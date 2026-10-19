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UDMR va fi și la putere, și în Opoziție | SURSE

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Liderii UDMR au decis să voteze guvernul condus de Luca Niculescu. În cursul zilei de astăzi, Kelemen Hunor va semna și un acord separat de colaborare cu premierul, la fel cum a procedat și liderul PNL Ilie Bolojan. Chiar dacă UDMR nu va avea miniștri în Executiv, formațiunea maghiară își va păstra prefecții și secretarii de stat, susțin surse politice pentru Adevărul. Așadar, UDMR va fi în același timp și la putere, și în opoziție.

Liderul UDMR Kelemen Hunor
Liderul UDMR Kelemen Hunor Foto: Arhiva Adevărul

UDMR numără în acest moment cinci prefecți (Harghita, Covasna, Mureș, Hunedoara și Satu Mare) și 9 subprefecți (Arad, Bistrița, Bihor, Brașov, București, Alba, Cluj, Maramureș, Sălaj). Plus alte câteva posturi de secretari de stat și subsecretari de stat. Toate aceste funcții, negociate la formarea Guvernului Bolojan, în vara anului 2025, vor fi păstrate de UDMR și în Guvernul Niculescu, susțin sursele citate. Astfel, UDMR pierde doar cele trei portofolii de miniștri.

Nu e prima dată când UDMR va fi teoretic în opoziție, dar cu privilegiile puterii aproape neatinse. În vara anului 2023, premierul Marcel Ciolacu a format un guvern doar cu PSD și PNL, formațiunea maghiară fiind lăsată pe dinafară. Însă UDMR și-a păstrat atunci prefecții și secretarii de stat până în decembrie 2024, când a revenit oficial la putere, după alegerile prezidențiale.

Audierile miniștrilor desemnați în Cabinetul condus de Luca Niculescu încep luni, la prânz, și se vor desfășura până marți, la ora 12:00. În aceeași zi, de la ora 14:00, este programată ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Guvern.

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi Parlamentului programul de guvernare și lista persoanelor propuse pentru funcțiile ministeriale. Duminică, după o discuție cu membrii viitorului Cabinet, acesta a afirmat că audierile vor fi tratate cu responsabilitate și că România are nevoie cât mai curând de un Executiv cu atribuții depline.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a spus premierul desemnat.

Cabinetul propus de Luca Niculescu cuprinde 17 miniștri. Potrivit calendarului anunțat, luni, între orele 12:00 și 20:00, vor trece prin comisiile parlamentare candidații pentru portofoliile Agriculturii – Florin Barbu, Dezvoltării – Marcel Alexandru Stoica, Energiei – Dumitru Chisăliță, Apărării – Radu Oprea, Economiei – Daniel Zamfir, Digitalizării – Bogdan Dumitru, Finanțelor – Alexandru Nazare, Educației – Sorin Costreie, Învățământului preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu, Afacerilor Interne – Marian Neacșu, Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa, Mediului – Natalia Intotero și Culturii – Ioana Ciocan.

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