Traian Băsescu: „Dacă iei rafinăria Lukoil, te frigi”. Soluția fostului președinte pentru sancțiunile SUA

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat situația rafinăriei Petrotel, deținută de Lukoil, afectată de sancțiunile impuse de Statele Unite, și a sugerat că România ar trebui să ceară o derogare pentru a evita să preia administrarea acesteia.

Băsescu a explicat că statul român trebuie să facă tot posibilul ca Lukoil să vândă rafinăria și să nu ajungă să o gestioneze direct, din cauza costurilor uriașe implicate. „Să ceară o derogare, cum au făcut bulgarii, cum au făcut ungurii, să ceară o derogare pentru că n-aş vrea să cădem în plasă, să o luăm noi în administrare, (n.r. Rafinăria Petrotel). Nu ştiu dacă vă daţi seama ce înseamnă, eu am cărat pentru această rafinărie 12 ani ţiţei. Şi pentru rafinăria asta şi pentru alte rafinării”, a spus Băsescu la Digi24.

Fostul președinte a detaliat costurile implicate: „Chiar m-am uitat să văd preţul astăzi la ţiţei brent, e 64 de dolari pe baril. Rafinăria asta are nevoie de 2,5 milioane de tone pe an ca să funcţioneze continuu. Dacă luăm o navă de 150.000 de tone, luăm nava mea, 150.000 de tone, asta înseamnă că 17 nave trebuie să aducă. Nava mea era navă de un milion de barili”.

Calculul său arată că România ar trebui să cheltuiască aproximativ 1,2 miliarde de dolari anual doar pentru a menține rafinăria în funcțiune. „Deci trebuie să facem orice este posibil ca Lukoil să vândă rafinăria, nu să ne-o pună în braţe. Dacă aveam ţiţei autohton, era în regulă, că aveam costurile de extracţie pe baril, pe tonă la jumătate din cât era costul ţiţeiului pe piaţă. Dar când trebuie să aduci ţiţeiul cel mai aproape de la Ceyhan din Turcia sau de la Sidi Kerir din Egipt, unde e capătul conductei care vine din Marea Roşie, n-ai cum. Pe an, ne-ar costa 1,2 miliarde de dolari”, a mai explicat Băsescu.

Benzinăriile Lukoil nu sunt o problemă

Fostul președinte a subliniat că benzinăriile Lukoil din România nu ar reprezenta un risc: „Benzinăriile Lukoil nu sunt o problemă, pentru că ele sunt date în locaţie de gestiune, sunt date la diverşi privaţi care le operează în numele Lukoil. Dar rafinăria, dacă o iei, te frigi. Pentru că în procesul de rafinare, de regulă, se pierd bani. Se câştigă în procesul de distribuţie”, a concluzionat Băsescu.