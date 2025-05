Călin Georgescu își asumă rolul de mentor pentru George Simion: Îl voi ghida să fie mai bine. Care este „misiunea” sa

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, despre care liderul AUR spune că este susținătorul său la scrutinul din 18 mai, a declarat în emisiunea „Marius Tucă Show” de la Gândul că nu a crezut ca va fi lăsat să candideze, „dar era misiunea mea să deconspir un sistem".

Principalele declarații ale fostului candidat la prezidențiale:

Despre George Simion, Călin Georgescu a declarat că vede în el „lucrurile bune”.

„Eu văd în protejatul meu mai tânăr lucrurile bune. Pe noi ne interesează că acum avem de optat între credință și necredință. Eu pot să vă confirm că sunt extrem de pregătit de a îmi ajuta țara în orice situație și de pe orice poziție. Aici discutăm foarte clar de binele României și să ajut protejatul meu mai tânăr, să ghidez, să fie mai bine”, a declarat el.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Călin Georgescu a fost întrebat despre interviul pe care i l-a luat Carlson Tucker.

„Este o onoare pentru mine să am interviu din partea numărului unu la nivel mondial și sigur că este extrem de onorabil, dar la fel de important este mesajul care a fost dat, a fost invitația lui, a echipei, și anume faptul că America apreciază valorile sacre legate de democrație, libertate și pace și nu uită atunci când este furată, pentru că atunci nu vorbim doar de un tur doi furat, ci vorbim de faptul că un partener al Americii consacrat a fost furat și concluzionez spunând că nu va uită mai devreme sau mai târziu, America își va spune cuvântul în acest furt de departe clar și fără echivoc. A fost furată și America, pentru că în momentul în care ai un parteneriat de acest gen, evident că a fost furată și ea. Lucrurile sunt sub incidența acestui parteneriat și nu este un lucru simplu.”, a răspuns Georgescu, potrivit Realitatea Plus.

Realizatorul l-a întrebat dacă a crezut totuși că va fi lăsat să candideze.

„Nu, cu siguranță că nu am crezut, dar era misiunea mea să duc acest lucru la capăt pentru ceea ce de fapt s-a dovedit a fi și asta a fost misiunea mea: să deconspir un sistem, o situație fără precedent. Am vrut să merg până la capăt. Partea a doua cea mai importantă a fost trezirea în conștiința, o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. (...) De fapt aici este esența pentru că și cei care în sine nu au fost contaminați, dar nu realizau acest lucru, pentru că pericolul, să știți, nu este focul, uraganul, seceta, foametea, ci este oarba obediență, asta este cel mai mare pericol”, a explicat Călin Georgescu.

Susținătorul lui Simion a fost întrebat și despre dosarele deschise împotriva sa.

„Domnul Tucă, știți cum e? când crești printre lupi nu ai cum să devii jigodie, este imposibil. deci impecabilitatea demnității da putere invincibilității acestui popor român care este invincibil și nu ai cum să abandonezi demnitatea, pentru că ea da naștere ființei om integre, că ei nu înțeleg, că ei nu știu, nu este treaba noastră. Eu am răspuns, am spus că șterg tablă, am spus foarte clar.”

Marius Tucă: Ați fost căutat sau ați primit semnale în sensul asta?

„Nu, nu are cum. E cam greu lucrul asta. E destul de delicat pentru ei. Eu am un singur obiectiv: bunăstarea și demnitatea poporului român. Cert este un lucru că eu sunt un om deschis, nu vreau decât binele poporului meu și sigur sunt în slujba lui. Prin urmare, tot timpul am fost deschis la dialog”, a răspuns Călin Georgescu.

„Nu trebuie să acuzăm la nesfârșit, pentru că nu ajungi nicăieri cu lucrul asta, ci trebuie să găsim punți de legătură (...) Trecutul trebuie depășit și doar viitorul contează. Atât și nimic mai mult”, a adăugat Călin Georgescu

Marius Tucă: De ce ați tăcut atâta timp? De ce sunteți acum aici?

„În primul rând, prostia urlă și adevărul tace. Așa cum minciună fură și încrederea creează. Eu am dorit dincolo de asta să ascult poporul român, să înțeleg care este urmataorea etapă după trezirea în conștiința, am văzut de asemenea ce se întâmplă cu un regim fanariot care continuă aceeași linie și abuzuri și rămân în continuare deschis și la dispoziția poporului român și nu pot să nu spun câteva lucruri și gânduri față de situația existența, chiar dacă ea a ajuns într-un punct pe care ei au generat-o, sistemul, și în care eu nu mă regăsesc, eu sunt în slujba omului simplu, adică legământul meu este că omul simplu să se regăsească acasă, să se regăsească că stăpân în casă lui, omul simplu fiind mesteșugarul, țăranul, agricultorul, antreprenorul, micul producător, micul proprietar, pentru că esență unei societăți drepte stă în demnitatea și sudoarea omului simplu.

În mod normal, sistemul ar trebui să apere esență democrației într-un stat de drept. El apărând acest sistem, apară și protejează furtul, corupția și sigur în esență eu pot să va spun că nu poți să reconstruieșți o țară fără a pune în centru omul simplu, pentru că el da naștere și el este baza economiei, pentru că pe el vreau să îl ajut, pe cel care taie drept lemnul, pe meșteșugar, pe țăran, pe tâmplar, pe oricine construiește cu mâinile lui, pentru că ei duc la suveranitate. Fără omul simplu nu se poate construi un stat drept. Fără a înțelege că pământul, apă, energia aparțin poporului nu poți să construiești un stat drept. Fără să înțelegi că tinerii nu se pot duce în pribegie neavând niciun loc de muncă și nicio viziune în țară lor nu poți construi un stat drept.

Astea sunt lucruri clare, precise, o viziune bazată pe realitate, pe onestitate, pe bunul simt românesc, pentru că în ultima instanța distribuția puterii, a omului care poate să devină independent cu ceea ce îi oferă statul în mod echitabil, atunci țară devine suverană.

Suveranismul înseamnă dreptul nostru de a ne hotărî singuri soarta. Suveranismul nu are de a face cu a te izola, ci are de a face cu demnitatea. Lucrurile sunt înțelese greșit doar printr-o simplă ideologie și nu ai cum să ajungi la un punct care să însemne demnitatea, onestitatea poporului și în mod special poziția noastră în lume.

Eu garantez cu acest proiect de țară că noi de departe cucerim Europa și lumea, pentru că asta este linia care se desfășoară astăzi în lume.

Important este să urmprim același ideal comun. Avem echipă consistentă. Avem oameni pentru triplarea absorbției de fonduri europene. Apoi, avem acest tot haos cu dobânzile. E o simplă manipulare.

Africa este plină de resurse, dar chiar și așa, copii or de foame. Românie e plină de resurse, iar copii romîni se culcă cu stomacul gol.

Avem aur, dar cerșim bani. Nu există niciunde cu conducători de glie să ți lași țara așa. Orice contract se renegociază.

Este nevoie de un minister pentru diaspora. Românii de afară nu sunt băgați în seamă.

Sunt lucruri...vârsta...poate a fost o figură de stil la Simion. Dar vorbim de eliminarea pilelor și amantelor. Dar nu vorbim de 500.000 de oameni dați afară. Ai nevoie să ajuți antreprenorii pentru reducerea birocrației. Curățenia generală legată de onestitate, eficiență și transparență.

Toți avem familii, copii, e nevoie de democrație. E nevoie să reconstruim împreună această țară. Trecutul trebuie depășit, numai viitorul contează. Pensionarii, militarii și copii sunt principalele categorii care trebuie susținute. Oamenii și educația sunt baza. Pensionarii nu mai trebuie umilit. E nevoie de cabinet stomatologic în fiecare st. N-au dinți în gură, e vai de mama lor”, a spus Călin Georgescu.

Marius Tucă: Vă veți angaja alături de protejatul dumneavoastră să schimbați sistemul?

„Categoric, da”, a răspuns Călin Georgescu.

Referitor la cele 500.000 de disponibilizări anunțate de candidatul AUR, Călin Georgescu a spus că „poate a fost o figură de stil la Simion”

Dar vorbim de eliminarea pilelor și amantelor. Dar nu vorbim de 500.000 de oameni dați afară. Ai nevoie să ajuți antreprenorii pentru reducerea birocrației. Curățenia generală legată de onestitate, eficiență și transparență.

Toți avem familii, copii, e nevoie de democrație. E nevoie să reconstruim împreună această țară. Trecutul trebuie depășit, numai viitorul contează. Pensionarii, militarii și copii sunt principalele categorii care trebuie susținute. Oamenii și educația sunt baza. Pensionarii nu mai trebuie umilit. E nevoie de cabinet stomatologic în fiecare st. N-au dinți în gură, e vai de mama lor.



Călin Georgescu a vorbit despre „scenariul legat de protejatul meu.”

„E nevoie de relații cu toate statele, principalul partener rămâne SUA. Avem nevoie de legi simple, funcționari bine pregătiți. Taxe și impozite mici. Tot ce înseamnă proprietatea privată trebuie ajutată.

Eu sunt proromân. Dacă azi datoria e 206 miliarde euro, deci e o gaură în care se varsă bani pe care nu-i ai. Avem deficit de bunuri de 8,3 miliarde de euro.

Prima mea comunicare va fi cu SUA și categoric va fi, relația mea e impecabilă.

Prefer să mă duc pe de poziție oficială, nu mă duc ca privat. De aici, Bruxelles, Franța, Budapesta vor fi țările cu care voi lua contact. Am îmbunătățit Europa prin ce suntem noi. Nu vom ieși din NATO, e de neimaginat. Important este să avem o relație de demnitate în raport cu UE. Aici discutăm de o chestiune tranzacțională.

Jucăm pe aceeași viziune, noi și SUA.

Nu va fi greu cu turul doi. Avem echipă și strategie bine puse la punct. Poporul român știe ce vrea. E bine să fim deschiși cu toată lumea. Avem nevoie de pace socială, înainte de prosperitate economică (...).

Avem hrană curată, apă și energie ca să fim lideri în Europa. România e cea mai importantă țară din lume. La resurse suntem pe locul doi după Afganistan, iar la teren fertil, tot locul doi după Argentina.

Bogăția principală a României sunt oamenii. Toți au nevoie de bani, apa deja se joacă la bursă, resurse avem, important e să fie ale noastre. Bursa grâului la Brăila și de energie la București sunt primordiale”, a afirmat susținătorul lui Simion.