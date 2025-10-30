Sancțiunile SUA zdruncină piața de carburanți din Moldova

Sancțiunile impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, pentru lipsa de interes a Rusiei în procesul de pace, ar putea afecta dur și Republica Moldova.

În pofida declarațiilor de susținere a Ucrainei în războiul declanșat de Rusia, Chișinăul nu a făcut nimic în ultimii patru ani pentru a limita cota companiei Lukoil în asigurarea țării cu carburanți. Majoritatea instituțiilor publice primesc carburanți de la Lukoil-Moldova, gigantul rus cu această denumire fiind unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al Rusiei.

Instituțiile guvernamentale de la Chișinău au continuat să încheie contracte de miliarde de lei cu această companie rusească chiar și după invazia Rusiei asupra Ucrainei. Argumentul autorităților moldovene era „cel mai mic preț”. Asta deși, de la tribunele internaționale, oficialii moldoveni spuneau că Moldova se reorientează, deoarece nu vrea să finanțeze războiul lui Putin. În realitate, s-a renunțat doar la Gazprom.

Lukoil a continuat să câștige peste 90% din licitațiile organizate de instituțiile guvernamentale din Moldova. Astăzi, Aeroportul Internațional Chișinău este dependent sută la sută de kerosenul de la Lukoil. Compania rusească asigură momentan 33% din piața moldovenească de motorină și 50% din necesarul de benzină al țării.

Relaxare suspectă la Chișinău

După invazia rusă asupra Ucrainei, jurnaliștii moldoveni au întrebat constant decidenții pro-europeni de la Chișinău de ce tolerează dependența de Lukoil? Răspunsurile erau evazive, iar realmente nu s-a schimbat nimic. Situația este mai complicată pentru Moldova, inclusiv pentru că un nou guvern, capabil să ia decizii excepționale, este abia în construcție după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Alte state discută inclusiv despre naționalizarea în regim de urgență a subsidiarelor celor două companii petroliere rusești, pentru a atenua impactul economic sau chiar o penurie de produse petroliere.





Lukoil-Moldova cade direct sub sancțiunile SUA. Ea aparține companiei Lukoil din Austria, controlată direct de Rusia. Lukoil-Moldova aduce carburanți de la rafinăriile din România și Bulgaria. Ce va fi cu aceste două rafinării după data de 21 noiembrie (când intră în vigoare sancțiunile SUA) nu se știe deocamdată. Dacă se închid în așteptarea unui cumpărător, prețurile la carburanți în Moldova vor crește, deoarece vor crește cheltuielile de transport de la alți furnizori mai îndepărtați. În plus, un deficit temporar de carburanți nu este exclus.

ANRE încearcă să înțeleagă ce se întâmplă

La Chișinău, despre efectele sancțiunilor SUA asupra pieței petroliere locale aproape că nu se discută public. Doar conducerea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a invitat „în regim operativ” reprezentanții companiei Lukoil-Moldova, pentru a clarifica „aspecte ce vizează situația actuală la nivel organizațional a companiei și acțiunile care urmează a fi întreprinse în continuare în noul context internațional”.

Ulterior, conducerea ANRE a avut o întâlnire cu reprezentanții Ambasadei SUA din Chișinău. Dintr-un comunicat scurt al ANRE, însoțit de o poză, aflăm că „discuțiile s-au axat pe consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și identificarea unor surse alternative de aprovizionare cu produse petroliere”.

La întrevedere au fost analizate evoluțiile regionale din sectorul energetic și impactul sancțiunilor impuse de OFAC împotriva companiilor ruse Rosnefti și Lukoil. În același comunicat se mai menționează că „părțile au convenit să mențină un dialog constant, pentru a monitoriza modul de aplicare a sancțiunilor economice și comerciale ale SUA și pentru a preveni eventuale perturbări ale pieței interne”.

Posibile consecințe asupra pieței din Moldova

După anunțul SUA vizând sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil, gigantul rus Lukoil a anunțat într-un comunicat oficial despre decizia de a vinde toate activelor sale internaționale, inclusiv a celor din Republica Moldova, unde deține peste 100 de benzinării, trei depozite de carburanți și un terminal de gaze - o cotă de piață ce depășește o treime din totalul importurilor de combustibil.

Ministerul Energiei de la Chișinău a dat asigurări că sancționarea de către Trezoreria SUA a celor mai mari companii petroliere rusești, Rosnefti și Lukoil, nu va afecta siguranța alimentării cu benzină și motorină a Republicii Moldova.

La rândul ei, Autoritatea Aeronautică Civilă a menționat într-un comunicat că „în acest moment, operațiunile de alimentare cu combustibil a aeronavelor se desfășoară în regim normal” și că instituția „monitorizează îndeaproape situația și este în contact permanent cu administrația Aeroportului Internațional Chișinău, furnizorii de servicii de handling și operatorii aerieni”.

Totuși, companiile aeriene care zboară de la și spre Chișinău au fost avertizate să ia în calcul o eventuală criză de kerosen. Experții economici din Moldova admit o posibilă „destabilizare temporară” a pieței interne de carburanți, fluctuații de preț și probleme în lanțul de aprovizionare într-un context regional deja fragil.

Marea necunoscută rămâne metoda prin care Moldova își va securiza piața petrolieră după data de 21 noiembrie. Discuții despre naționalizarea proprietăților Lukoil-Moldova la nivel guvernamental nu au loc. Prin urmare, experții economici cred că se va merge pe varianta vânzării proprietăților Lukoil. Asta ar putea genera riscul instituirii unui monopol de 80% din piață prin intermediul unei companii românești deja prezente pe piața moldovenească.

În orice caz, relaxarea autorităților moldovene în contextul schimbărilor majore de pe piața petrolieră regională e ciudată, suspectă și de neînțeles. S-ar putea ca aceasta să fie prima criză căreia noul guvern de la Chișinău, ce urmează a fi învestit vineri, 31 octombrie, va trebui să-i facă față prin metode excepționale.

Vitalie Călugăreanu - DW