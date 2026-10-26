Kelemen Hunor crede că Guvernul va rezista până în 2028, în ciuda tensiunilor politice: „Ești condamnat la guvernare”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, estimează că actualul Guvern va rămâne la putere până la alegerile parlamentare din 2028, în ciuda criticilor și a eventualelor moțiuni de cenzură. El a explicat de ce o ieșire a PSD de la guvernare nu ar putea repeta scenariul din cazul lui Ilie Bolojan.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, la Digi24, că actualul Guvern va rămâne, cel mai probabil, la putere până în 2028, întrucât o moțiune de cenzură nu poate trece fără sprijinul AUR, iar partidele nu vor să se asocieze cu formațiunea. Liderul UDMR a vorbit și despre rolul lui Sorin Grindeanu în Executiv și despre apropierea acestuia de președintele Nicușor Dan.

El afirmat că actualul Executiv este „condamnat” să guverneze până la următoarele alegeri parlamentare, chiar dacă vor apărea critici și moțiuni de cenzură.

„Fără AUR, nu poți să dai jos Guvernul. Nimeni nu vrea să se asocieze în acest moment cu AUR, nici USR, nici noi, bănuiesc că nici PNL, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă nu poate să dea jos nimeni acest Guvern, atunci acest Guvern, cu toate criticile și cu toate moțiunile de cenzură, că vor apărea moțiuni de cenzură la un moment dat, va rămâne până în 2028, cu toate provocările, cu toate greutățile care vor veni. Asta este situația. Dacă nu te dă jos nimeni, atunci n-ai încotro, ești condamnat la guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ilie Bolojan, liderul UDMR a susținut că cele două situații sunt diferite. Atunci, portofoliile social-democraților au fost preluate de foștii parteneri de coaliție, respectiv PNL, USR și UDMR.

„Acum nu mai poți să faci această chestiune. Acest joc nu se poate repeta la nesfârșit. Eu mai degrabă cred că ei vor guverna până în 2028, până la alegerile din 2028. Vom vedea, sigur, nu știm ce se va întâmpla, dar în principiu ei vor guverna”, a afirmat Kelemen Hunor.

Ce spune despre rolul lui Sorin Grindeanu în Guvern

Președintele UDMR a declarat că este firesc ca Sorin Grindeanu, în calitate de lider al partidului care are cei mai mulți miniștri în Executiv, să se implice în direcția politică a guvernării. El a făcut însă distincția între responsabilitatea politică a PSD și responsabilitatea administrativă a premierului Luca Niculescu.

„Este Guvern PSD. De aceea, președintele PSD-ului, sigur că este implicat, fiindcă este, va fi responsabilitatea lui și responsabilitatea partidului, ceea ce se va întâmpla. Și atunci e normal să existe o implicare. Dar e una să te implici în politicile publice și în direcția dată de partidul care dă miniștrii și e o altă chestiune ceea ce se întâmplă în Guvern, fiindcă acolo, seara, când se sting luminile, premierul e Luca Niculescu. El semnează. Este responsabilitatea lui, în primul rând administrativă, dar dincolo, sigur că există responsabilitate politică”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că se așteaptă ca Sorin Grindeanu să facă săptămânal declarații despre guvernare, întrucât PSD și-a asumat această responsabilitate.

„În momentul în care vor fi luate primele decizii majore în Guvern, atunci vom vedea, într-adevăr, care va fi direcția, dar eu mă aștept în continuare la astfel de intervenții, că - ce să faci? - e președintele Camerei Deputaților, este președintele PSD-ului și PSD-ul este la guvernare”, a mai spus președintele UDMR.

Bugetul, momentul adevărului pentru noul Executiv

Kelemen Hunor a afirmat că așteptările societății de la noul Guvern vor putea fi evaluate mai clar după primele decizii importante, după rectificarea bugetară și, mai ales, după pregătirea proiectului de buget.

„Societatea are niște așteptări de la guvern, dar ce se va întâmpla, abia după primele decizii sau după o lună de zile, după rectificare, după proiectul de buget, vom vedea, fiindcă acolo va fi momentul adevărului. Nu neapărat la rectificare, fiindcă la rectificare nu poți să faci prea multe, nu poți să introduci noutăți, trebuie să echilibrezi cât de cât, dar în momentul când noul buget este pregătit, acolo se va vedea care este politica bugetară guvernului”, a declarat liderul UDMR.

El a descris Executivul drept „un guvern cu mulți miniștri de la PSD, deci este guvern PSD”.

Întrebat dacă acesta este Guvernul președintelui Nicușor Dan, Kelemen Hunor a răspuns: „Este guvernul României. Deci, din punct de vedere politic, constituțional, este guvernul țării. Că, sigur, e un guvern mai apropiat de domnul președinte Dan, asta se vede”.