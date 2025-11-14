Bulgaria preia controlul activelor Lukoil prin numirea unui administrator. Reacția vehementă a Rusiei

Guvernul bulgar a numit vineri un administrator pentru a prelua conducerea operațiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil, într-un demers menit să evite aplicarea sancțiunile americane în cazul acestei filiale.

Administratorul "Rumen Speţov, pe care l-am numit, îndeplinește toate criteriile legale. Prin urmare, cred că el va asigura un control eficient asupra acestei infrastructuri critice", a declarat la o conferință de presă ministrul bulgar al economiei, Petar Dilov.

În aceste condiții, Trezoreria SUA va putea permite "rapid" companiei să-şi continue activitatea, a completat ministrul bulgar al energiei, Jecho Stankov, citat de Agerpres.

Rafinăria din Burgas, deţinută de Lukoil, este singura rafinărie din Bulgaria şi cea mai mare din Balcani. Administratorul numit de guvernul de la Sofia va avea puterea de a vinde active cu aprobarea guvernului şi va fi imun la orice urmărire penală.

Rusia denunță o expropriere

Dar operațiunea a atras critici, atât din partea preşedintelui Bulgariei, Rumen Radev, cât şi din partea Rusiei. Președintele Radev, un general în rezervă etichetat drept pro-rus de adversarii săi, a refuzat miercuri să promulge un amendament legislativ care împuternicea guvernul să numească un administrator însărcinat cu gestionarea şi vânzarea activelor rafinăriei Lukoil, dar parlamentul i-a anulat veto-ul, în urma unui vot în a doua lectură, asupra aceluiaşi amendament.

Preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil implică un risc financiar imens pentru Bulgaria în cazul în care compania rusă va întreprinde măsuri legale, a declarat vineri președintele bulgar.

De asemenea, ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a denunţat "o lege de expropriere" care "creează un precedent periculos", într-un interviu acordat agenţiei ruse TASS înaintea veto-ului preşedintelui bulgar.

Pe de altă parte, opoziţia bulgară suspectează guvernul că urmăreşte să transfere activele Lukoil către vreun afacerist apropiat puterii, idee negată de coaliţia de guvernare.

Bulgaria a solicitat o excepție din partea SUA

Ministrul bulgar al energiei a confirmat miercuri că Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepție din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, fără a preciza perioada pentru care a fost cerută excepţia.

Potrivit ministrului menţionat cererea a fost înaintată Washingtonului la sfârşitul lunii octombrie, la câteva zile după ce administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft, două dintre principalele companii petroliere ruseşti, sancţiuni aplicabile începând din data de 21 noiembrie.

Trump speră că prin aceste sancţiuni, şi mai ales prin sancţiunile secundare cu care ameninţă companiile şi statele terţe care ar continua să facă afaceri cu cele două companii ruseşti, vor fi diminuate veniturile energetice ale Rusiei, pentru a-i fi diminuate implicit veniturile pentru finanţarea armatei şi a accepta prin urmare încetarea războiului din Ucraina în termenii doriţi de aceasta şi de susţinătorii săi occidentali.

În urma deciziei SUA privind sancţiunile, compania Lukoil anunţase că va vinde activele sale internaţionale traderului Gunvor, dar tranzacţia a eşuat întrucât nu a fost agreată de Trezoreria americană.