consiliul Superior al Magistraturii dacă își exercită această prerogativă de a da un aviz consultativ într-un interval de timp mai mare sau mai restrâns, putând merge până la acele 30 de zile”.

Controversa termenului-limită de 28 noiembrie

Vicepreședintele CSM a susținut public că afirmațiile privind riscul de a pierde fonduri europene la 28 noiembrie sunt o minciună. Radu Marinescu spune că nu știe pe ce se bazează această declarație: „Eu nu știu pe ce se bazează domnul Sandu când face aceste considerații și probabil ar trebui să-l întrebați pe dânsul de ce apreciază că este o minciună această chestiune”.

Marinescu a precizat însă că autoritățile române lucrează cu termenele transmise de Comisia Europeană: „Interesul național este să ne încadrăm într-un reper de timp care este, repet, apreciat necesar de Comisie pentru a obține niște fonduri care sunt atât de necesare României”.

Se poate adopta reforma până pe 28 noiembrie?

Întrebat dacă reforma pensiilor de serviciu poate fi adoptată la timp, ministrul a evitat un răspuns tranșant: „Este necesar să realizăm toate demersurile de legalitate și de constituționalitate pentru a avea o finalitate în acest demers. În ce orizont de timp va fi el realizat depinde de mai mulți factori”.

Marinescu a subliniat că Guvernul își va face partea, însă „nu depinde doar de guvern cât de repede se va materializa acest proiect într-un act normativ care să fie și aplicat”.

Compromisul guvernului în perioada de tranziție

Guvernul a stabilit procentul de 70% din salariu pentru pensia de serviciu, în timp ce a ajustat alte elemente ale perioadei de tranziție. Ministrul spune că proiectul aparține Ministerului Muncii și va ajunge la Justiție: „În momentul în care el va fi la Ministerul Justiției, sigur că vom percepe în mod nemijlocit toate aceste elemente de substanță ale proiectului”.

Obiectivele guvernului rămân două: „echilibru și justiție socială”, inclusiv o vârstă de pensionare unitară de 65 de ani și respectarea jaloanelor PNRR pentru obținerea fondurilor europene.

Important este să atingem aceste două ținte, printr-un proiect care să fie constituțional”, a subliniat Marinescu.

Este corect procentul de 70%?

În privința nemulțumirii exprimate de CSM față de menținerea procentului de 70% din salariu pentru pensia de serviciu, ministrul a precizat că poziția Guvernului va fi clară abia în forma finală a proiectului: „Punctul de vedere al guvernului va fi exprimat în proiectul de lege consolidat care va fi trimis spre avizare la Consiliul Superior al Magistraturii”.

El a amintit că președintele României a mediat discuțiile și că diferențele de opinie sunt „firești într-o societate democratică”.

„Ar fi de dorit ca punctele de vedere să fie convergente pentru a respecta o comunicare și o cooperare între autoritățile publice, dar, în egală măsură, și diferențele de opinie sunt firești”, a conchis ministrul Justiției.

