Încep audierile miniștrilor propuși de Luca Niculescu. Candidații vor fi evaluați în comisiile parlamentare

Audierile miniștrilor desemnați în Cabinetul condus de Luca Niculescu încep luni, la prânz, și se vor desfășura până marți, la ora 12:00. În aceeași zi, de la ora 14:00, este programată ședința plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului, în care parlamentarii urmează să decidă dacă acordă votul de învestitură noului Guvern.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Primul care va fi audiat este Florin Barbu, propus pentru conducerea Ministerului Agriculturii. Ultimul pe lista audierilor este Alexandru Rogobete, nominalizat la Ministerul Sănătății.

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis joi Parlamentului programul de guvernare și lista persoanelor propuse pentru funcțiile ministeriale. Duminică, după o discuție cu membrii viitorului Cabinet, acesta a afirmat că audierile vor fi tratate cu responsabilitate și că România are nevoie cât mai curând de un Executiv cu atribuții depline.

„Le vom aborda cu seriozitate şi cu respect faţă de cei care reprezintă cetăţenii. România are nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline”, a spus premierul desemnat.

Cabinetul propus de Luca Niculescu cuprinde 17 miniștri. Potrivit calendarului anunțat, luni, între orele 12:00 și 20:00, vor trece prin comisiile parlamentare candidații pentru portofoliile Agriculturii – Florin Barbu, Dezvoltării – Marcel Alexandru Stoica, Energiei – Dumitru Chisăliță, Apărării – Radu Oprea, Economiei – Daniel Zamfir, Digitalizării – Bogdan Dumitru, Finanțelor – Alexandru Nazare, Educației – Sorin Costreie, Învățământului preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu, Afacerilor Interne – Marian Neacșu, Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa, Mediului – Natalia Intotero și Culturii – Ioana Ciocan.

Marți, de la ora 09:00 până la prânz, sunt programate audierile celor nominalizați la Justiție – Radu Marinescu, Proiecte Europene – Mihai Ghifiu, Externe – Dan Neculăescu, Muncă – Florin Manole și Sănătate – Alexandru Rogobete.

Fiecare candidat are la dispoziție o oră, iar avizele acordate de comisiile de specialitate sunt consultative. Decizia finală privind învestirea Guvernului va fi luată de parlamentarii reuniți în plen.

Pentru a obține învestitura, Cabinetul Niculescu trebuie să adune cel puțin 233 de voturi. Premierul desemnat a încheiat un acord de susținere cu liberalii, iar, potrivit unor surse, ar putea semna unul și cu UDMR. USR și AUR au anunțat că nu susțin acest Guvern.

În precedentele încercări de formare a Executivului, Parlamentul a respins Cabinetele Veștea și Mureșan. Eugen Tomac, desemnat la rândul său pentru funcția de premier, nu a mai ajuns să fie supus votului parlamentar.