search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Există motorină şi benzină suficiente în România, dă asigurări ministrul Energiei. Ce spune despre scumpirea carburanților

0
0
Publicat:

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat, joi, că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO: Facebook
Bogdan Ivan, ministrul Energiei FOTO: Facebook

Ministrul Energiei a fost întrebat, joi, ce măsuri va lua România în contextul în care mai sunt câteva zile până când vor intra în vigoare sancţiunile impuse de SUA împotriva Lukoil. 

”În momentul de faţă avem un grup de lucru, împreună cu alte ministere responsabile de acest subiect, am pus deja draftul unui act normativ prin care să reglementăm această situaţie nouă pentru statul român şi pentru toate ţările care au aceste implicaţii în urma sancţiunilor impuse de către SUA, în legătură directă şi cu SUA, cu cei de la OFAC, în legătură directă şi cu compania. Ne facem treaba pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, că nu vor fi afectate companiile care au relaţii comerciale cu această companie şi că nu va fi o lipsă a combustibililor pe piaţă. Ăsta este scopul final”, a afirmat Bogdan Ivan, scrie News.

Referitor la variante unei administrări speciale, el a explicat: ”Sunt formule la care se lucrează acum, tocmai pentru a fi în acord şi cu sancţiunile internaţionale împotriva Federaţiei Ruse şi cu modul în care nu ne dorim să fie afectaţi niciunul dintre români, nici angajaţii companiei, nici partenerii comerciali, nici oamenii care alimentează astăzi la pompă”.

El a admis că ”e o discuţie” în ceea ce priveşte o eventuală creştere a preţului combustibilului la pompă.

”Consiliul Concurenţei şi alte instituţii trebuie să se pronunţe, să facă o analiză. În momentul de faţă nu sunt condiţii obiective care să justifice o creştere a preţului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituţiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de faţă, pe lângă zona de producţie internă de combustibil, avem şi importuri masive şi avem o situaţie foarte clară pe piaţa de combustibil. Nu suntem în situaţia în care este Bulgaria, de exemplu, care este dependentă în proporţie de aproape 100% de rafinăria Lukoil”, a detaliat ministrul.

Referitor la scenariul estimat de analişti care susţin că preţul combustibilului la pompă va creşte cu cel puţin 10% dacă se va închide Rafinăria Petrotel şi România va fi nevoită să recurgă la importuri, Bogdan Ivan a afirmat: ”Nu vreau să intru în aceste detalii, pentru că în momentul de faţă România este şi exportator de benzină şi de motorină. Adică suntem în situaţia în care noi avem suficientă motorină şi benzină, iar în momentul în care apar aceste potenţiale modificări, tocmai din acest motiv facem acest act normativ, pentru a ne asigura că nu vor fi perturbaţii în piaţă şi pentru a ne asigura că este suficientă motorină şi benzină. Astăzi, la cum este configurată piaţa, este suficientă motorină şi benzină în România ca să nu se justifice o creştere a preţului, ca să fie foarte clar acest lucru”.

El a adăugat că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim.

”Iar în momentul de faţă se lucrează la acest act normativ, pentru că sunt mai multe ministere responsabile. De la noi, de la Energie, a pornit draftul actului normativ, fiecare o să vină să îl completeze ulterior: Ministerul de Externe, Ministerul de Finanţe, Ministerul Economiei şi urmează să fie adoptat în Guvernul României. În clipa în care el va fi adoptat, cu fiecare detaliu stipulat în actul normativ, o să ieşim să-l comunicăm. Ceea ce e foarte important să ştie atât oamenii care se uită la noi, cât şi cei care lucrează în reţelele locale din România, că statul se preocupă să rezolve această situaţie cu un impact negativ minim”, a explicat ministrul Energiei.

El a menţionat că detaliile vor fi comunicate atunci când documentul va fi finalizat, arătând însă că ”se lucrează la cea mai bună formulă posibilă pentru a fi în acord cu legislaţia internaţională, a fi în acord cu sancţiunile impuse de către Statele Unite ale Americii şi cu legislaţia naţională din România”.

”Scopul este unul foarte clar: de a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei”, a mai declarat ministrul Energiei.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un antreprenor rus specializat în criptomonede şi soţia sa au fost găsiţi dezmembraţi și îngropați în deşertul din Dubai
digi24.ro
image
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
stirileprotv.ro
image
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Țara care depășește România și Grecia la puterea de cumpărare: Răsturnare de „clasament” în Balcani
mediafax.ro
image
Jayson Papeau a analizat șansele Rapidului la titlul de campioană. Cine i se pare cel mai important jucător: „El e creierul”
fanatik.ro
image
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
libertatea.ro
image
Culisele negocierilor de la Cotroceni privind pensiile speciale. De ce s-a ajuns la blocaj și ce au propus magistrații
digi24.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
David Schumacher a chemat poliția pentru că mama lui îl bătea pe tatăl său fără oprire! Cora ”a ratat” cel mai important moment
digisport.ro
image
Pensiile magistraților, în aer: ce s-a întâmplat cu adevărat la întâlnirea secretă de la Cotroceni (surse)
stiripesurse.ro
image
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”
antena3.ro
image
Cum ne protejează legea banii din Pilonul 2
observatornews.ro
image
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
La ce temperatura se ţine butoiul cu varză murată? Aşa nu va face floare şi nu se va acri prea tare
playtech.ro
image
Novak Djokovic a dezvăluit ce vrea să-i fie scris pe mormânt! Când se va retrage din activitate campionul sârb
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
digisport.ro
image
DOCUMENT | 'Doamna achizițiilor' pleacă din Guvern, în urma unui scandal de mari proporții
stiripesurse.ro
image
Un microbuz s-a răsturnat pe un drum din Constanța! Sunt mai multe victime
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
A murit Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic: „Off, Tata Mișu…”
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, veste SUPERBĂ. Artista este cum nu se poate mai fericită! Toate vedetele și toți fanii i-au felicitat pe ea și pe soțul ei
romaniatv.net
image
Românii vor avea parte de sărbători crunte! Se confirmă un scenariu sumbru
mediaflux.ro
image
Un celebru afacerist din România, executat silit! Proprietatea sa a fost scoasă la licitație pentru 4 milioane de euro
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați au ucis cu cruzime copii și femei, familii întregi. Cum s-au organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
De ce au divorțat, de fapt, Horia și Mariana Moculescu: „Aș fi rămas cu el, dacă…” S-au cunoscut când ea avea 18 ani și el 50
click.ro
image
Femeia care i-a fost alături lui Horia Moculescu în ultimele clipe de viață: „Am fost lângă el în fiecare moment”. Ea o va sprijini pe fiica maestrului în pregătirea înmormântării
click.ro
Gwyneth Paltrow foto profimedia jpg
„M-a lovit atât de puternic”! Celebra vedetă face dezvăluiri cutremurătoare la 53 de ani
okmagazine.ro
LeAnn Rimes foto Profimedia jpg
După ce și-a pierdut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”
clickpentrufemei.ro
Regina Maria Antoaneta, în 1783. Pictură de Élisabeth Vigée Le Brun (© Google Art Project)
De ce a fost atât de detestată Maria Antoaneta, „cea mai controversată regină din istorie”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Meghan, din nou pe tocuri amețitoare! Apariția neașteptată a Ducesei. Adio balerini, parcă vrea să-și amintească de tinerețe

Click! Pentru femei

image
A dormit în pat cu mama ei timp de două luni, după ce tragedia le-a lovit crunt familia

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor