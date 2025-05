Sfatul lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan. „Cred că va avea un mandat de 5 ani fără foarte mari probleme”

Traian Băsescu a precizat duminică, 25 mai, că nu crede în scenariul alegerilor anticipate. Fostul preşedinte consideră că Nicușor Dan trebuie să rămână neutru în raport cu toate partidele și că, astfel, va avea un mandat fără mari probleme.

„Nu vor fi alegeri anticipate şi auzeam o evaluare şi că peste 2 ani va fi suspendarea preşedintelui. Nu cred nici acest lucru. (..) Nu cred că vom avea un preşedinte suspendat peste 2 ani”, a spus Traian Băsescu, la Digi24.

Întrebat dacă Nicuşor Dan ar trebui să-şi facă un partid prezidenţial. Băsescu a răspuns: „Nu! Cred că cel mai bun scut al lui pentru a nu fi suspendat este să nu aibă un partid. Cred că nu va putea face un partid de 51-52%. Dacă reuşeşte să rămână neutru în raport cu toate partidele, cred că va avea un mandat de 5 ani fără foarte mari probleme”, a subliniat Băsescu.

Fostul preşedinte a mai precizat că Nicuşor Dan având abordare metodică, de matematician, ar putea să nu aibă drept obiectiv doar formarea guvernului, ci „foarte probabil să vrea să desemneze mai întâi premierul, care ar putea fi sau nu Ilie Bolojan”, acordând partidelor timpul necesar pentru a forma guvernul.

„Sunt convins că asta este în mintea domnului preşedinte: să desemneze premier şi pe urmă să le dea timp partidelor să facă un program fezabil, nu un program fantezist, nu un program cu care să întoarcă România cu 180 de grade sau să întoarcă România pe dos, ci un program care să răspundă obiectivelor asumate de România din PNRR şi probabil un program care să accelereze absorbţia fondurilor de coeziune, unde este un dezastru”, a precizat Traian Băsescu, la Digi24.

Cum ar putea să ajungă PSD-ul la „desființare”

Acesta a comentat şi posibilitatea intrării la guvernare a PSD. „În ceea ce priveşte participarea sau nu a PSD la guvernare, cred că dacă vor să ajungă la desfiinţare, asta au de făcut: să nu participe la guvernare. Românii nu-i vor ierta că, într-un moment dificil, s-au ferit, au renunţat să-şi asume responsabilitatea pentru rezolvarea unei situaţii pe care, în principal, tot ei au creat-o”, a mai spus fostul președinte.

Potrivit lui Băsescu, gestul PSD „ar fi o laşitate, iar ţara n-ar putea fi guvernată (...) Vom aduce banii din cer, din Lună, din altă parte, din reduceri de cheltuieli... dar nu poţi, într-o asemenea situaţie, să mergi cu un guvern minoritar”.

Băsescu, indecis cu privire la participarea la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan

Traian Băsescu a mai spus duminică seara că nu s-a decis încă dacă va participa, luni, la ceremonia de învestire a lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Deși a confirmat inițial prezența, Băsescu acuză o ipocrizie din partea Parlamentului.

„Eu am un mare dubiu dacă să mă duc sau nu. Am confirmat că merg, dar asta ca să am toate opţiunile deschise. Mie, Parlamentul mi-a luat toate drepturile, deci nu mă recunoaşte ca fost preşedinte. Şi atunci, de ce să mă duc ca fost preşedinte, la un eveniment? Pentru că invitaţia am primit-o de la Parlament. Un parlament care, nerecunoscându-mă ca a fost preşedinte, pentru ce m-aş duce? Mă întreb. Doar din respect pentru Nicuşor, probabil. Am să decid până mâine, văd dacă am să mă duc sau nu”, a mai spus el.