Val de incompatibilități în administrația locală: mii de consilieri trebuie să aleagă între mandat și locul de muncă, din cauza unei legi

Mii de consilieri locali și județeni care lucrează în instituții publice ar putea intra în incompatibilitate chiar în aceste zile, după modificarea Codului administrativ. Noua prevedere ar putea afecta activitatea unor consilii locale și județene, iar în anumite localități există riscul ca administrațiile să rămână fără suficienți aleși pentru asigurarea cvorumului.

Gabriel Zetea susține că modificarea a fost adoptată fără suficiente consultări cu administrația. Foto: arhivă

Schimbarea este prevăzută de Legea 165/2026, adoptată de Parlament la finalul lunii iulie și publicată în Monitorul Oficial pe 6 august. Actul normativ stabilește că angajații din sectorul public nu pot ocupa, în același timp, funcția de consilier local sau județean. Prevederea nu se aplică profesorilor.

Până acum, un consilier local sau județean putea fi angajat și într-o instituție publică. Odată cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, cele două calități devin incompatibile.

Potrivit informațiilor Digi24, partidele politice au transmis deja informări în teritoriu și le-au cerut aleșilor aflați în această situație să își suspende contractele de muncă. Demisia din funcția de consilier nu este necesară.

Termenul-limită pentru alegerea uneia dintre cele două situații este 25 august. Potrivit informărilor transmise aleșilor, lipsa demersurilor necesare poate constitui abatere disciplinară.

Gabriel Zetea din Maramureș: „Legea a fost făcută pe grabă”

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, susține că modificarea a fost adoptată fără o consultare suficientă cu administrația locală și în contextul presiunii pentru îndeplinirea unor jaloane din PNRR.

„Pe grabă, pe repede înainte, au fost făcute modificări legate de PNRR, pentru a nu pierde bani europeni”, a declarat Zetea la postul TV mai sus citat. El a precizat că extinderea incompatibilităților de la funcționarii publici la personalul contractual ar fi creat o problemă majoră pentru administrațiile locale.

Social-democratul avertizează că în unele localități consiliile ar putea rămâne fără suficienți membri pentru a funcționa. În anumite comune, partidele ar putea să nu mai aibă persoane disponibile pe liste pentru ocuparea locurilor vacante, ceea ce ar putea duce chiar la organizarea unor alegeri locale parțiale.

Zetea susține că Parlamentul ar trebui să intervină rapid, fie prin adoptarea unor norme tranzitorii, fie prin amânarea aplicării prevederilor până la următoarele alegeri locale din 2028.

Alin Tișe din Cluj acuză „sabotaj administrativ”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a criticat la rândul său modificarea legislativă și a acuzat Guvernul și PNL că afectează administrațiile locale.

„Consiliile Locale și Consiliile Județene pot rămâne fără cvorumuri”, a scris Tișe pe Facebook, calificând situația drept „sabotaj administrativ cu acte în regulă”.

Legea 165/2026 a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial și expirarea termenelor prevăzute pentru ca aleșii să își exprime opțiunea preferată. În lipsa unor modificări legislative, persoanele aflate în situație de incompatibilitate trebuie să opteze între exercitarea mandatului de consilier și menținerea raportului de muncă în sectorul public.