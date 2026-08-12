Uzina Mecanică Sadu negociază cu o companie americană producția unui nou tip de muniție

Uzina Mecanică Sadu va demara negocieri directe cu compania americană US Ballistics pentru dezvoltarea unei linii de producție a unui nou tip de muniție, în urma unei decizii adoptate miercuri de Consiliul de Administrație al unității, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, după o vizită la Uzinele Mecanice Sadu I și II din Bumbești-Jiu, județul Gorj.

Potrivit lui Radu Miruță, investitorul american a închiriat deja platforma Sadu II pentru dezvoltarea unei facilități din industria de apărare.

Ministrul interimar al Apărării a afirmat că investiția ar urma să genereze sute de locuri de muncă în zonă, iar în prima etapă ar putea fi angajate aproximativ 150 de persoane.

„După ani de zile în care situaţia a fost amorţită, azi dimineaţă Consiliul de Administraţie a aprobat începerea discuţiilor pentru un contract de 1,4 milioane de euro anual, cu plata în avans, prin care se va construi o nouă companie care va produce un nou tip de muniţie. Este vorba de un investitor din SUA, care a închiriat deja platforma Sadu II pentru a construi o platformă de armament. Această investiţie importantă va genera noi sute de locuri de muncă pentru comunitatea locală", a afirmat Radu Miruţă, citat într-un comunicat al USR.

La rândul său, ministrul Economiei, Irineu Darău, a declarat că decizia Consiliului de Administrație reprezintă un pas important pentru relansarea platformei Sadu II, care ar putea deveni operațională și să intre în producție în următoarele luni.

Oficialul a subliniat că obiectivul ministerului este dezvoltarea unei industrii de apărare competitive, capabile să producă volume mari de echipamente și muniție, la standarde ridicate și în termenele solicitate.

În același context, Radu Miruță a reamintit că Uzina Mecanică Sadu a fost inclusă în programul european SAFE printr-o decizie a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, urmând să producă muniție destinată sistemului național de apărare și ordine publică.

Potrivit USR, pe lângă contractele existente în valoare de 10,7 milioane de lei, Ministerul Apărării a solicitat suplimentar contracte de aproximativ 27 de milioane de lei pentru producția de muniție la Uzina Mecanică Sadu.