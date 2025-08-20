search
Miercuri, 20 August 2025
Un nou scandal în coaliție: social-democrații acuză USR că „nu face nimic". „PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele"

Publicat:

Partidul Social Democrat i-a atacat pe partenerii de coaliţie de la USR, afirmând că în vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic iar singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei.

PSD/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei!”, spune PSD într-o postare pe Facebook.

Social-democraţii precizează că românii pot singuri trage concluziile, adăugând că „PSD este cel care contribuie la reforme şi lucrează la ele”.

PSD prezintă şi o listă cu reforme:

- Pachetul privitor la tăierea privilegiilor, elaborat de Secretariatul General al Guvernului, condus de PSD;

- Reforma pensiilor speciale, proiect elaborat de Ministerul Muncii, condus de PSD,

- Reforma în sănătate, proiect elaborat de Ministerul Sănătăţii, condus de PSD;

- Combaterea evaziunii fiscale, proiect elaborat de Ministerul Justiţiei, condus de PSD;

- Reforma administraţiei locale şi centrale, proiect elaborat de Ministerul Dezvoltării, condus de UDMR, cu amendamente depuse de PSD, UNCJR - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi AMR – Asociaţia Municipiilor din România;

- Pachetul fiscal, proiect elaborat de Ministerul Finanţelor, condus de PNL, cu amendamente depuse de PSD;

- Pachetul de stimulare economică, proiect ce ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR - la care NU s-a lucrat.

„PSD a anunţat deja că va prezenta public soluţiile pentru a sprijini mediul privat în această perioadă dificilă. Singurul lucru pe care PSD îl blochează este discuţia despre funcţii”, menţionează PSD.

Luni, 18 august, ministrul USR al Economiei, a declarat că participă, la ora 5, la şedinţa coaliţiei, la guvern, el comentând faptul că PSD a refuzat să participe la şedinţe, în ultima perioadă, arătând că reprezintă o componentă a alegerilor interne în PSD, pentru că sunt multe cuţite aruncate în spate.

De asemenea, a afirmat că l-a auzit pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, declarând că ar fi de acord cu o relansare economică.

„Îi spun un singur lucru: nu poate exista relansare economică prin aceleaşi metode prin care sunt numiţi oamenii în companiile de stat din subordinea Ministerului Economiei. Ca să relansezi economia, trebuie să reorganizezi modul în care aceste companii sunt coordonate.

De acolo începe relansarea: din a produce mai mult, din a valorifica resursele pe care statul român le are şi pe care alte ţări nu le deţin. Am început un astfel de demers, însă acele contracte betonate, despre care spuneam că au fost aranjate prin plasarea unor oameni înainte de a se constitui această coaliţie, nu sunt compatibile cu o relansare economică. Aşadar, pasul 1 este modificarea ordonanţei 109, aşa cum noi, la USR, susţinem şi cum voi susţine cu tărie şi în cadrul şedinţei de coaliţie din această seară – în sensul introducerii unor criterii de performanţă noi, al verificării acestora la fiecare şase luni, nu o dată pe an, şi al stopării acestor false selecţii”, a explicat Miruţă.

Politică

