De opt ani, primarul unui mic oraș din Italia nu își încasează salariul. Massimo Di Fazio, edilul localității Triora, din provincia Imperia, consideră că banii alocați funcției sale sunt mai folositori dacă rămân în bugetul municipalității și sunt utilizați pentru lucrări de întreținere și reparații.

Di Fazio a renunțat, din 2018 și până în prezent, la aproximativ 160.000 de euro, calculul fiind făcut la un salariu brut lunar de 1.659 de euro. „A guverna este un act de pură slujire și iubire pentru pământul propriu”, a explicat edilul, citat de publicația italiană La Stampa.

Triora este o localitate montană, în provincia Imperia, cu aproximativ 390 de locuitori. Di Fazio a fost ales pentru prima dată în 2018, pe lista Triora Viva, iar în 2023 a obținut al doilea mandat. La alegerile din 2023, el a fost singurul candidat, iar prezența la urne a fost de 74%.

Antreprenor în construcții de la 20 de ani

Originar dintr-o familie cu rădăcini în Abruzzo, Massimo Di Fazio s-a născut la Sanremo în 1973. A intrat în domeniul construcțiilor la doar 20 de ani, iar legătura sa cu muntele, începută încă din copilărie, l-a apropiat de Triora, localitatea pe care a ales-o drept casă pentru familia sa.

Dragostea pentru localitate și pentru teritoriul în care trăiește l-a determinat, spune el, să privească funcția de primar mai degrabă ca pe o responsabilitate față de comunitate decât ca pe o sursă de venit.

De aceea, încă de la începutul primului mandat, a decis să nu își încaseze indemnizația și să lase banii în vistieria municipalității.

„Este cel mai bine ca banii alocați primarului să rămână în vistieria municipalității pentru a fi folosiți pentru lucrări de întreținere. A guverna este un act de pură slujire și iubire pentru pământul propriu”, spune Massimo Di Fazio.

O administrație mică, dar cu probleme complexe

Deși are doar aproximativ 390 de locuitori, municipalitatea Triora este a șaptea ca suprafață din Liguria. Teritoriul este împărțit în 11 cătune, ceea ce face administrarea infrastructurii o provocare pentru o comunitate atât de mică.

Primăria trebuie să gestioneze 11 sisteme de alimentare cu apă, 11 stații de epurare și kilometri de drumuri și infrastructură montană.

Resursele umane sunt, însă, limitate. Di Fazio lucrează cu doar trei angajați, o secretară și un birou tehnic care beneficiază de personal doar 12 ore pe săptămână.

În aceste condiții, primarul ajunge uneori să pună personal mâna la treabă și să efectueze mici lucrări de întreținere sau reparații.

Pentru Di Fazio, renunțarea la salariu reprezintă, astfel, o modalitate prin care poate contribui direct la întreținerea localității. Banii care ar fi ajuns la el sunt folosiți pentru nevoile comunității, într-o administrație în care chiar și sumele mici pot face diferența.

A cerut încă 500 de euro, dar Curtea de Conturi a refuzat

În ultimele săptămâni, Massimo Di Fazio a apelat la Curtea de Conturi pentru a cere un punct de vedere privind renunțarea la indemnizația sa de primar.

Solicitarea nu viza însă salariul pe care edilul l-a lăsat municipalității din 2018, ci o eventuală majorare a indemnizației cu aproximativ 500 de euro, sumă care fusese exclusă din acordul încheiat la momentul alegerii sale.

Potrivit publicaiei citate, intenția primarului era ca și această sumă suplimentară să fie cedată municipalității și utilizată pentru lucrările de care comunitatea are nevoie.