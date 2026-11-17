România a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), obținând astfel al nouălea mandat consecutiv în organismul care stabilește direcțiile globale în domeniul telecomunicațiilor și al digitalizării.

România a fost realeasă în Consiliul ITU Foto: FB Pavel Popescu

Anunțul a fost făcut marți, 17 noiembrie, de Pavel Popescu, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care a descris rezultatul drept o victorie importantă pentru România.

„Victorieeeeee imensă pentru România După cea mai grea competiție din ultimii 32 de ani, în urma unui efort diplomatic incredibil de echipă condus de ANCOM cu absolut TOATE țările lumii, acum câteva minute, țara noastră a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv!”, a transmis oficialul, într-un mesaj postat pe Facebook.

Potrivit acestuia, în urma votului, Rusia a rămas în afara structurii de conducere a organizației internaționale.

„Rusia, ținută din nou, ca în 2022 la București, în afara Consiliului!”, a subliniat Pavel Popescu.

Consiliul ITU este organismul care coordonează activitatea Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor și stabilește prioritățile globale în domenii precum standardele de comunicații, conectivitatea, securitatea cibernetică și inteligența artificială.

În opinia sa, realegerea României în acest for îi permite țării să rămână implicată în procesul decizional la nivel mondial.

„România își păstrează locul la masa deciziilor care modelează viitorul digital al lumii. Mulțumim premierului Luca Niculescu, ministrului Dan Neculăescu și ministrului Daniel Zamfir pentru eforturile excelente din ultimele zile. Dragi colegi din ANCOM: sunteți excepționali!”, a adăugat vicepreședintele ANCOM.