 Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în timpul unei ședințe online din Senat. Momentul a fost filmat | adevarul.ro
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Video Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în timpul unei ședințe online din Senat. Momentul a fost filmat

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Un moment neașteptat a avut loc, marți, în timpul unei ședințe comune a comisiilor de Administrație și Ape din Senat. Senatorul PNL Vasile Blaga a intervenit prin videoconferință în timpul unei dispute privind amendamentele la un proiect legislativ, însă activarea camerei video a dus la o situație ce a stârnit amuzamentul celor prezenți. 

Sursa video: Facebook

Blaga a intervenit în schimbul de replici dintre senatoarea Nadia Cerva, din grupul PACE, și președintele de ședință, senatorul AUR Vasilică Potecă. Dezbaterea viza cererea de reexaminare transmisă de președintele Nicușor Dan privind stabilirea cotelor de împușcare a urșilor.

În momentul intervenției, senatorul PNL și-a activat camera video. Acesta a apărut pe ecran fără haine, imaginile fiind vizibile pentru participanții la ședință.

Fără să realizeze imediat ce se vede, Vasile Blaga i s-a adresat senatoarei Nadia Cerva și i-a reproșat insistența cu care aceasta susținea anumite amendamente.

„Doamna Cerva, dumneavoastră ne luați peste picior de două zile”, i-a transmis senatorul, argumentând că, în procedura aflată în dezbatere, nu puteau fi depuse amendamente.

Cei aflați în sală au observat rapid situația și i-au atras atenția lui Blaga să își închidă camera. Momentul a întrerupt pentru scurt timp dezbaterea.

„Domnule Blaga, închideți camera!”, i-au spus senatorii prezenți în sală, amuzați de situația creată.

„E la Techirghiol”, a spus alt senator.

Incidentul a avut loc în contextul unei discuții tensionate între Nadia Cerva și președintele de ședință. Cu puțin timp înainte de intervenția lui Blaga, senatoarea îi reproșase acestuia că nu îi permite să își susțină argumentele.

„Luați oamenii peste picior, nu-i lăsați să argumenteze”, afirmase Cerva.

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