Fostul președinte Traian Băsescu susține că vicepremierul PSD Marian Neacșu va avea, în realitate, rolul unui „premier executiv” în actualul Guvern, în timp ce Luca Niculescu va ocupa funcția de premier. Afirmațiile vin după ce decizia publicată în Monitorul Oficial a stabilit noi atribuții pentru Neacșu: acesta va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de 15 ministere și va coordona funcțional 11 ministere și structuri guvernamentale.

Traian Băsescu, fostul președinte Foto: arhivă, adevărul

„Dacă luați declarația mea de imediat de după votul pentru Guvern în Parlament, veți constata că exact asta am spus. Neacșul va fi premierul executiv și Luca Niculescu va fi… premier. El va avea în subordine miniștrii, Neacșu, ca vicepremier”, a declarat Traian Băsescu, la B1TV.

Fostul președinte a vorbit și despre responsabilitatea președintelui Nicușor Dan în raport cu actuala formulă guvernamentală.

„Nu putem spune că vreo clipă cineva a arondat acest guvern altcuiva decât PSD-ului și președintelui. Deci cei doi șefi ai Guvernului sunt PSD-ul și președintele”, a afirmat Traian Băsescu.

Acesta a explicat că implicarea președintelui în procesul de formare a Guvernului îl face responsabil, în opinia sa, și pentru modul în care va funcționa actualul Cabinet.

„Dânsul (Nicușor Dan) nu se poate disocia, că l-a numit, le-a primit jurământul ministru cu ministru, nu are cum să se disocieze de acest guvern”, a declarat fostul șef al statului.

Traian Băsescu a amintit și de avertismentul lansat de Nicușor Dan înaintea votului de învestitură, când președintele a vorbit despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate în cazul în care nici această formulă guvernamentală nu ar fi obținut susținerea Parlamentului.

„Deci este clar că a forțat nota la maxim pentru a vedea acest guvern instalat, ceea ce n-a făcut cu guvernul premergător acestuia”, a mai spus Traian Băsescu.