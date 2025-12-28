Scandal la o petrecere de Crăciun din Cluj: un consilier PNL, implicat într-o bătaie din cauza dedicațiilor muzicale

O petrecere organizată de Crăciun într-o localitate din județul Cluj s-a transformat într-un incident violent, după ce patru bărbați, printre care și un consilier local PNL, s-au încăierat din cauza unor dedicații muzicale. Scenele de violență au continuat și în fața localului, fiind rănit și un minor de 17 ani.

Incidentul a avut loc în noaptea de 25 spre 26 decembrie, în localitatea Bologa, din comuna Poieni. Conform oficialilor Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, scandalul a izbucnit între patru bărbați, cu vârste între 32 și 45 de ani, care s-au certat inclusiv din cauza unor dedicații muzicale. Aceștia au fost scoși din local de paznici, însă încăierarea a continuat în fața restaurantului.

„Din primele verificări efectuate a rezultat că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 32 și 45 de ani din comuna Poieni, ar fi intrat în discuții contradictorii, inclusiv cu privire la anumite dedicații muzicale, provocând o stare conflictuală, motiv pentru care au fost evacuați de către personalul de pază”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj, potrivit infohuedin.ro.

Tineri implicați și un minor rănit

În timpul scandalului, la încăierare s-a alăturat un grup de tineri cu vârste între 17 și 24 de ani, tot din comuna Poieni. În timp ce încerca să îi despartă pe bătăuși, un minor de 17 ani a suferit mai multe răni și a avut nevoie de intervenția unui echipaj medical pentru îngrijiri.

Două persoane, printre care și minorul rănit, au depus plângeri penale pentru lovire sau alte violențe. Polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru încăierare.

Apelul la 112 a fost făcut în dimineața zilei de 26 decembrie, în jurul orei 04:30.