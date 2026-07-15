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Video Vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni, „regizată” ca pe vremea lui Ceaușescu. „Localnici falși, 'susținători' aduși cu autocarul, chiar și comercianți falși”

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Vizita lui Călin Georgescu la un târg de legume din comuna Izbiceni, județul Olt, acolo unde fostul candidat a fost primit, potrivit imaginilor care circulă intens pe rețelele sociale, cu urale și flori, ar fi fost „aranjată” în detaliu, spune primarul localității, Fănel Bădici (USR).

„Adevărul despre vizita „aranjată” a lui Georgescu.  Localnici falși. „Susținători” aduși cu autocarul. Chiar și comercianți falși, cu produse aduse din altă parte”, se arată intr-un mesaj al USR care însoțește un clip distribuit pe pagina de Facebook a primarului Fănel Bădici. 

În înregistrare, edilul susține că evenimentul nu a reflectat realitatea din comună și că a fost organizat special pentru apariția publică a lui Georgescu.

Imaginile cu Georgescu s-au viralizat. FOTO FB Fănel Bădici
Imaginile cu Georgescu s-au viralizat. FOTO FB Fănel Bădici

„Am avut curajul să îl demasc pe Voievod”

Potrivit edilului, la eveniment au participat între 200 și 300 de persoane și că multe dintre vehiculele observate în zonă aveau numere de înmatriculare din alte județe.

Fănel Bădici susține, de asemenea, că legumele expuse au fost aduse special pentru a crea imaginea unei piețe tradiționale.

Potrivit primarului, produsele au fost aranjate „ca pe vremea Marelui Conducător”, pentru a crea decorul din imaginile distribuite ulterior pe rețelele sociale.

„Azi am avut o zi chiar plină, dacă mă gândesc la toate “urările” primite. Am primit blesteme cam pentru câteva vieți, pe lângă amenințări, jigniri, etc. Toate, dovezi de “prețuire” suveranistă, pentru ca am avut curajul să îl demasc pe Voievod, să spun ca e fals, așa cum vizita lui a fost falsă. As vrea să vă arăt, dragi suveraniști, câteva fotografii. Primele doua poze sunt de la vizita lui Călin Georgescu și ultima poză e de la Târgul de legume din Izbiceni.Judecați voi. Seamănă?”, a scris edilul într-o altă postare.

Primarul din Izbiceni: „O regie”

Primarul din Izbicenia explicat la Antena 3 CNN că adevărata piață de legume a comunei se află într-o altă zonă și funcționează diferit față de cea prezentată în filmări.

Potrivit acestuia, înregistrările video surprind doar câțiva localnici, în timp ce majoritatea participanților ar fi venit din alte zone ale țării.

Primarul susține că producătorii din Izbiceni își comercializează marfa în principal angro, iar modul în care au fost expuse legumele în timpul vizitei nu corespunde activității obișnuite din localitate.

„În realitate, pentru că se vinde angro, nu o să vedeți niciodată roșiile puse, șterse frumos și aranjate. Nu există prețuri. (...) Prețurile sunt negociate. Ce ați văzut acolo e o regie”, a spus Bădici pentru sursa citată.

Acuzații privind aducerea participanților cu autocare

Primarul susține că la eveniment au participat numeroase persoane venite din afara comunei și afirmă că o parte dintre acestea ar fi fost transportate organizat.

„Au fost autocarele AUR, în realitate, și alte persoane care vor să vină de fiecare dată să îl vadă pe Georgescu”, a mai declarat edilul.

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