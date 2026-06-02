ANCOM avertizează platformele online că este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor în scopuri de publicitate

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) avertizează platformele online că nu pot folosi datele personale ale minorilor pentru publicitate bazată pe profilare, iar serviciile digitale trebuie proiectate astfel încât să protejeze în mod real copiii și adolescenții.

Instituția subliniază obligația platformelor de a implementa mecanisme eficiente de raportare și moderare a conținutului, în conformitate cu Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).

Potrivit unui comunicat al ANCOM, platformele trebuie să țină cont de vulnerabilitățile specifice minorilor atunci când dezvoltă interfețe, sisteme de recomandare sau funcționalități care pot influența comportamentul utilizatorilor tineri.

„Copiii noștri descoperă internetul de la vârste fragede, iar odată cu oportunitățile apar și riscuri: expunerea la conținut nepotrivit, cyberbullying, fraude… Protecția minorilor în mediul online este o responsabilitate comună: părinți, profesori, instituții și comunitate”, a transmis ANCOM, luni, de Ziua Copilului, într-o postare pe Facebook.

Autoritatea a explicat și ABC-ul unui mediu digital mai sigur:

„Să stabilim reguli clare de utilizare a internetului. Să folosim aplicații de control parental. Să vorbim deschis cu copiii despre ce fac online. Să-i învățăm să nu ofere date personale, să nu interacționeze cu necunoscuți și să semnaleze orice situație suspectă. Siguranța online începe acasă, prin educație și prin încredere”.

Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) introduce obligaţii clare pentru platformele online şi stabileşte măsuri menite să contribuie la crearea unui spaţiu digital mai sigur pentru minori.

„Regulamentul european privind DSA este o premieră la nivel european în reglementarea platformelor online. Prin noile reguli aplicabile integral din 2024, UE a consolidat protecția minorilor în mediul digital, iar platformele au obligația să adopte măsuri suplimentare pentru siguranța minorilor. Comisia Europeană supraveghează platformele online și motoarele online foarte mari și desfășoară investigații pentru a verifica modul în care acestea respectă obligațiile, inclusiv cele privind protecția minorilor”, precizează ANCOM.

Obligații pentru platformele online

Conform DSA, platformele accesibile minorilor trebuie să asigure un nivel ridicat de confidențialitate și siguranță. ANCOM reamintește că: este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor în scopuri de publicitate bazată pe profilare,platformele sunt obligate să implementeze mecanisme eficiente de raportare și moderare, serviciile digitale trebuie proiectate astfel încât să protejeze minorii prin design.

Pentru reducerea riscurilor, Comisia Europeană a elaborat un set de „orientările privind protecția minorilor în mediul online”, care includ măsuri împotriva grooming‑ului, conținutului dăunător, dependenței digitale, cyberbullying‑ului sau expunerii la materiale ce promovează automutilarea ori provocările periculoase.

Recomandări pentru platformele foarte mari

Deși orientările nu sunt obligatorii, ele reprezintă un reper pentru evaluarea conformității cu DSA. Printre recomandările adresate platformelor se numără:

evaluarea și reducerea riscurilor la care sunt expuși minorii,

proiectarea interfețelor astfel încât siguranța să fie integrată în design,

verificarea sau estimarea vârstei utilizatorilor,

setarea implicită a conturilor minorilor ca private,

adaptarea sistemelor de recomandare pentru a limita expunerea la conținut dăunător,

evitarea elementelor de design care pot crea dependență,

mecanisme eficiente de raportare a conținutului ilegal sau dăunător,

instrumente de control parental.

În perioada aprilie - mai 2026, ANCOM a derulat o campanie de informare privind DSA și protecția minorilor, urmând să continue aceste acțiuni în toamnă.

Responsabilitatea supravegherii diferă în funcție de tipul platformei

Pentru platformele foarte mari (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat), supravegherea este realizată în principal de Comisia Europeană.

Pentru platformele stabilite în România, responsabilitatea revine ANCOM.

Pentru platformele cu sediul în alte state UE, ANCOM redirecționează plângerile către coordonatorii competenți.