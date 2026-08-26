PNL va susține eliminarea „amendamentului Fritz” la începutul noii sesiuni parlamentară SURSE

Primul proiect pe care PNL îl va susține în următoarea sesiune parlamentară este cel pentru schimbarea legii integrității, depus deja de USR, care prevedere eliminarea „amendamentului Fritz”. Potrivit unor surse, subiectul a fost agreat de președintele PNL, Ilie Bolojan, împreună cu mai mulți parlamentari PNL.

Noua lege a integrității a fost adoptată de Senat Foto: Inquam Photos / George Călin

PNL intenționează să susțină, în debutul viitoarei sesiuni parlamentare, un proiect de modificare a legislației privind integritatea în funcțiile publice, precizează, pentru „Adevărul”, surse politice.

Este vorba despre inițiativa legislativă depusă deja de USR, care prevede eliminarea așa-numitului „amendament Fritz”, care îl vizează pe liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Susținerea proiectului a fost discutată și agreată la nivelul conducerii liberale, inclusiv de președintele PNL, Ilie Bolojan, împreună cu mai mulți parlamentari ai formațiunii.

Decizia de susținere a eliminării „amendamentului Fritz” vine după ce Senatul a adoptat, miercuri, noua Lege a integrității, act normativ care păstrează prevederea potrivit căreia aleșii declarați definitiv în conflict de interese își pierd mandatul.

Liberalii au votat proiectul în Parlament, argumentând că adoptarea legii este necesară pentru îndeplinirea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru deblocarea unei tranșe importante de fonduri europene.

În același timp, Ilie Bolojan a criticat public amendamentul introdus de PSD, pe care l-a catalogat drept „imoral” și „incorect”.