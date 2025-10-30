search
Joi, 30 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Sancțiunile SUA zdruncină piața de carburanți din Moldova

0
0
Publicat:

Sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace, ar putea afecta dur și Republica Moldova.

Compania rusă Lukoil asigură o mare parte a aprovizionării cu carburanți a R. Moldova
Compania rusă Lukoil asigură o mare parte a aprovizionării cu carburanți a R. Moldova

În pofida declarațiilor de susținere a Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, Chișinăul nu a făcut nimic în ultimii patru ani pentru a limita cota companiei Lukoil în asigurarea țării cu carburanți. Majoritatea instituțiilor publice primesc carburanți de la Lukoil-Moldova, gigantul rus cu această denumire fiind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al Rusiei.

Instituțiile guvernamentale de la Chișinău au continuat să încheie contracte de miliarde de lei cu această companie rusească chiar și după invazia Rusiei asupra Ucrainei. Argumentul autorităților moldovene era „cel mai mic preț”. Asta deși, de la tribunele internaționale, oficialii moldoveni spuneau că Moldova se reorientează, deoarece nu vrea să finanțeze războiul lui Putin. În realitate, s-a renunțat doar la Gazprom.

Lukoil a continuat să câștige peste 90% din licitațiile organizate de instituțiile guvernamentale din Moldova. Astăzi, Aeroportul Internațional Chișinău este dependent sută la sută de kerosenul de la Lukoil. Compania rusească asigură momentan 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din necesarul de benzină al țării.

Relaxare suspectă la Chișinău

După invazia rusă asupra Ucrainei, jurnaliștii moldoveni au întrebat constant decidenții pro-europeni de la Chișinău de ce tolerează dependența de Lukoil? Răspunsurile erau evazive, iar realmente nu s-a schimbat nimic. Situația este mai complicată pentru Moldova, inclusiv pentru că un nou guvern, capabil să ia decizii excepționale, este abia în construcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Alte state discută inclusiv despre naționalizarea în regim de urgență a subsidiarelor celor două companii petroliere rusești, pentru a atenua impactul economic sau chiar o penurie de produse petroliere.

SUA au impus sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil
SUA au impus sancțiuni împotriva marilor companii petroliere rusești Rosneft și Lukoil


Lukoil-Moldova cade direct sub sancțiunile SUA. Ea aparține companiei Lukoil din Austria, controlată direct de Rusia. Lukoil-Moldova aduce carburanți de la rafinăriile din România și Bulgaria. Ce va fi cu aceste două rafinării după data de 21 noiembrie (când intră în vigoare sancțiunile SUA) nu se știe deocamdată. Dacă se închid în așteptarea unui cumpărător, prețurile la carburanți în Moldova vor crește, deoarece vor crește cheltuielile de transport de la alți furnizori mai îndepărtați. În plus, un deficit temporar de carburanți nu este exclus.

ANRE încearcă să înțeleagă ce se întâmplă

La Chișinău, despre efectele sancțiunilor SUA asupra pieței petroliere locale aproape că nu se discută public. Doar conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a invitat „în regim operativ” reprezentanții companiei Lukoil-Moldova, pentru a clarifica „aspecte ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional”.

Ulterior, conducerea ANRE a avut o întâlnire cu reprezentanții Ambasadei SUA din Chișinău. Dintr-un comunicat scurt al ANRE, însoțit de o poză, aflăm că „discuțiile s-au axat pe consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere”. 

La întrevedere au fost analizate evoluțiile regionale din sectorul energetic și impactul sancțiunilor impuse de OFAC împotriva companiilor ruse Rosnefti și Lukoil. În același comunicat se mai menționează că „părțile au convenit să mențină un dialog constant, pentru a monitoriza modul de aplicare a sancțiunilor economice și comerciale ale SUA și pentru a preveni eventuale perturbări ale pieței interne”.

Posibile consecințe asupra pieței din Moldova

După anunțul SUA vizând sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil, gigantul rus Lukoil a anunțat într-un comunicat oficial despre decizia de a vinde toate activelor sale internaționale, inclusiv a celor din Republica Moldova, unde deține peste 100 de benzinării, trei depozite de carburanți și un terminal de gaze - o cotă de piață ce depășește o treime din totalul importurilor de combustibil.

Ministerul Energiei de la Chișinău a dat asigurări că sancționarea de către Trezoreria SUA a celor mai mari companii petroliere rusești, Rosnefti și Lukoil, nu va afecta siguranța alimentării cu benzină și motorină a Republicii Moldova.

La rândul ei, Autoritatea Aeronautică Civilă a menționat într-un comunicat că „în acest moment, operațiunile de alimentare cu combustibil a aeronavelor se desfășoară în regim normal” și că instituția „monitorizează îndeaproape situația și este în contact permanent cu administrația Aeroportului Internațional Chișinău, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni”.

Totuși, companiile aeriene care zboară de la și spre Chișinău au fost avertizate să ia în calcul o eventuală criză de kerosen. Experții economici din Moldova admit o posibilă „destabilizare temporară” a pieței interne de carburanți, fluctuații de preț și probleme în lanțul de aprovizionare într-un context regional deja fragil.

Marea necunoscută rămâne metoda prin care Moldova își va securiza piața petrolieră după data de 21 noiembrie. Discuții despre naționalizarea proprietăților Lukoil-Moldova la nivel guvernamental nu au loc. Prin urmare, experții economici cred că se va merge pe varianta vânzării proprietăților Lukoil. Asta ar putea genera riscul instituirii unui monopol de 80% din piață prin intermediul unei companii românești deja prezente pe piața moldovenească.

În orice caz, relaxarea autorităților moldovene în contextul schimbărilor majore de pe piața petrolieră regională e ciudată, suspectă și de neînțeles. S-ar putea ca aceasta să fie prima criză căreia noul guvern de la Chișinău, ce urmează a fi învestit vineri, 31 octombrie, va trebui să-i facă față prin metode excepționale.

Vitalie Călugăreanu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
digi24.ro
image
Incendiul din Colectiv, 10 ani. Imagini greu de privit, cele mai dureroase momente. Tragedia care a scos România în stradă
stirileprotv.ro
image
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
gandul.ro
image
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
mediafax.ro
image
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie străină
fanatik.ro
image
La 10 ani de la tragedie, Clubul Colectiv nu ar mai avea nevoie de autorizație de securitate la incendiu. Legea punea „piedici în dezvoltarea unor proiecte” şi a fost schimbată
libertatea.ro
image
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
digi24.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
digisport.ro
image
Călin Georgescu scapă de controlul judiciar? Judecătorii îl consideră 'pericol social' - când va fi dat verdictul
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 31 octombrie. Va fi mult mai cald decât normalul perioadei. Maxime, între 16 şi 24 de grade
observatornews.ro
image
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
prosport.ro
image
Ce acte trebuie pentru partajul casei și cum se stabilește cota fiecărui soț
playtech.ro
image
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după 0-0 cu Metaloglobus
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Doar 4 cuvinte: cum și-a numit Victor Pițurcă soția, pe care a înșelat-o timp de 16 ani
digisport.ro
image
Ordinul care schimbă harta diplomatică: România schimbă regulile la frontieră - noi interdicții pentru Rusia și teritoriile ocupate și un 'new-entry' - DOCUMENT
stiripesurse.ro
image
Andrei Găluț, solistul trupei „Goodbye to Gravity”, primul mesaj public la 10 ani de la Colectiv. Acesta este singurul membru care a supraviețuit dezastrului
kanald.ro
image
În aeroport, pe lângă bagaje vor fi cântăriți și pasagerii. Reguli la check-in impuse de....
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului după necropsie. Controverse legate de "laptele uitării", medicamentul găsit lângă doctoriţa moartă la 37 de ani
romaniatv.net
image
Anunț oficial de la Guvern! S-a stabilit soarta salariului minim pe economie
mediaflux.ro
image
Dacia, ca un tanc! Au văzut noul model și au rămas cu gura căscată: „Zici că e blindată”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Alex Velea, roast devastator pentru Selly la „La bine și la roast”. Glumele care au aprins platoul și mesajul cu subînțeles despre un punct sensibil
actualitate.net
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
click.ro
image
Românca Anca Faur, soția celui de-al doilea om care a pășit pe Lună, a murit. Aldrin: „Iubirea vieții mele”
click.ro
image
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
click.ro
Kate Middleton foto GettyImages jpg
Prințesei de Wales i s-a făcut rău din nou! Kate Middleton abia se mai ține pe picioare după ultimul scandal
okmagazine.ro
Kardashian foto Instagram jpg
Își împarte patul cu o pisică și n-a mai avut relații intime de trei ani! Despre ce vedetă e vorba?
clickpentrufemei.ro
Comoara veche de 2.000 de ani a fost descoperită în 2017 (© Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege)
Un tezaur roman, ascuns timp de 8 ani, după ce a fost descoperit cu un detector de metale
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
image
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Regele afemeiat rupe tăcerea despre presupusa idilă cu Prințesa Diana! A fost sau nu ceva mai mult decât o prietenie între ei?

Click! Pentru femei

image
Ana Ularu, „maestru al jocului‟ în Trădătorii: „Să vă bucurați din plin de show! Enjoy!‟

Click! Sănătate

image
Atenție, demența se poate observa atunci când te îmbraci!