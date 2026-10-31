Piața poștală a ajuns la 7,3 miliarde de lei în 2025. Unul din patru colete interne, livrat la locker

Piața serviciilor poștale din România a atins 7,3 miliarde de lei în 2025, în creștere cu 14% față de anul anterior, potrivit datelor ANCOM prezentate de Adevărul Financiar. Avansul a depășit 900 de milioane de lei, iar valoarea pieței s-a dublat în cinci ani.

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Coletele au fost principalul motor al creșterii, pe fondul dezvoltării comerțului online. În total, în 2025 au fost transportate 372 de milioane de colete, cu 10% mai multe decât în 2024. Veniturile acestui segment s-au apropiat de 6 miliarde de lei.

Rețeaua de lockere s-a extins cu 28%

La sfârșitul anului 2025, în România funcționau peste 10.500 de sisteme automate de livrare, cu 28% mai multe decât cu un an înainte. Unul din patru colete interne a fost livrat la locker, iar fiecare sistem a gestionat, în medie, 24 de colete pe zi. Durata medie de livrare a coletelor interne a fost de 1,2 zile.

După numărul coletelor interne, Delivery Solutions, operatorul Sameday, a avut o cotă de piață de 35%, urmat de FAN Courier, cu 27%, și Cargus, cu 12%.

Mai puțini angajați și mai multe reclamații

În contrast cu evoluția veniturilor, numărul angajaților din sectorul poștal a scăzut cu 9%. Potrivit sursei citate, ANCOM arată că reducerea a fost influențată în special de evoluția Companiei Naționale Poșta Română, astfel că nu poate fi atribuită exclusiv automatizării livrărilor.

Reclamațiile întemeiate au ajuns la 216.000, în creștere cu 6% față de 2024. Pentru 124.000 dintre acestea au fost acordate despăgubiri, valoarea medie fiind de 258 de lei.

În schimb, corespondența tradițională a continuat să scadă: volumul scrisorilor și imprimatelor s-a redus cu 8%, la 246 de milioane de trimiteri. Veniturile segmentului au depășit 900 de milioane de lei, dar au fost cu 3% mai mici decât în 2024.