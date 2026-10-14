Csoma Botond (UDMR), despre „speculația” că Nicușor Dan ia în calcul dizolvarea Parlamentului: „O cacealma”. Ce s-ar afla în spatele informației

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a contestat informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan ar lua în calcul dizolvarea Parlamentului dacă nu va exista o majoritate pentru învestirea Guvernului.

Csoma Botond, Foto: FB Csoma Botond,

„Eu nu cred chestia asta, cred că e o simplă speculație. Nu cred că e reală afirmația asta și nu cred că reprezintă adevărul. E o cacealma, după părerea mea”, a declarat Csoma Botond pentru Digi24.

Potrivit liderului deputaților UDMR, în spatele apariției informației s-ar afla o încercare de a accelera formarea Executivului:

„Cred că cineva s-a gândit că în acest fel am avea șanse mai mari să învestim un Guvern săptămâna viitoare”.

Întrebat despre posibilitatea unui acord de susținere pentru viitorul guvern, liderul UDMR a evitat să ofere detalii.

„Nu pot să vă spun toate detaliile, dar pe marile probleme ale României”, a răspuns Csoma Botond.

În opinia sa, un astfel de acord ar trebui să vizeze teme precum bugetul, legea salarizării și pensiile. „Eu cred că astea sunt subiectele pe care ar trebui să le abordăm (...) Ar fi mai ușor și pentru guvernul care va fi învestit dacă ar avea totuși, măcar pe anumite subiecte, o majoritate în Parlamentul României”.

UDMR a anunțat că va vota Guvernul condus de Luca Niculescu, indiferent de formula politică

UDMR și-a anunțat deja disponibilitatea de a susține noul Executiv.

Kelemen Hunor, președintele formațiunii, a declarat că Uniunea va vota guvernul și programul de guvernare propuse de Luca Niculescu, indiferent dacă acesta va fi format din tehnocrați sau va avea la bază o majoritate construită în jurul PSD.