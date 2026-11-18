Întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping ar putea deschide calea unor negocieri importante pentru securitatea internațională. Fostul președinte Traian Băsescu a explicat ce ar trebui să urmărească România și de ce consideră necesară revenirea în vigoare a două tratate privind armele nucleare.

Fostul președinte Traian Băsescu Foto: Mediafax

Întrebat care este adevărata miză a întâlnirii dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin, fostul președinte Traian Băsescu a exclus posibilitatea ca discuțiile să vizeze împărțirea sferelor de influență la nivel mondial.

„Categoric, miza nu este împărțirea lumii. În niciun caz nu se va întâmpla acest lucru în China. Și nici războiul din Ucraina nu e miza principală. Cum nici războiul din Iran, din Orientul Mijlociu nu este miza principală”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

În opinia sa, principalul subiect al discuțiilor îl vor reprezenta arsenalele nucleare, în condițiile în care două acorduri importante dintre Statele Unite și Rusia au expirat.

Primul este Tratatul privind Forțele Nucleare cu Rază Intermediară (INF), care prevedea interzicerea rachetelor cu raze de acțiune cuprinse între 500 și 5.500 de kilometri. Acordul acoperea inclusiv rachetele amplasate pe teritoriul european, indiferent dacă aveau sau nu încărcătură nucleară.

Tratatul a expirat la 2 august 2019 și nu a mai fost reînnoit.

Traian Băsescu a explicat că rachetele cu rază medie de acțiune reprezintă un pericol tocmai prin faptul că pot fi lansate de la distanțe relativ mici, reducând timpul de reacție al statului vizat.

„Pericolul cu rachetele cu rază medie de acțiune este că sunt lansate de la distanțe mici, practic, și timpul de la lansare la lovire este destul de scurt”, a explicat fostul șef al statului la B1TV.

Cel de-al doilea acord este Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice, care vizează rachetele intercontinentale lansate de la sol, de pe submarine sau de pe rampe de lansare. Acesta a expirat la 5 februarie 2026.

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„Trump a refuzat extinderea acestui tratat, deși Moscova a propus acest lucru. De ce a refuzat? A invocat tot timpul că și China trebuie să fie parte a viitoarelor tratate de dezarmare nucleară, dacă vreți, că aceste două tratate expirate sunt în această zona dezarmării”, a declarat fostul președinte.

De ce refuză China să participe la negocierile privind dezarmarea nucleară

Traian Băsescu a explicat că procesul de reducere a armamentelor nucleare a fost blocat de pozițiile diferite ale Washingtonului și Beijingului.

„Deci, procesul de reducere a armamentelor nucleare a fost blocat prin poziția Statelor Unite, care vor ca în aceste tratate să fie inclusă și China. China refuză, a refuzat până acum de ani de zile dintr-un motiv simplu. Spune: noi avem arsenale mult mai mici decât Rusia și decât Statele Unite, deci n-au de ce să ne ceară nouă să fim parte a acestor tratate”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte consideră discutabilă poziția Beijingului, dar subliniază că întâlnirea celor trei lideri reprezintă o premieră și o oportunitate pentru clarificarea pozițiilor fiecărei puteri.

El nu se așteaptă ca discuțiile să ducă imediat la un acord privind dezarmarea nucleară, însă consideră important faptul că liderii vor putea să își prezinte direct punctele de vedere și să identifice eventualele perspective de negociere.

„Este cert că este pentru prima dată când se face o încercare în trei. Sigur că nu se va rezolva în niciun caz aici problema, dar măcar vor reuși să știe unii față de alții exact ce poziții au și care sunt perspectivele”, a explicat Traian Băsescu.

Ce ar trebui să urmărească România la întâlnirea celor trei lideri

Fostul președinte a explicat și care ar trebui să fie poziția României în contextul acestor negocieri. În opinia sa, Bucureștiul trebuie să susțină reactivarea celor două tratate care reglementau controlul armamentului nuclear și limitarea rachetelor cu rază intermediară de acțiune.

Băsescu consideră că problema participării Chinei la viitoarele acorduri trebuie rezolvată prin negocieri directe între Washington, Moscova și Beijing.

„Din punctul nostru de vedere este clar că România trebuie să insiste ca cele două tratate care au expirat să fie repuse în funcțiune, renegociate și să reintre în vigoare, iar problema Chinei să o rezolve împreună Federația Rusă cu Statele Unite, în negociere cu China”, a declarat Traian Băsescu.

Așadar, Traian Băsescu consideră că interesul României este legat în primul rând de revenirea unor mecanisme internaționale de control al armamentului, care să limiteze riscurile generate de desfășurarea rachetelor nucleare și convenționale cu rază medie de acțiune.