Un lider AUR cere boicotarea fabricii din Vaslui care l-a refuzat pe Călin Georgescu. Internauții l-au taxat dur: „Nu muncesc români acolo?”

Un lider AUR din județul Vaslui a anunțat că nu va mai cumpăra produse de la o fabrică de mobilă după ce compania a refuzat vizita lui Călin Georgescu. Mesajul său, publicat pe Facebook, a stârnit numeroase reacții, iar mai mulți internauți i-au reproșat că boicotează un producător român, în condițiile în care formațiunea sa promovează susținerea economiei autohtone.

Călin Georgescu, baie de mulțime Foto: X/arhivă

Constantin Nicolae, consilier local AUR în Murgeni și liderul organizației AUR din localitate, a publicat pe Facebook un mesaj adresat companiei Marcomovas din Vaslui, după ce aceasta a refuzat vizita lui Călin Georgescu. „Ați ales să refuzați vizita. Eu aleg să nu mai cumpăr”, a scris politicianul, potrivit Cotidianul.

„Conducerea Marcomovas a ales să refuze vizita lui Călin Georgescu. Este dreptul unei firme private să decidă cine îi trece pragul și nu contest acest drept. Dar libertatea de a alege funcționează în ambele sensuri. Și eu, ca simplu cetățean și consumator, am dreptul să aleg unde îmi cheltuiesc banii”, a transmis Constantin Nicolae.

Acesta a subliniat că nu are nimic împotriva angajaților fabricii și că nu îi îndeamnă pe oameni la ură, jigniri sau amenințări.

„Începând de astăzi, eu aleg să nu mai cumpăr produse Marcomovas. Nu am nimic împotriva oamenilor care muncesc acolo și nu îndemn pe nimeni la ură, jigniri sau amenințări. Respect munca fiecărui angajat”, a mai scris acesta.

Consilierul AUR care boicotează fabrica Foto: sursa: FB

„Nu muncesc români acolo?”

Mesajul consilierului AUR a stârnit un val de comentarii, multe dintre acestea fiind critice la adresa liderului AUR.

„Nu muncesc români acolo? Ce ciudat... Vă bateți cu cărămida în piept că susțineți românii și vreți lucruri românești și fix pe ăștia îi sabotați că nu au acceptat vizita unui om”, a comentat unul dintre utilizatori.

„Dar de câte ori ai cumpărat de acolo? Acum sincer? Ca să nu mai cumperi trebuie să mai fi cumpărat”, a fost una dintre reacții.

„Ne arăți și nouă ce produse ai cumpărat de la ei?”, a întrebat un alt utilizator.

„Cred că tu cumpărai zilnic câte o canapea de la acea fabrică și acum te-ai supărat și nu mai cumperi”, a scris un internaut.

„Nu cer nimănui să mă urmeze”

În urma reacțiilor, Constantin Nicolae a revenit cu un nou mesaj în secțiunea de comentarii.

„Eu nu doresc falimentul nimănui. Din contră, vreau să văd firme românești care cresc și oameni care pot trăi din munca lor. Călin Georgescu vorbește despre cumpărarea produselor românești și despre ridicarea producătorului român. Fiecare este liber să fie de acord sau nu cu el. La fel cum patronul a fost liber să facă alegerea lui, și eu sunt liber să fac alegerea mea ca și consumator. Nu cer nimănui să mă urmeze. Dar nici nu accept să mi se spună că patronul are voie să aleagă, iar eu nu”, a mai transmis Constantin Nicolae.

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Ulterior, acesta și-a șters mesajul de pe Facebook sau l-a restricționat pentru anumite persoane.

Fabrica Marcomovas a refuzat vizita lui Călin Georgescu

Disputa a pornit după vizita lui Călin Georgescu în județul Vaslui, programată pentru sâmbătă, 5 septembrie.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a ajuns în piața agroalimentară din Codăești, unde a fost întâmpinat de zeci de susținători cu steaguri, pancarte și scandări precum „Călin Georgescu este președinte” și „Turul doi înapoi”.

În programul vizitei era inclusă și o oprire la fabrica de mobilă Marcomovas SRL din municipiul Vaslui, între orele 12.30 și 13.00.

Administratorul companiei, Ion Marcu, a transmis însă că vizita nu va avea loc. Potrivit acestuia, angajații fabricii nu doreau ca fostul candidat să viziteze unitatea.

„Colectivul Marcomovas nu este de acord cu vizita lui Georgescu în fabrică și nu înțelege de ce suntem noi prinși în acest program. Prin urmare, transmitem organizatorilor că salariații fabricii nu vor ca Georgescu să viziteze fabrica”, a transmis administratorul companiei.

Și Episcopia Hușilor a respins o oprire din program

Fabrica de mobilă nu a fost singurul loc din programul lui Călin Georgescu unde o întâlnire nu a mai avut loc.

Episcopia Hușilor a precizat că nu aprobă organizarea unor întâlniri politice în biserici, după ce în programul vizitei fusese inclusă și o astfel de oprire.

Călin Georgescu a făcut în ultima perioadă mai multe deplasări în țară, unde s-a întâlnit cu producători locali și susținători.

La sfârșitul lunii august, acesta a participat la un târg al producătorilor locali din Cisnădie, județul Sibiu, unde a susținut un discurs despre reducerea rolului intermediarilor și promovarea produselor românești.