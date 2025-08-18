Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 18 august, că PSD nu va face coaliție cu AUR, în mandatul său. „Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a transmis acesta.

„Am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție, decizia am luat-o într-un for cât se poate de larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe piciorAceastă coaliție merge mai departe. În mandatul meu, PSD nu va face coaliție cu AUR”, a declarat Grindeanu.

Zilele trecute, George Simion a declarat că AUR își propune să ajungă la putere din toamnă, într-un guvern format împreună cu PSD, condus de Călin Georgescu.

„Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. La pachetul de măsuri am depus moțiunea de cenzură, au ales să nu voteze parlamentarii care compun actuala coaliție, racul, broasca și cu știuca, semn că le-a fost frică. Racul, broasca și cu știuca, nu vedeți, unii trag dreapta, unii în față, alții stânga, nu se înțeleg, fac niște gesturi de PR, au folosit și înmormântarea lui Ion Iliescu să se certe în coaliție ca pretext pentru eșecul propriilor miniștri. Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în cele din urmă probabil o să existe o asumare a răspunderii, depunem și atunci o moțiune de cenzură, iar în sesiunea de toamnă mai avem dreptul la încă o moțiune de cenzură”, a explicat Simion la Realitatea Plus.

Întrebat cum va putea AUR să ajungă la guvernare, Simion a menționat că doi deputați PSD și-au exprimat susținerea pentru moțiunea de cenzură. „Eu am văzut doi deputați PSD care asta au anunțat. Sunt serioși, nu sunt serioși, vor exista facțiuni în actualul PSD, nu pot să știu. Vor exista oameni cu demnitate și în cadrul PNL, nu pot să știu, noi trebuie să ne facem datoria, nu a dezertat niciun parlamentar AUR, cred că am construit de la 0,1% Alianța pentru Unirea Românilor și am devenit o forță”, a explicat liderul partidului.